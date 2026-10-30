Vážné zranění Heleny Fibingerové. Záchranáři ji hledali v lese, musela odložit svatbu
Už koupila zelenkavé svatební šaty, legendární koulařce Heleně Fibingerové se ale plány změnily během jediného momentu. Při běhání v lese nešťastně upadla a dvakrát si zlomila levou ruku v ramenním kloubu. Listopadovou svatbu se svým přítelem Janem musela odložit. „Šaty už jsem měla připravené,“ povzdechla si.
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Těšila se na svůj velký den, ale místo toho se propadla do zlého snu. Helena Fibingerová se před necelými třemi týdny vážně zranila a prožila kritickou situaci při čekání na pomoc.
„Stalo se to v lese na opuštěném místě. Odletěl mi mobil, plazila jsem se třicet metrů a spadla jsem do strže,“ řekla Fibingerová webu iSport.cz. „Hledali mě tři hodiny, přijela rychlá. Ramenní kloub je ten nejsložitější. Vytvořil se mi obrovský hematom. Já jsem tvrdá, ale strašně to bolí.“
Trpím jak zvíře
Světová šampionka z roku 1983 a osminásobná mistryně Evropy v hale, která dodnes drží nejlepší výkon atletické historie pod střechou, je zvyklá žít naplno. Pracuje jako manažerka marketingové společnosti Česká atletika, provozuje pekárnu v Uherském Ostrohu, která nedávno prošla významnou rekonstrukcí. A ve volných chvílích i v sedmasedmdesáti letech několikrát do týdne běhá. Teď ale po těžkém úraze marodí doma.
„Můj Honýsek se o mě stará. Je mi těžko,“ říká Fibingerová. „Teď se čeká, jestli si to sedne, za což se modlím. Prosím Boha, abych se z toho dostala. Musím říct, že jsem bojovník, ale není to úplně komfortní. Jsem pozitivní člověk, ale trpím jak zvíře.“
Fibingerová se zranila v první polovině září a čekají ji ještě minimálně dva týdny rekonvalescence. „Jsem netrpělivá, primář v Hradišti říká, že jsem divoká. Silná Helena je na kolenou…“ povzdechla si.
Svatba musí počkat
Kvůli následkům nehody musela Fibingerová odložit svatbu, kterou plánovala na 9. listopadu. V minulosti byla vdaná za svého někdejšího trenéra Jaroslava Šmída, který zemřel v roce 2021. Tentokrát si má brát přítele Jana, kterému přezdívá Honýsek.
„Před lety jsem potkala člověka, kdy jsem nevěřila, že takový člověk existuje, a že nalezne zalíbení ve mně. Jsem velmi šťastná žena,“ líčila Fibingerová koncem minulého roku, kdy se stala laureátkou Ceny Emila Zátopka pro sportovní legendu, kterou vyhlašuje Klub sportovních novinářů.
Na vyhlášení Atleta roku bude chybět
Kvůli rekonvalescenci se Fibingerová 7. listopadu nezúčastní ani vyhlášení Atleta roku, které dlouhodobě organizuje. Se světem svého zamilovaného sportu ale stále komunikuje.
„Bude to poprvé po všech letech, kdy na vyhlášení Atleta roku nebudu. Na uchu mám telefon. Chci finančně pomoct kladiváři Myslyvčukovi,“ líčí Fibingerová. „Věřím, že se jako atletika zase zvedáme. Současná generace bude na olympiádě v Los Angeles tam, kde jsme byli zvyklí.“