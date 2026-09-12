Hvězdy světové atletiky se v Budapešti předvedly na červeném koberci. Co vynesla Lu?
Rozjezd nového Ultimátního šampionátu kromě - v atletice nevídaných - prize money ve výši deseti milionů dolarů zkrášlilo i představení hvězd na červeném koberci. Tváře atletických es sice nejsou tak známé jako borci z Premier League, ale show na přehlídkovém molu v Budapešti stála to za to. Užila si ji i čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel.
LURDES GLORIA MANUEL
Česká čtvrtkařka se nalíčila a mezi hvězdami představila v černém topu se šněrováním.
„Zdravím všechny z Budapešti z červeného koberce,“ vzkázala fanouškům. „Tento nový koncept se mi moc líbí. Každý se může ukázat ve svém osobitém stylu.“
Samotný závod se Lu moc nepovedl. V posledním běhu sezonu zaběhla páteční semifinále za 50,52 a na postup jí to nestačilo.
LARISSA IAPICHINIOVÁ
Italská dálkařka se na molu proměnila v byznyswoman v černé róbě s rozpustilým rozparkem a vkusnými zlatými doplňky. V pátek pak dominovala i ve svém závodě, dálku vyhrála výkonem 690 centimetrů a získala prémii 150 000 dolarů. Dcera slavné britské dálkařky Fiony Mayové a italského tyčkaře Gianniho Iapichina tak navázala na titul evropské šampionky z Birminghamu.