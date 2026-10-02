Warholm vyzývá roboty: zábava, nebo hrozivá budoucnost? Atleti: Berou nám práci!
- Peking hostil druhý ročník Světových her humanoidních robotů, na kterých tisíce strojů změřily síly v 51 disciplínách.
Pokročilí roboti překonali historické rekordy lidí, současně však předváděli kuriózní technické zkraty a nekontrolované pády.
Vrcholoví sportovci i odborníci vnímají tyto výkony spíše jako technologickou evoluci a show než jako bezprostřední ohrožení lidské atletiky.
Jako vždy šlo o jeden z vrcholů her. Sprint na 100 metrů svedl na trať nejrychlejší běžce planety, kteří se za jásotu tribun hnali do cíle.
Jenže těsně za čárou někteří zkolabovali, zřítili se k zemi a z těl jim sršely jiskry. Pořadatelé k nim okamžitě vyrazili s hasicími přístroji.
Vítejte na Světových hrách humanoidních robotů (World Humanoid Robot Games). Od 22. do 26. srpna je hostil pekingský rychlobruslařský stadion Ice Ribbon, přezdívaný Ledová stuha.
Letos dorazilo 2056 robotů ze 16 zemí a šesti kontinentů, čtyřikrát víc než při prvním ročníku. Síly změřili v 51 disciplínách a proti loňské premiéře ukázali prudký vzestup nejen v počtu, ale i technické vyspělosti.
Vedle klasických sportů, jako jsou fotbal, box, vzpírání, stolní tenis či atletika, zvládali i praktické úkoly. Hasili požáry, třídili léky a obsluhovali hotelové hosty.
Stroj lepší než Bolt
V roce 2009 zaběhl Usain Bolt na mistrovství světa v Berlíně stovku za 9,58 sekundy a stanovil zdánlivě nepřekonatelný světový rekord.
Humanoidní stroj čínské společnosti X-Humanoid byl rychlejší. Hlavní závod na 100 metrů vyhrál za 8,64 sekundy.
Ďábelský sprint však zakončil po svém. V plné rychlosti to napálil do polstrované stěny, zřítil se na ovál a lidským asistentům nezbylo než ho odnést.
Atletické výkony robotů jsou v Číně čím dál běžnější. Štědrá státní podpora a miliardové investice tamní humanoidní robotiku ženou kupředu.
Na největších akcích v zemi už stroje tančily, předváděly bojová umění i hrály tenis proti lidem. Jeden z nich kmital po kurtu, vykrýval úhly a vracel voleje.
Ve skoku do výšky se jeden z robotických atletů přenesl přes 2,88 metru. Světový rekord Javiera Sotomayora (2,45 metru) tak přeletěl o 43 centimetrů.
Na začátku letošního roku uběhl robot maratonskou trať rychleji než kterýkoli člověk v historii.
K čemu to je?
Jenže proč? Proč by čínské firmy sypaly tolik času a peněz do vývoje kyborgů, kteří na hřišti předvedou pár kousků, aby se vzápětí rozbily a shořely?
„Myslím, že se nám snaží předvést fyzické limity těchto strojů,“ podotkl Amit Katwala, publicista zaměřený na technologie a autor knihy The Athletic Brain. How Neuroscience Is Revolutionising Sport And Can Help You Perform Better (Sportovní mozek. Jak neurověda revolučně mění svět sportu a pomáhá k lepším výkonům).
Další stopu k jejich skutečnému cíli nabídla čínská média. Deník New York Times citoval komentář státní tiskové agentury Sin-chua, podle níž tovární robot nemusí vyhrát sprint a servisní automat nepotřebuje medaili. „Ale každý posun v rychlosti, stabilitě a přesnosti na soutěžním parketu je přibližuje k tomu, aby byli užiteční i v reálném světě.“
Co si ale o robotech myslí sami sportovci, kterým nelezou jen do teritoria, ale rovnou jim drtí rekordy?
Morgan Lakeovou, britskou výškařku a stříbrnou medailistku z Her Commonwealthu s osobním rekordem rovných dva metry, to zpočátku pobavilo.
Pak přišly pochybnosti. „U spousty věcí si dneska řeknete, že je to vtipné. Jenže to je jen první reakce, vzápětí přichází druhá. Stane se z toho běžná věc? Berou nám umělá inteligence a roboti práci? Bude lidi bavit sledovat stroje víc než nás?“
Lakeové je 29 let a na mezinárodní scéně závodí přes deset let. Dost dlouho, aby věděla, že tam, kde obíhají peníze a pozornost davů, je možné téměř cokoli.
Jako příklad uvedla kontroverzní Enhanced Games, v překladu Vylepšené hry. Atleti v nich dostávali tučné prémie za užívání látek zvyšujících výkon, aby běhali rychleji a posouvali fyzické limity. Poprvé se konaly v květnu 2026 v Las Vegas.
Pořadatelé je vydávali za moderní, vědeckou alternativu k tradiční olympiádě. Sportovci mohli legálně užívat testosteron, růstové hormony či stimulanty, pokud je schválil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a brali je pod lékařským dohledem.
Do projektu nalévali kapitál soukromí investoři v čele s miliardářem Peterem Thielem či Donaldem Trumpem. Vítěz každé disciplíny inkasoval 250 tisíc dolarů. Za světový rekord ve sprintu na 100 metrů nebo na padesátce kraulem čekal milionový bonus.
Lakeové připadala celá ta show na hony vzdálená sportu, jemuž zasvětila život. Jenže vyvolala takový povyk a nabízela takovou podívanou, že jako událost obstála.
„Mávnete nad tím rukou, že je to úlet,“ vrátila se k humanoidním robotům. „Jenže to raketově sbírá popularitu i zájem médií. Je to ujeté, ale svět už zažil podivnější věci. Přijde den, kdy na olympiádě uvidíme soutěžit roboty? Lidé by se na to totiž rádi podívali.“
Warholm: Šel bych do toho
Souhlasil s ní i Karsten Warholm, norský mistr Evropy v běhu na 400 metrů překážek. „Kdyby sestrojili robota, který zvládne překážkovou čtyřstovku, rád bych si s ním zazávodil,“ řekl pro The Athletic. „A pokud vím, nebyl bych sám.“
Předloni se Warholm v exhibičním sprintu na 100 metrů utkal s tyčkařským světovým rekordmanem Armandem Duplantisem. Dodnes ten podnik označuje za „jednu z největších událostí na stovce mimo velké šampionáty“.
Souboj s robotem by podle něj mohl rozpoutat podobný rozruch. Jenže i divácká fascinace má své meze.
„Závody robotů mi přijdou vtipné. Závodí koně, závodí lidé, možná budou závodit i stroje. Ale lidské pouto nikdy nic nenahradí.“
V době, kdy se o pozornost publika pere nekonečný příval vjemů, atletika uvítá cokoli, co ji vytáhne ze škatulky pro nejvěrnější fanoušky.
„Čas, který robot vysekl na stovce, přitáhne lidi, hlavně ty mladší,“ řekl britský sprinter Destiny Ogali. „Začnou se ptát, jak rychle poběží člověk, když to stroj zvládne za tolik. A to sportu přihraje větší pozornost.“
Ogali je přesvědčen, že výkony humanoidů zkonstruovaných pro rychlý běh lidské rekordy nezastiňují, ale naopak zvýrazňují. Právě k nim se stroje snaží přiblížit (a někdy už je zdolají).
„8,64 s není ani o celou vteřinu rychlejší než samotný Boltův milník,“ zdůraznil Ogali. „To jen dokazuje, jak neskutečně rychlý ten čas je. Roboti ho nepřebíjejí o dvě a půl sekundy, nedělají z toho dětskou hru. Výkonnost sportovců to nijak nesnižuje; byli to přece lidé, kdo musel ty časy nejdřív zaběhnout a dát inženýrům metu, k níž se mohou upínat.“
Stačí mrknout na videa ze Světových her humanoidních robotů a je jasno. K opravdovým atletickým kláním mají stroje ještě kus cesty.
Pokročilí roboti sice lámali lidské rekordy, jenže závislost na senzorech a softwaru v reálném čase dál plodila technické zkraty, komické pády a chvíle čistého bizáru.
Byla z nich hromada šrotu
Novinkou bylo vzpírání, které prověřovalo sílu kloubů. Řada robotů ztroskotala už na rozpoznání činky. Uchopili ji nakřivo, případně po zvednutí nad hlavu ztratili balanc a sesypali se pod ní jako hromada šrotu.
O to absurdněji působil kontrast, když stroje schopné vyvinout brutální sílu pohořely na jemné motorice, třeba při uchopení obyčejné měkké buchty.
Pak tu byl gymnasta uvězněný v systémové poruše. Uprostřed sestavy ztratil stabilitu, ale místo pádu se začal nekontrolovaně třást. Rotoval pozpátku s rukama nad hlavou a spustil sérii divokých kreací jako zmatený baletní tanečník.
V nově zařazeném přetahování lanem jeden tým soupeře přetlačil a vyhrál, záhy však nezvládl setrvačnost a všichni jeho členové se poroučeli na jednu kupu, smotaní do uzlu z mechanických končetin.
Podobně dopadl robot, který na stovce ohromil rychlostí vyšší, než jakou předváděl Bolt. Současně ale odhalil slabinu strojů, které po protnutí cíle neuměly včas zabrzdit. Některé v plném trysku narazily do bezpečnostních bariér, jiné skončily v divokých kotrmelcích.
Při disciplínách zaměřených na praktické dovednosti jeden robot vypověděl službu, svalil se na zem a přestal reagovat. Zoufalí inženýři se ho snažili vrátit na nohy, on však bezvládně ležel dál. Jako by si odpíchl konec směny.
Fotbal? Absurdní výstřelek
Fotbal patřil v Pekingu k divácky nejvděčnějším, ale herně nejabsurdnějším položkám programu. Roboti křižovali trávník zcela autonomně, v zajetí vlastních algoritmů. V reálném čase museli sledovat míč, spoluhráče i soupeře a přitom udržet rovnováhu na dvou nohách. Výsledkem byla dokonalá groteska.
Stačilo, aby se k míči seběhly tři stroje naráz, a spustila se řetězová reakce. Lehký střet rameny je rozhoupal jako při silném zemětřesení. Diváky bavilo, jak dokonale roboti napodobovali fotbalovou zálibu v simulování. Po sebemenším kontaktu se skáceli k zemi a několik vteřin kopali naprázdno do vzduchu, dokud je vnitřní systém znovu nenahodil.
Ještě větší past skrýval samotný kop. Robot musel přenést váhu na stojnou nohu a druhou švihnout proti balonu. Občas ukázkově napřáhl, jenže kvůli zlomkovému zpoždění dat míč minul. Kopl do prázdna, převážil se a zaduněl zády o trávník.
Virálním hitem se stala penalta jednoho z humanoidů. Po vstřelení gólu ignoroval hru a rozjel naprogramovanou oslavu. Rozběhl se, vyskočil, ve vzduchu vysekl piruetu a po dopadu s rozpaženými pažemi vystřihl slavné gesto Cristiana Ronalda s vítězoslavným „SIUUU“. Tribuny šílely už proto, že takový akrobatický manévr ustál bez pádu. Samotná penalta přitom připomínala spíš umolousané dokutálení míče za čáru.
Na testovacích turnajích v roce 2025 se roboti střetávali převážně ve třech proti třem. V Pekingu poprvé vyrukovali v plně autonomním formátu pět na pět. Hustší provoz však přinesl hlavně hustší chaos. Vráželi do sebe, pletli si vlastní barvy se soupeřovými a občas fatálně selhal i gólman. Místo aby hlídal brankoviště, prostě se sebral a odešel. Jeho vizuální senzory totiž uhranul záchvěv pohybu na opačném konci hřiště.
Takže ano. I v létě 2026, kdy nás ze všech stran masírovaly zprávy o zabijácké AI, která do konce století vyhladí lidstvo (ne že by se autor tohoto textu nebál), se našlo dost připomínek, jak obtížné je sestrojit stroj schopný napodobit člověka. Reagovat, předjímat, přizpůsobovat se, a ještě se vzpamatovat z vlastního omylu.
V kontrolovaném prostředí, na přehledném terénu a s jasným úkolem roboti snadno oslňují. Třeba při sprintu z bodu A do bodu B po dokonale hladké dráze.
Jenže co kdybyste tentýž stroj postavili na start školní stovky někam na hrbolatou trávu? Tuhle otázku nadhodil odborný publicista Katwala. „Jde o to, nakolik je takový výkon vůbec užitečný mimo mantinely jednoho úzce vytyčeného úkolu.“
Na hrách ho proto nejvíc zaujali roboti hrající tenis. Dovedli reagovat na letící míč a při čtyřhře po boku lidí číst parťákův pohyb. „To představuje mnohem složitější výzvu,“ objasnil. „Předvídat trasu míče nebo další krok člověka a včas zabrat ideální pozici pro return je nepoměrně těžší než jen prosvištět stometrovou rovinku a na konci napálit hlavou do zdi.“
Přesto Katwala tyhle kousky nestaví na roveň historickému průlomu z konce 90. let, kdy se superpočítač IBM Deep Blue utkal v šachu s mistrem světa Garrym Kasparovem.
V únoru 1996 Rus prohrál úvodní partii, pak se vzchopil a celou sérii ovládl 4:2. O rok později už ale Deep Blue v odvetě triumfoval 3,5:2,5. Poprvé v dějinách počítač porazil úřadujícího šachového krále v regulérních turnajových podmínkách.
„Tehdy nastal zlom,“ připomněl Katwala. „Umělá inteligence dokázala to, co svět do té doby považoval za nemožné. Kdybyste se kohokoli před deseti lety zeptali, jestli lze teoreticky postavit robota schopného uběhnout stovku pod deset vteřin, bez váhání by kývl. Nejde totiž o žádný obří skok, ale jen o postupnou technickou evoluci. Motory jsou zkrátka čím dál rychlejší a lehčí, materiály pevnější a spolehlivější.“
Mohou výkony robotů nabídnout něco užitečného i lidským atletům před mistrovstvím světa, které v září 2027 rovněž hostí Peking?
„Potenciálně ano,“ přitakal sprinter Ogali. „Data o kadenci a rytmu by nám mohla odhalit, jak dlouho se jejich chodidlo při každém kroku dotýká země a zda z toho dokážeme něco odkoukat. Vyplatí se sledovat i mezičasy, hlavně na čtyřstovce. Jak rychle zvládli prvních sto metrů? A dalších dvě stě? Vadli postupně, nebo drtili rovnoměrné tempo? Věřím, že s těmihle údaji můžou trenéři v budoucnu pracovat. Nejsou to lidé, ale i tak jde o inovaci.“
Člověk vs. robotika: Nejde to srovnávat
Výškařka Lakeová je skeptičtější. „Nemají svaly, takže se jejich končetiny hýbou úplně jinak než naše.“
Přesto si umí představit, jak by stroje mohly atletům pomáhat k lepším výkonům. Třeba jako tréninkoví společníci. „Když potřebujete někoho, kdo s vámi poběží přesné tempo, jednoduše robota nastavíte na požadovanou rychlost,“ přemítala. „To by ocenili hlavně vytrvalci. Místo trenéra, který je doprovází na kole, by vedle sebe měli partnera, co běží přímo s nimi.“
K přínosu robotických výkonů pro atlety zůstává zdrženlivý i Katwala. Kdyby existoval způsob pohybu, který lidi zrychlí, sportovní svět by ho už objevil. „Kdy naposledy přišel zásadní technický průlom, třeba Fosburyho skok?“ ptal se.
Narážel na zádovou techniku skoku do výšky, při níž atlet překonává laťku hlavou napřed a zády k zemi. Jednu z největších sportovních revolucí rozpoutal Dick Fosbury na mexické olympiádě roku 1968. Novým stylem šokoval svět, vybojoval zlato a výškou 224 centimetrů stanovil olympijský rekord.
Do té doby výškaři skákali břichem dolů nebo stříhali nůžky. Američan, v tradičních stylech průměrný, postavil logiku disciplíny na hlavu. Rozběhl se plynulým obloukem, nad laťkou prohnul záda do luku a využil fyziku. Zatímco jeho tělo přelétalo laťku, těžiště procházelo pod ní. Neplýtval tak energií na vynesení váhy do výšky.
„Neexistuje nová forma sprintu, kterou by roboti vynalezli,“ uzavřel Katwala.
Alan Fern, profesor robotiky z Oregonské státní univerzity, stál v roce 2022 u zrodu týmu, který do Guinnessovy knihy rekordů zapsal nejrychlejší stovku dvounohého robota. Čas? 24,73 sekundy.
O čtyři roky později prosvištěl tutéž trať robot X-Humanoid za 8,64 sekundy. Podle Ferna jde o skvělý úspěch, nikoli však o technologickou revoluci.
Vývojáři už umějí stavět stroje, které v kontrolovaném prostředí běhají, skáčou a metají akrobacii. Jejich výsleky pohání vyladěný hardware a preciznější řízení pohybu.
Ale zásadní vědecký skok? To ne.
Chybí jim inteligence, v tenise ale překvapili
Mnohem více ho ohromil robot, který v Pekingu nastoupil v tenise proti lidem. Čelil nepředvídatelnému soupeři, číhal na vystřelený míč, bleskově se rozhodoval, kam vyrazit, zkoordinoval tělo a přesně načasoval úder.
Představa humanoidů, kteří jednou zvládnou vše co člověk, zůstává podle Ferna vizí vzdálené budoucnosti. „Až na zábavní průmysl a pár střežených továren těmto strojům chybí univerzální inteligence a spolehlivost. Bez nich v chaotické realitě neobstojí,“ vysvětlil.
Přirovnal to k závodům aut. „Žasneme nad technickými zázraky ve formuli 1 a část z nich proklouzne do běžného provozu. Jenže nový rekord z okruhu nikdo nepovažuje za převrat v osobní dopravě,“ podotkl Fern. „A stejně tak fakt, že robot předstihl Usaina Bolta, ještě neznamená, že člověka trumfl v pohybových schopnostech obecně.“
Sám Bolt na žádost o vyjádření nereagoval.
Možná si podobně jako my ostatní pomyslel, že tančící, běhající a pseudofotbal hrající roboty už viděl. Ale co konečně sestrojit takového, který by nám ustlal postel, naplnil a vyprázdnil myčku a obstaral pračku?
A vůbec u toho nemusí fofrovat.