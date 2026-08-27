Magický večer v Curychu! Na překážkách padly dva světové rekordy, ten Kratochvílové odolal
WOW! Na mítinku atletické Diamantové ligy v Curychu padly dva světové rekordy. O oba se postarali překážkáři: Brazilec Alison dos Santos zaběhl 400 metrů překážek za 45,80, Američanka Masai Russellová zvládla stometrovou trať za 12,09 sekundy.
Švýcarka Audrey Werrová v běhu na 800 metrů opět útočila na světový rekord Jarmily Kratochvílové. Osobní maximum si před domácími fanoušky vylepšila o desetinu na 1:53,70, za historickým časem české atletky z roku 1983 zaostala o 42 setin.
Šestadvacetiletý Dos Santos sebral rekord Noru Karstenu Warholmovi, který byl před pěti lety na olympijských hrách v Tokiu o 14 setin pomalejší. Sám Dos Santos, mistr světa z roku 2022, měl dosud osobní rekord 46,29. Warholm za ním v Curychu doběhl druhý se ztrátou 89 setin.
Russelová v naprostém bezvětří překonala dosavadní světový rekord Nigerijky Tobi Amusanové z roku 2022 o tři setiny. Rovněž Amusanová za ní skončila v curyšském závodu druhá v čase 12,23.
V tyči zdolali tři skokani šest metrů, ale o vítězi se rozhodovalo až mnohem výš. Emmanuil Karalis se na 620 cm dostal do vedení, avšak Armand Duplantis kontroval o pět centimetrů výše. Oba se pak marně pokoušeli o nový světový rekord 632 cm.
O neporazitelnost v aktuálním ročníku Diamantové ligy přišla slovenská překážkářka Emma Zapletalová. Mistryně Evropy na začátku cílové rovinky zakopla o překážku a doběhla až šestá, o vteřinu zvítězila Američanka Anna Cockrellová.
Odveta za nedělní mítink v Polsku se na stovce povedla olympijské šampionce Julien Alfredové ze Svaté Lucie. Ta v osobním rekordu 10,70 těsně porazila mistryni světa Melissu Jeffersonovou-Woodenovou z USA.
Ve výškařském sektoru kralovala Australanka Nicola Olyslagersová, která skočila 202 cm. Světová rekordmanka Jaroslava Mahučichová zdolala jen 196 cm a skončila čtvrtá. Hvězdný Nor Jakob Ingebrigtsen doběhl na patnáctistovce pátý, triumfoval olympijský vítěz Američan Cole Hocker.
Mítink v Curychu byl čtrnáctou zastávkou letošní Diamantové ligy. Ta vyvrcholí dvoudenním finálovým podnikem v Bruselu, který se uskuteční 4. a 5. září.
Mítink atletické Diamantové ligy v Curychu:
Muži:
200 m (vítr -0,4 m/s): 1. Bednarek (USA) 19,62, 2. Dambile (JAR) 19,82, 3. De Grasse (Kan.) 20,03.
1500 m: 1. Hocker (USA) 3:31,71, 2. Koech (Keňa) 3:31,84, 3. Nuguse (USA) 3:31,85.
3000 m: 1. Wolfe 7:27,43, 2. Blanks (oba USA) 7:27,92, 3. Myers (Austr.) 7:27,97.
400 m př.: 1. Dos Santos (Braz.) 45,80 - světový rekord, 2. Warholm (Nor.) 46,69, 3. Nathaniel (Nig.) 47,50.
Dálka: 1. Tentoglu (Řec.) 845, 2. Gayle 843, 3. Pinnock (oba Jam.) 833.
Koule: 1. Geist (USA) 22,53, 2. Campbell (Jam.) 22,22, 3. Fabbri (It.) 22,16.
Oštěp: 1. Pathirage (Srí Lanka) 92,07, 2. Peters (Gren.) 86,93, 3. Wegner (Pol.) 85,16.
Ženy:
100 m (-0,7 m/s): 1. Alfredová (Sv. Lucie) 10,70, 2. Jeffersonová-Woodenová 10,70, 3. Richardsonová (obě USA) 10,97.
800 m: 1. Werrová (Švýc.) 1:53,70, 2. Broedersová- Bolová (Niz.) 1:54,71, 3. Hunterová Bellová (Brit.) 1:55,03.
100 m př. (0,0 m/s): 1. Russellová (USA) 12,09 - světový rekord, 2. Amusanová (Nig.) 12,23, 3. Visserová (Niz.) 12,34.
400 m př.: 1. Cockrellová 52,13, 2. Muhammadová (obě USA) 53,16, 3. R. Claytonová (Jam.) 53,17.
3000 m př.: 1. Cherotichová 8:55,82, 2. Lemngoleová (obě Keňa) 8:55,94, 3. Chemutaiová (Ug.) 8:58,28.
Výška: 1. Olyslagersová (Austr.) 202, 2. Geraščenková (Ukr.) 200, 3. Vukovičová (Č. Hora) 198.
Další disciplíny:
Muži:
400 m: 1. Nakadžima (Jap.) 44,62, 2. Scotti (It.) 44,70, 3. James (Gren.) 44,83.
800 m: 1. Wanyonyi (Keňa) 1:41,76, 2. Sedžatí 1:41,83, 3. Múla (oba Alž.) 1:43,52.
110 m př. (-0,2 m/s): 1. Joseph (Švýc.) 13,11, 2. Cunningham (USA) 13,19, 3. Diessl (Rak.) 13,22.
Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 625, 2. Karalis (Řec.) 620, 3. Guttormsen (Nor.) 600.
Ženy:
200 m (-0,6 m/s): 1. Hoenkeová (Švýc.) 22,53, 2. Lewisová (Austr.) 22,66, 3. Bestuéová (Šp.) 22,74.
1500 m: 1. Cavalliová (It.) 4:03,27, 2. MacLeanová (USA) 4:03,57, 3. Garcíaová (Šp.) 4:03,86.