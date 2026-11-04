Baďurová o StarDance i proč by rodiče neměli trénovat děti. Dcera válí v tátově výšce
Maminka má stříbro z mistrovství světa a vítězství ve StarDance, dcera zlato z Olympiády dětí a mládeže. Bývalá úspěšná tyčkařka Kateřina Baďurová Janků s Ellen v podcastu Branky, děti, rodiče mluví o sportovních ambicích, nervozitě i hledání vlastní cesty. Nebo i o hecování s tátou Tomášem, někdejším skvělým výškařem. „Říkal, že mě neporazí. Nedávno jsme si dali závod asi na třicet metrů, tak jsem ho předběhla,“ usmívá se talentovaná atletka. Proč ji víc baví překážky? Jak vnímá Instagram? A proč si maminka nemyslí, že by rodiče měli trénovat svoje děti?
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Po roce atletického tréninku vyhrála Olympiádu dětí a mládeže ve skoku do výšky. Ostatní nechápali, jak se jí to takhle rychle podařilo. Přesto Ellen otevřeně přiznává, že ji víc baví překážky a svou budoucí disciplínu ještě hledá. Bývalá tyčkařka zná vrcholový sport z vlastní kariéry, dnes ho ale sleduje i z tribuny jako máma.
„Přitom jsem poznala, jak je to těžké,“ říká někdejší atletka, která s úsměvem popisuje, jak se dostala k tyčce.
„Podívali se na mě. Byla jsem gymnastické postavy. No jo, malá, hubená, co s tebou?“ vzpomíná na atletické začátky s tím, že jí pak oznámili, že jde dělat novou disciplínu… „Což bylo odkladiště pro ty, s kterými nevěděli, co jiného,“ reaguje pobaveně.
Dotáhla to až na světovou úroveň, má stříbro z mistrovství světa. Právě při dceřiných závodech poznala, jak těžké je jen fandit a nemít možnost do výkonu zasáhnout. Doma přesto nechce přebírat roli trenérky. „Já si myslím, že rodiče by neměli trénovat svoje děti, že by vždycky měli zůstat rodiči, pokud to jenom trošku jde,“ říká. Když se dcery zeptají, ráda poradí. Jejich sportovní cestu jim však neurčuje.
Pestrá příprava je základ
Baďurová v rozhovoru obhajuje pestrou pohybovou přípravu a vysvětluje, proč podle ní není nutné se specializací spěchat. Vychází přitom i ze své práce s malými dětmi: založila pohybově zaměřenou školku a dodnes v ní pravidelně vede tréninky. Pohyb podle ní může dětem pomáhat také mimo závodiště, při zvládání vlastního těla, emocí nebo překážek, na které narazí.
Obě si vyzkoušely více sportů, od gymnastiky přes plavání a tenis až po volejbal. Ellen u něj strávila tři roky, než přešla k atletice. Po mamince automaticky nepřevzala tyč a ani výška, v níž už uspěla, pro ni zatím není definitivní volbou.
„Mě spíš baví překážky, ale ta výška mi prostě šla, nebo jakože jde, že mám dobrý odraz, takže jsem skočila těch 170,“ vysvětluje 15letá talentovaná dcera dvou někdejších úspěšných atletů. Láká ji také víceboj a jednou by si chtěla vyzkoušet život profesionální sportovkyně.
Instagram vs. realita
Rozhovor se věnuje i méně viditelné stránce sportování. Ellen popisuje skloubení školy s tréninky i nervozitu, se kterou se teprve učí pracovat. Před závody jí pomáhá hudba a povídání s kamarádkami.
Maminka ji může dobře pochopit. „Já jsem taky byla nervózní a hodně. Zvracela jsem dokonce před závodem, než jsem se to naučila,“ vzpomíná. Později se dostala až do stavu, kdy během čekání na vlastní soutěž dokázala usnout.
Vedle tréninků doma řeší také telefony a sociální sítě. Baďurová se snaží nastavovat chvíle, kdy se mobily odkládají, zároveň ale vnímá, že děti technologie potřebují i do školy. Ellen zase přemýšlí o tom, jak rozpoznávat skutečnost od upravených obrázků nebo obsahu vytvořeného umělou inteligencí.
V podcastu je zpovídali Šárka Strachová, někdejší lyžařská šampionka, a Zdeněk Janda, dlouholetý redaktor deníku Sport.