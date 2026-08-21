Špotáková zase závodila. A překonala přes dvacet let starý veteránský světový rekord
Oštěpařka Barbora Špotáková se po roční pauze opět objevila v regulérním atletickém závodě. A na Velké ceně Kolína hned překonala další veteránský světový rekord. Jako čerstvá pětačtyřicátnice překonala výkonem 54,29 metru nejlepší hod své věkové kategorie.
Špotáková ukončila kariéru už v roce 2022, kdy se loučila bronzovou medailí na evropském šampionátu v Mnichově. V další sezoně se však ještě naposledy objevila na ostravské Zlaté tretře.
V současnosti už je místopředsedkyní atletického svazu a vede i svou tréninkovou skupinu. Přesto se zatím v každé sezoně od oficiálního konce kariéry ukázala aspoň v jednom závodě. Loni v srpnu například vyhrála závod na mistrovství republiky družstev v Ostravě, kde porazila i reprezentantku Petru Sičakovou.
Tentokrát si vybrala Velkou cenu v Kolíně, kde se křtila nová dráha. A znovu zazářila. Výkonem 54,29 metru suverénně překonala světový rekord v kategorii nad 45 let. Ten od roku 2005 držela Švédka Elisabeth Wallanderová hodem 50,47.
V Kolíně skončila Špotáková třetí za svou tréninkovou svěřenkyní Nikol Tabačkovou (57,03) a Andreou Železnou (55,10), která se v závěru sezony vrací po zranění.
Špotáková drží také nejlepší historický výkon v kategorii nad čtyřicet let. V roce 2021 v Monaku hodila 63,08 metru.