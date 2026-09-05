Po drobné kaňce Diamantová výzva: Lu vs. elita. Chystá se další útok na Kratochvílovou
Pohádková sezona čtvrtkařky Lurdes Glorie Manuel míří po drobné kaňce na ME v Birminghamu k dalšímu vrcholu. V sobotu poběží v druhém dni finále Diamantové ligy v Bruselu jako jediná Češka (20:04, PP ČT sport). „Je to obrovská výzva,“ těší se Manuel. Na ženské půlce bude Audrey Werrová opět útočit na světový rekord Jarmily Kratochvílové.
Nepříjemný zážitek z evropského šampionátu, kde Lurdes Gloria Manuel v cílové rovince ztuhla a skončila bez medaile, její životní sezonu definovat nebude. Jednadvacetiletá čtvrtkařka ve svém prvním plnohodnotném létě běžela hned pětkrát pod hranici padesáti sekund, do diamantového finále z Bruselu postoupila ze třetího místa a ve značkovém běhu se postaví kompletní světové elitě.
„Je to pro mě nový závod, konkurence je neskutečná. Těším se na to, jak se s tím poperu,“ líčí Manuel. „Jsem strašně ráda, že se mi povedlo zahájit sezonu skvělými časy. O to víc si vážím toho, že se mi povedlo se kvalifikovat na finále Diamantové ligy.“
Česko má ve finálovém mítinku zastoupení na dráze po dlouhých sedmi letech. Naposledy v roce 2019 skončila Zuzana Hejnová v Curychu čtvrtá. Čtvrtkařka je ve dvoudenním programu z reprezentantů jediná. Tentokrát se do něj neprobojoval nikdo z oštěpařů, koulař Staněk ani výškař Štefela.
V obklopení elity
Manuel zažívá parádní rok, který začala už v zimě překvapivým ziskem halové mistryně světa v Toruni. V seriálu Diamantové ligy si hned začátkem sezony v Římě výrazně zlepšila osobní rekord časem 49,77 sekundy. Dál ho posunula v Ostravě a v Paříži, kde koncem června běžela výkon 49,37. A pak se ještě v Monaku blýskla časem jen o sedm setin pomalejším.
Po nevydařeném finále evropského finále v Birminghamu se vrátila národním rekordem na 300 metrů (35,76) v Chořově. A teď je připravená na první z prestižních konfrontací závěru sezony. Na stadionu krále Baudouina bude ve čtvrté dráze obklopená nejlepšími závodnicemi sezony. Pod ní poběží Jamajčanka Nickisha Pryceová, nad sebou bude mít olympijskou šampionku a letošní královnu Marileidy Paulinovou z Dominikánské republiky i Norku Henriette Jaeggerovou, čerstvou mistryni Evropy.
„Očekávám, že to bude skvělý závod. Nabité budou startovní pole i atmosféra. Těším se na závod, budu mít šanci se ukázat a pokusit se o co nejlepší výkon mezi světovou špičkou,“ řekla Manuel. „Každý atlet si přeje posouvat svá osobní maxima. Vzhledem k tomu, že to bude můj předposlední závod, nejradši bych se přiblížila ke svému osobnímu rekordu. Uvidíme, jak to vyjde.“
Finále Diamantové ligy tentokrát ještě neznamená úplný konec atletické sezony. Příští týden uspořádá Budapešť premiérové Ultimátní mistrovství, které kromě vychytávek jako výběr drah či vyřazovací způsob soutěže v technických disciplínách nabídne i prize money v celkové výši deseti milionů dolarů.
Před závodem nemyslí na další
„Tohle máme s trenérem dobře nastavené. Vždycky se snažíme soustředit na závod, co je před námi,“ zmínila Manuel. „Před závodem nemyslím na další. Je to dobré v tom, že neztrácím hlavu. V Bruselu to v mém případě bude předposlední závod, pak mě čeká jenom Budapešť. Můžu dát do finále Diamantovky všechno, co ve mně je. Pak se můžu znovu rozjet a jít Budapešť.“
Jedním z vrcholů bruselského finále bude ženská osmistovka, v níž se Švýcarka Audrey Werrová letos už třikrát přiblížila světovému rekordu Jarmily Kratochvílové 1:53,28 na méně než jednu sekundu. Naposledy v Curychu jí scházelo jen 42 setin.
V Bruselu nepoběží Britka Keely Hodgkinsonová, s tempem ale Werrové může pomoct Nizozemka Femke Broedersová-Bolová, která si po přechodu z dlouhých překážek v nové disciplíně rychle zvykla a v Curychu se časem 1:54,71 posunula na deváté místo historických tabulek.
„Nikdy jsem neočekávala, že má první sezona půjde tak hladce. Nejdřív jsem se podceňovala. V závodě na čtyři sta metrů překážek jsem doslova musela překonávat bariéry, na osmistovce se peru s mentálními překážkami. Naučila jsem se zbytečně moc nepřemýšlet, věřit procesu,“ řekla Broedersová-Bolová.