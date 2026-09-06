Bizár v centru Prahy! Keňan těsně před cílem zabloudil, omyl ho stál výhru v Grand Prix
- Značně neobvyklou situací vrcholil v centru Prahy populární Birell Večerní běh na 10 kilometrů.
- Keňan Victor Kipruto Kiprono si celý závod budoval náskok, přibližně sto metrů před cílem ale vyběhl z trati a o vítězství přišel.
- První doběhl původní favorit Rodrigue Kwizera, borec z Burundi, který reprezentuje Španělsko.
Zasloužil si vyhrát. Victor Kipruto Kiprono se z pole závodníků trhnul už na sedmém kilometru, po chvilce se začal soupeřům vzdalovat a Dlouhou třídou směrem k cíli na Náměstí Republiky utíkal s rozhodným náskokem.
Finiš už měl na dohled a z úsilí se mu křivila tvář. Možná i kvůli únavě se Kiprono křečovitě držel doprovodného auta před sebou. Jenomže to v poslední chvíli odbočilo mimo trať a vedoucí závodník ho následoval…
Pořadatel ve žluté vestě ho rychle nasměroval zpátky, ale na vítězství už bylo pozdě. Kolem Kiprono se přehnali původní favorit Rodrique Kwizera i další Keňan Owen Korir Kapkama. Když proběhl cílem, zklamaný Kiprono rozladěně rozhodil rukama.
„Nevím, co k tomu jako komentátor říct. Pro Victora je to tak nešťastné…“ líčil v angličtině průvodce mezinárodním streamem.
Kiprono doběhl do cíle na třetím místě o tři sekundy za oficiálním vítězem Kwizerou, který se na pásku dostal v čase 27:15 minuty a po svém nedávném přestupu z Burundi vylepšil španělský rekord.
„Jsem moc rád, že jsem tu mohl závodit a ještě radši, že jsem vyhrál. S výsledným časem jsem spokojený, stejně tak s pokořením španělského národního rekordu,“ uvedl Kwizera. „Vnímal jsem i atmosféru a povzbuzování od diváků, hodně mi to pomáhalo, zejména od devátého kilometru dál a jsem opravdu rád, že jsem v Česku zapsal další vítězství.”
Ženský závod vyhrála Chaltu Dida Diribaová z Etiopie v čase 30:04. Nejlepšími Čechy byli Daminá Vích (29:12) a Tereza Hrochová (32:15).
Výsledky běžeckého závodu Birell Grand Prix Praha (10 km):
Muži: 1. Kwizera (Šp.) 27:15, 2. Korir 27:16, 3. Kipruto 27:19, ...17. Vích 29:12, 18. Křivda 29:21, 20. Vebr (všichni ČR) 29:57.
Ženy: 1. Ch. Didaová 30:03, 2. R. Didaová (obě Et.) 30:12, 3. Chelangatová (Keňa) 30:23, ...10. Hrochová 32:14, 14. Čepová 33:19, 17. Stýblová (všechny ČR) 34:00.