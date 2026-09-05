Lu skončila ve finále Diamantové ligy pátá. Neběželo se mi úplně nejlíp, přiznala
Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel doběhla ve finále Diamantové ligy pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky, která výkonem 48,64 sekundy zlepšila 17 let starý rekord mítinku v Bruselu a udržela letošní neporazitelnost.
Halová mistryně světa Manuel podobně jako na mistrovství Evropy v Birminghamu, kde skončila čtvrtá, rozběhla rychle první dvoustovku. V závěru na nejlepší nestačila a nenavázala na umístění mezi nejlepší trojicí ze svých předchozích diamantových startů v této sezoně.
Za svým osobním rekordem z červnového mítinku v Paříži zaostala o 81 setin sekundy. "Asi se mi dneska neběželo úplně nejlíp, což prostě každý závod nemůže být nejlepší. I tak jsem vděčná, že jsem měla šanci závodit a ukázat se na finále Diamantové ligy," řekla Manuel v nahrávce pro média.
Neměla pocit, že by první třístovku běžela příliš rychle. "Samozřejmě se na ty mezičasy musím podívat. Prostě mi tam chyběla taková ta lehkost, kterou jsem cítila na začátku sezony. Uvidíme, jak vyjde Budapešť," řekla Manuel směrem k ultimátnímu šampionátu, který se uskuteční příští týden. Ve finále Diamantové ligy byla jedinou českou zástupkyní.
Paulinová nedala ve finále nikomu šanci a vyhrála Diamantovou ligu počtvrté z posledních pěti ročníků. O více než půl sekundy za ní skončila druhá Norka Henriette Jaegerová (49,20), třetí doběhla Jamajčanka Nickisha Pryceová (49,36).
Osmistovku vyhrála mistryně Evropy Švýcarka Audrey Werrová, která se tentokrát rekordnímu času Jarmily Kratochvílové 1:53,28 minuty na dohled nepřiblížila. Cílem proběhla v rekordu mítinku 1:54,75 o šest setin před dotírající Nizozemkou Femke Broedersovou-Bolovou.
Na nedávné světové rekordy v Curychu navázali triumfem v Diamantové lize Masai Russellová a Alison Dos Santos. Američanka Russellová vyhrála stovku překážek za 12,20 sekundy, což je o 11 setin pomalejší než její historické maximum. Brazilec Dos Santos běžel o devět desetin pomaleji než při světovém rekordu, ale výkonem 46,70 sekundy překonal o 81 setin rekord mítinku Američana Andrého Phillipse z roku 1986.
První vítězství pro Čínu v hodu oštěpem od roku 2019 vybojovala Jen C'-i. Osmnáctiletá závodnice, která se v úvodu sezony dostala výkonem 71,74 metru na druhé místo historických tabulek za Barboru Špotákovou, vyhrála hodem 68,42 metru. Bezmála o tři metry za ní skončila druhá svěřenkyně Jana Železného Haruka Kitagučiová z Japonska, která tak nedosáhla na třetí triumf v Diamantové lize v kariéře. Mezi muži potvrdil roli favorita král této sezony Rumeš Tharanga Pathirage ze Srí Lanky. Zvítězil výkonem 89,04 metru.
Prvním třiadvacetimetrovým pokusem této sezony se v kouli blýskl Jamajčan Rajindra Campbell. Zlepšil si osobní rekord bezmála o půl metru, když v šesté sérii poslal náčiní do vzdálenosti 23,08 metru. Díky tomu jako první jamajský koulař vyhrál Diamantovou ligu.