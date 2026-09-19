Jan Železný před 20 lety ovládl poslední závod. Zajímavý pohled do výsledkové listiny
- Před přesně 20 lety Jan Železný ovládl svůj poslední závod kariéry, když v domovské Mladé Boleslavi hodil úctyhodných 82,19 metru.
Trojnásobný olympijský vítěz tehdy na poslední chvíli zrušil odlet do Japonska, protože se chtěl rozloučit před domácím publikem.
Legendární rekordman u atletiky zůstal jako trenér a aktuálně míří na Asijské hry po boku japonské hvězdy Haruky Kitagučiové.
Dvě desetiletí se na něj spoléhalo. Oštěpař Jan Železný, který patří k největším šampionům české sportovní historie, se 19. září 2006 loučil před několika stovkami diváků ve své rodné Mladé Boleslavi. Právě dnes je to dvacet let. Ze sportu však nezmizel. Výroční den tráví v zemi, kde mohl končit i závodní kariéru. Chtěl se však naposledy ukázat doma.
Den před svým posledním startem se Jan Železný stavil u své maminky. Pročítal si staré články a smál se fotografiím na vybledlých akreditačních kartičkách.
„Koukal jsem na akreditaci z roku 1987, kde jsem vypadal jako malej kluk a napadlo mě: Hele, ty už jsi vážně starej…“ líčil Železný v září 2006.
Měl tehdy za sebou dvě desetiletí unikátní kariéry, která začínala v době vrcholného rozpadu státu vedeného komunisty a končila v samostatném Česku, jež získalo jistotu v Evropské unii a v NATO.
„Většího šampiona jsme neměli,“ řekl o něm nedávno Miroslav Jansta, dlouholetý předseda České unie sportu a šéf basketbalového svazu.
Železný získal tři zlaté olympijské medaile. Na jeho prvních Hrách v Soulu v roce 1988 ho od vítězství ze stříbrné pozice dělilo 12 centimetrů, o něž ho porazil Fin Tapio Korjus. Lepší bilanci na olympiádách mají v atletické historii jenom dva čtyřnásobní olympijští šampioni – diskař Al Oerter a Carl Lewis v dálce. Mimo jiné získal i tři tituly mistra světa a dodnes je světovým rekordmanem.
Chtěl jsem se rozloučit doma
Ještě ve své poslední aktivní sezoně se držel ve špičce. Přehodil 86 metrů a na evropském šampionátu v Göteborgu získal bronzovou medaili. Jeho posledním závodem měl být mítink v japonské Jokohamě. Ale nakonec to bylo jinak.
„Tady jsem začal, tady jsem skončil. Rozhodl jsem se už před závodem. Nikam nepoletím. Chtěl jsem se rozloučit doma,“ vysvětloval Železný po svých posledních hodech.
Absolvoval je v Mladé Boleslavi na atletickém stadionu v těsném sousedství areálu prvoligových fotbalistů, který už tehdy nesl jeho jméno. Stanovil, že se v něm budou házet jen čtyři pokusy, čehož pak trošku litoval. Možná mohl hodit i víc než 82,19 metru. Což samozřejmě vůbec nebylo špatné na čtyřicetiletého chlapa.
„Nejradši bych nekončil, ale tak to chodí. Jednou konec musí přijít. Jsem rád, že odcházím na dost vysoké úrovni,“ hodnotil. „Dal jsem si oběd, vzal bágl a šel na stadion házet. Jako před třiceti lety.“
Železný v kariéře vyhrál ohromujících 65 procent svých startů. První byl i v posledním závodě. Z dnešního pohledu je zajímavý pohled do výsledkové listiny. Za ním skončil tehdejší reprezentant Miroslav Guzdek, který je dnes svazovým trenérem vrhů a má na starosti přípravu hvězdy posledních let Jakuba Vadlejcha.
Třetí tenkrát skončil David Sekerák, který pak v Domažlicích vybrousil japonskou olympijskou šampionku i mistryni světa Haruku Kitagučiovou, než ji letos převzal právě Železný. Na pátém místě byl osmnáctiletý Petr Frydrych, pozdější Železného svěřenec a bronzový z MS 2017 v Londýně.
Před dvaceti lety přišly dát velkému šampionovi hold osobnosti české atletiky. Na místě byla legendární oštěpařka Dana Zátopková, která v ten den slavila čtyřiaosmdesáté narozeniny. Přišli desetibojaři Roman Šebrle a Tomáš Dvořák, světová rekordmanka Jarmila Kratochvílová i Barbora Špotáková, která v ten rok získala na ME v Göteborgu své první velké stříbro.
Snad z atletiky nikdy nezmizí
„Pevně věřím, že Honza z vrcholné atletiky nezmizí,“ řekl tenkrát Dvořák.
A měl pravdu. Železný nastoupil jako trenér na Dukle. Během následujících dvou desetiletí pomohl stvořit další úspěšnou oštěpařskou generaci. Spolupracoval se Špotákovou, Vadlejchem, Frydrychem, Vítězslavem Veselým, Nikolou Ogrodníkovou či Nikolou Tabačkovou.
Už sedmnáct let je ředitelem mítinku Zlatá tretra, která se mu za věrné služby letos odvděčila výjimečným gestem. Atletické hvězdy závodily v červnu v Ostravě na Železného narozeniny.
I po 20 letech Železný zůstává světovým rekordmanem. Němec Johannes Vetter se jeho historickému výkonu 98,48 v roce 2020 přiblížil na 72 centimetrů. Nikdo další už nepřehodil 94 metrů.
Železný dlouhou dobu odolával nabídkám špičkových zahraničních oštěpařů, ale v posledních letech se vydal do světa. Loni trénoval Inda Níradže Čopru a letos pomohl k báječnému comebacku Haruce Kitagučiové, která po dvou složitějších sezonách před týdnem vyhrála premiérové Ultimátní mistrovství v Budapešti japonským rekordem 68,92 metru. Jejich dalším cílem jsou Asijské hry, které právě dnes začínají v Nagoji.
Před dvaceti lety se Železný cestě do Japonska vyhnul kvůli touze loučit se doma. Tentokrát se tam chystá na další velký okamžik kariéry, jež zdaleka nekončí.