Dojemná mše za Čáslavskou: žízeň po spravedlnosti. Lidé na ní nezapomínají, těší dceru
Osobnosti českého sportu a přátelé si při zádušní mši v Týnském chrámu připomněli deset let od odchodu legendární gymnastky Věry Čáslavské. Na pozvání její dcery Radky přišlo několik desítek jejích blízkých. „Jedním z důležitých rysů paní Věry byla žízeň po spravedlnosti,“ vyzdvihl emeritní biskup pražský Václav Malý, jenž mši celebroval. „Jsem ráda, že nás všechny maminka zase stmelila,“ reagovala Radka Čáslavská, která děkuje všem, kteří dorazili.
Do kostela na pražském Staroměstském náměstí přišli na sedminásobnou olympijskou vítězku zavzpomínat sportovci v čele s Květou Peckovou, Helenou Sukovou či Pavlem Bencem, v prvních řadách při mši seděl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.
Dorazili chirurg Pavel Pafko, televizní komentátoři Jakub Bažant s Petrem Vichnarem nebo režisérka Olga Sommerová, která o životě slavné gymnastky natočila dokument Věra 68.
Na OH 1968 v Mexiku vybojovala Čáslavská čtyři zlaté medaile a získala si celosvětovou pozornost, když při vyhlášení prostných odklonila hlavu od sovětské vlajky. Mexiko ji miluje dodnes. Obřadu se zúčastnila také jeho velvyslankyně v Česku Ana Berenice Diazová Ceballosová Paradová.
„Navždy bude mostem mezi našimi národy,“ vyzdvihla.
Mši celebroval Václav Malý, který připomněl, že Čáslavská byla nejenom úspěšnou sportovkyní, ale i nebojácnou ženou. „Dovedla se veřejně projevit, veřejně vyslovit. Nekonejšila se svou slávou a měla k tomu mnoho důvodů, protože její proslulost překonávala všechny hranice tehdejšího světa šedesátých a sedmdesátých let,“ řekl Malý.
Setkání s Havlem a slavný citát
Právě on byl dlouholetým známým slavné gymnastky, poprvé se potkali v revolučním roce 1989, kdy spolu vystupovali na Letné. „Setkali se i u prezidenta Václava Havla. Oba chtěli přiložit ruku k dílu a pomoct u nás vybudovat demokracii,“ vybavuje si dcera, která na mamince nejvíc obdivovala statečnost a právě smysl pro spravedlnost.
Nedaleko oltáře stála v Týnském chrámu fotografie Čáslavské a pamětní kniha, kde mohli lidé vzdát legendě českého sportu úctu. Domů si odnášeli i kartičku s jejím památným citátem: „Kdo podstoupí riziko, postaví se světu a čelí mu s odvahou, toho čeká obrovská odměna. Touto odměnou je SEBEÚCTA.“
Někteří měli při vzpomínkách slzy v očích. Bylo cítit, že se vzpomíná na mimořádně silnou osobnost. „Přijeli její přátelé z daleka. Někdejší členky gymnastického družstva nebo i svěřenkyně, z toho jsem měla zvlášť velkou radost. Přišli také olympionici, kteří se mohli po dlouhé době vidět. Bylo to krásné a dojemné,“ popisuje Radka Čáslavská, která oceňuje, že vystoupil pěvecký sbor Lucky Voice Band.
„Když zpívali, chytilo to všechny za srdce. Stejně jako když hrály varhany. Když zní v kostele, je to nádhera. Jsem moc ráda, že nás maminka všechny zase spojila,“ dodává hrdá dcera, šéfka Nadačního fondu Věry Čáslavské.
Maminka Věra byla sportovním i morálním vzorem. Statečnou ženou, která nikdy neustoupila. „Za spravedlnost bojovala do posledního dechu. Jsem moc ráda, že na ni lidi nezapomínají,“ říká dcera nejslavnější sportovkyně československé historie.