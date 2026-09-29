S roztrhnutou achilovkou útočila na svěťák. Nemohla se ani hýbat, uvedl manažer hrdinky
Předvedla doslova heroický výkon. Etiopská vytrvalkyně Tigst Assefaová dokončila nedělní Berlínský maratón s roztrhnutou achilovkou. Přesto ho zaběhla za 2 hodiny, 11 minut a 4 sekundy, což jí stačilo na třetí nejlepší výkon historie. „Její bolest začala na jednatřicátém kilometru a od čtyřicátého už byla velmi intenzivní. Je neuvěřitelné, že navzdory zranění a bolesti dokázala závod vyhrát,“ hlásil manažer běžkyně Gianni Demadonna.
Před dvěma lety se stala Keňanka Ruth Chepngetichová vůbec první ženou, která zvládla maratónskou trať pod dvě hodiny a deset minut (2:09:56). Letos v Barceloně za ni o necelou minutu zaostala Etiopanka Fotyen Tesfayová.
Třetí místo historických tabulek nově patří její krajance Tigst Assefaové. Bývalá světová rekordmanka přitom na nedělním Berlínském maratónu finišovala v obrovských bolestech.
Devětadvacetiletá běžkyně byla zhruba sedm kilometrů před cílem na cestě k překonání světového rekordu, jenže problémy s nohou ji postupně začaly zpomalovat. S vypětím všech sil dokulhala do cíle, kde následně zkolabovala. Její manažer Gianni Demadonna po závodě potvrdil, že hvězdná vytrvalkyně měla roztrhnutou achilovku. „Je neuvěřitelné, že navzdory zranění a bolesti dokázala závod vyhrát. Během posledních dvou kilometrů šlacha postupně ztrácela jednotlivá vlákna a nakonec se úplně přetrhla. Nebyla schopná se hýbat ani nic dělat,“ uvedl.
Pondělní operace
Assefaovou ihned po závodě ošetřili zdravotníci a následně ji převezli do berlínské nemocnice. „Okamžitě se o ni postarali naši lékaři. Něco bylo v nepořádku se šlachou, momentálně je v nemocnici,“ řekl médiím ředitel závodu Mark Milde.
Tam Assefaová v pondělí absolvovala operaci Achillovy šlachy. „Musíme počkat, jak operace dopadne a jak se po ní bude cítit,“ prozradil Demadonna, sám bývalý vytrvalec.
Etiopská běžkyně triumfovala v Berlíně už potřetí, k maratónu přešla po předchozím zranění achilovky v roce 2016. Podle Demadonna bude pauzírovat přibližně sedm měsíců, do akce by se tak mohla vrátit na Londýnském maratónu v dubnu příštího roku. „Je v dobrých rukou. Doufám, že všechno dobře dopadne. Myslím si, že rekonvalescence bude velmi dlouhá, opravdu velmi dlouhá,“ doplnil Demadonna.
Mužský závod v Berlíně ovládl Guye Adola z Etiopie, jenž poprvé v kariéře pokořil hranici dvou hodin a tří minut. V historických tabulkách se jeho výkon zařadil na třinácté místo. O devětadvacet sekund pomalejší byl jeho krajan Gemechu Diriba, třetí naopak skončil Gabriel Geay z Tanzanie (2:03:59). Kvůli zranění se Berlínského maratónu nezúčastnil keňský světový rekordman Sabastian Sawe.