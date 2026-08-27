Padl světový rekord na 400 metrů překážek! Brazilec Dos Santos ho sebral Warholmovi
WOW! Alison dos Santos překonal na Diamantové lize v Curychu světový rekord v běhu na 400 metrů překážek. Brazilský atlet zvítězil v čase 45,80 sekundy a rekord sebral Karstenu Warholmovi, který byl před pěti lety na olympijských hrách v Tokiu o 14 setin pomalejší.
Šestadvacetiletý Dos Santos, mistr světa z roku 2022, měl dosud osobní rekord 46,29. Warholm za ním v Curychu doběhl druhý se ztrátou 89 setin.
O neporazitelnost v aktuálním ročníku Diamantové ligy přišla slovenská překážkářka Emma Zapletalová. Mistryně Evropy na začátku cílové rovinky zakopla o překážku a doběhla až šestá, o vteřinu zvítězila Američanka Anna Cockrellová.
Odveta za nedělní mítink v Polsku se na stovce povedla olympijské šampionce Julien Alfredové ze Svaté Lucie. Ta v osobním rekordu 10,70 těsně porazila mistryni světa Melissu Jeffersonovou-Woodenovou z USA.
Ve výškařském sektoru kralovala Australanka Nicola Olyslagersová, která skočila 202 cm. Světová rekordmanka Jaroslava Mahučichová zdolala jen 196 cm a skončila čtvrtá.
Mítink v Curychu byl čtrnáctou zastávkou letošní Diamantové ligy. Ta vyvrcholí dvoudenním finálovým podnikem v Bruselu, který se uskuteční 4. a 5. září.