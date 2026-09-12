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Hvězdy světové atletiky se v Budapešti předvedly na červeném koberci. Co vynesla Lu?

Atletické hvězdy na červeném koberci v Budapešti
Atletické hvězdy na červeném koberci v BudapeštiZdroj: koláž iSport.cz
Larissa Iapichinová
Claire Bryantová
Kenneth Bednarek
Alison Dos Santos
Alia Amstrong
Lurdes Gloria Manuel
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Martin Hašek
Atletika
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Rozjezd nového Ultimátního šampionátu kromě - v atletice nevídaných - prize money ve výši deseti milionů dolarů zkrášlilo i představení hvězd na červeném koberci. Tváře atletických es sice nejsou tak známé jako borci z Premier League, ale show na přehlídkovém molu v Budapešti stála to za to. Užila si ji i čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel.

LURDES GLORIA MANUEL

Česká čtvrtkařka se nalíčila a mezi hvězdami představila v černém topu se šněrováním.

„Zdravím všechny z Budapešti z červeného koberce,“ vzkázala fanouškům. „Tento nový koncept se mi moc líbí. Každý se může ukázat ve svém osobitém stylu.“

Samotný závod se Lu moc nepovedl. V posledním běhu sezonu zaběhla páteční semifinále za 50,52 a na postup jí to nestačilo.

Lurdes Gloria ManuelLurdes Gloria Manuel • Profimedia.cz

LARISSA IAPICHINIOVÁ

Italská dálkařka se na molu proměnila v byznyswoman v černé róbě s rozpustilým rozparkem a vkusnými zlatými doplňky. V pátek pak dominovala i ve svém závodě, dálku vyhrála výkonem 690 centimetrů a získala prémii 150 000 dolarů. Dcera slavné britské dálkařky Fiony Mayové a italského tyčkaře Gianniho Iapichina tak navázala na titul evropské šampionky z Birminghamu.

Larissa Iapichinová

CLAIRE BRYANTOVÁ

Americká dálkařka je halovou mistryní světa z roku 2025, na přehlídku si vzala koženou bundu a prezentovala se několika usměvavými pózami. V pátečním závodě jí výkon 652 centimetrů stačil na páté místo.

Claire Bryantová

KENNETH BEDNAREK

Americký specialista na 200 metrů zvolil cool outfit. Sprinter s přezdívkou Kung Fu Kenny letos ve své oblíbené disciplíně ovládl Diamantovou ligu a je favoritem i pro titulový závod na Ultimate Championship.

Kenneth Bednarek

ALISON DOS SANTOS

Čerstvý světový rekordman v běhu na 400 metrů překážek pochází z Brazílie, ale v Budapešti se kromě svého letos značkového afra prezentoval v dresu jihoafrického fotbalového týmu. Jeho nedělní souboj s Karstenem Warholmem a Raiem Benjaminem patří k nejočekávanějším událostem víkendu.

Alison Dos Santos

ALIA ARMSTRONGOVÁ

Americká překážkářka zatím zářila především v univerzitních závodech, ale v Budapešti se představila jako nová hvězda světové špičky. Prezentovala se v agresivním bílém kostýmu s průhledným topem a třpytkami kolem očí.

Alia Amstrong

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