Bez legrace. Rekordu Kratochvílové se krátí čas. Stihne ho Švýcarka už letos?
Nejstarší světový rekord pod širým nebem je opravdu na spadnutí. Bez legrace. Švýcarka Audrey Werrová se historickému času Jarmily Kratochvílové na 800 metrů ve čtvrtek v Curychu přiblížila časem 1:53,70 na pouhých 42 setin sekundy. „Bylo to těsné,“ prohlásila. Do konce sezony ještě bude mít šanci.
Audrey Werrová byla v červnu na Zlaté tretře hodně sebevědomá. „Světový rekord bude letos překonán,“ řekla přesvědčeně. A dělá všechno proto, aby své odvážné větě dostála.
V Curychu se už potřetí v sezoně dostala pod hranici minuty a čtyřiapadesáti sekund, což od světového rekordu Jarmily Kratochvílové v roce 1983 dokázala jako první běžkyně. V cílové rovince jí zelená světýlka technologie Wawelight opět pomáhala držet rekordní tempo. Až v úplném závěru ho ztratila.
„Bylo to crazy, jsem na sebe moc pyšná. Světýlka jsem viděla, ale během závodu bylo na dráze hodně rušno, nebyl tam klid. V závěru závodu jsem ale stále měla dost energie, abych zrychlila a dostala se do vedení,“ líčila Werrová. „Ke světovému rekordu bylo blízko, ale dnes to nebyl ten den.“
Zdá se však, že den D už se opravdu blíží.
V Curychu se Werrová musela vyrovnat s nečekanou komplikací. V prvním kole neběžela hned za vodičkou Myrte van der Shootovou, protože se před ní nacpala Nizozemka Femke Broedersová-Bolová. Držela si místo u mantinelu, takže Švýcarka na třetí dvoustovce musela na kraj vedlejší dráhy a několik desítek metrů bojovat o převzetí vedení.
Jednoznačně show Audrey Werrové
Je možné, že kdyby se nezdržela při předbíhání soupeřky, mohl už být čas Kratochvílové 1:53,28 v tabulkách odsunut.
Bolová-Broedersová, dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů překážek, na půlce běhá svou první sezonu. V Curychu předvedla dosud svůj nejlepší výkon. Ve finiši na Werrovou ztratila, ale doběhla do cíle druhá ve výtečném národním rekordu 1:54,71.
„Audrey mi pomohla, jsem spokojená. Začínám si věřit. Pořád se tuhle disciplínu učím, ale jsem v dobré formě,“ pochvalovala si Broedersová-Bolová.
Zatím je to ale jednoznačně show Audrey Werrové. Sezona začínala v očekávání, že to bude Britka Keely Hodgkinsonová, kdo se pokusí zlomit rekord Jarmily Kratochvílové. Werrová ale převzala vedení začátkem června ve Stockholmu, kde Britku porazila a poprvé se o dvě setiny dostala pod hranici minuty a čtyřiapadesáti sekund. Koncem června v Paříži ubrala dalších osmnáct setin. A v Curychu smázla další desetinu.
„Jsem hrdá, že jsem schopná běhat časy pod 1:54, které ukazují, že konzistentně běhám rychle. A to je dobré pro budoucnost,“ uvedla Werrová.
Památka po hrozivé nehodě
Sezona se sice nachyluje, ale Švýcarka si drží formu a ještě bude mít dvě skvělé možnosti, jak na rekord zaútočit. Příští sobotu poběží ve finále Diamantové ligy v Bruselu. O týden později ji čeká atmosférické finále ročníku, premiérová akce Ultimátní mistrovství v Budapešti.
V úžasný curyšský večer padly dva světové rekordy. Brazilec Alison dos Santos na sebe před pár lety kromě rychlých časů upozornil jizvami na vrcholu hlavy, které jsou památkou na rozpálený olej, který na sebe vylil jako desetiměsíční kojenec. Jeho babička smažila rybu a malý Alison si její obsah vylil na hlavu, hrudník a ruku. Přečkal popáleniny třetího stupně, ale po hrozivé nehodě mu zůstala památka navždy.
Už dávno si ho ale fanoušci pamatují hlavně kvůli rychlým časům. Na trati 400 metrů překážek se v roce 2022 stal mistrem světa a ve čtvrtek předvedl něco neuvěřitelného. Vesmírným časem 45,80 sekundy sundal osmnáct setin ze slavného světového rekordu Karstena Warholma z olympijských her 2021 v Tokiu. Tehdy se mluvilo a psalo o tom, že do té doby nevídaný posun do značné míry způsobila i speciální tokijská dráha s polštářky.
„Energie z publika byla dokonalá. Tenhle večer je fantastický pro mě i pro všechny, kdo se přišli podívat, nebo se dívají doma,“ radoval se Dos Santos. „Doufám, že se Brazílie zastavila a dívala se. Nemám jiná slova než: Právě jsem překonal světový rekord. Celou sezonu jsem ukazoval, že jsem rychlý a silný. V tréninku jsme udělali hodně změn. Rozbíhám závody rychleji, ve finiši jsem silnější. Musel jsem to udělat, abych světový rekord překonal.“
Další historický čas překonala Američanka Masai Russellová. Olympijská vítězka z Paříže vyhrála závod na 100 metrů překážek v čase 12,09 sekundy, jímž sundala tři setiny z výkonu Nigerijky Tobi Amusanové z roku 2022.