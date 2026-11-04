Sportovní svět v slzách. Běžkyně (†24) zkolabovala při maratonu. Podcenila rizika?
- 24letá bývalá univerzitní pozemní hokejistka Rachel Apaová zemřela v nemocnici šest hodin po kolapsu na 38. kilometru newyorského maratonu.
Otec dívky potvrdil, že příčinou úmrtí byla rabdomyolýza provázená rozpadem svalových vláken v důsledku vyčerpání.
Lékař Jaroslav Větvička označil takto fatální průběh za velice neobvyklý a varoval před podceňováním přípravy na extrémní zátěž.
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Další smutná zpráva pro světový sport přišla z New Yorku. Čtyřiadvacetiletá běžkyně Rachel Apaová nepřežila kolaps během nedělního městského maratonu. Příčinou byla takzvaná rabdomyolýza, která v důsledku vyčerpání poškozuje vnitřní orgány.
„Smrt v souvislosti s rabdomyolýzou, je neobvyklá,“ řekl lékař Jaroslav Větvička.
Pár desítek hodin před tragickým zraněním španělského fotbalisty Jesúse de Miguela Alamedy zasáhla smrt jeden z nejslavnějších světových maratonů.
Postupné zprávy: „Au au.“
Rachel Apaovou, pohlednou černovlásku a bývalou univerzitní hráčku pozemního hokeje, ještě v polovině závodu zachytila její maminka na telefon energickou a rozesmátou. Do cíle se však nedostala.
New York Times ve své reportáži podrobně popsaly, co se stalo.
Tatínek běžkyně Steve Apa sledoval její závod pomocí aplikace. Dcera mu postupně posílala zprávy, v nichž vyjadřovala fyzickou bolest: „Au au.“
Smrt po šesti hodinách v nemocnici
Přibližně na 38. kilometru svého prvního maratonu zkolabovala. První pomoci se ujala žena z publika, její snoubenec zavolal lékaře. Sanitka přijela za sedm minut, záchranáři použili defibrilátor. Nic ale nepomohlo. Apaová zemřela po dalších šesti hodinách v nemocnici.
„Je to nepochopitelné. Byla v perfektním zdravotním stavu, v perfektní kondici, bylo jí dvacet čtyři,“ řekl Steve Apa pro New York Times.
Podle něj jeho dcera zemřela na rabdomyolýzu. Jde o závažný stav v důsledku fyzického vyčeprání, který způsobuje rozpad svalových vláken kosterních svalů. Svaly pak posílají do krve látky, které mohou poškodit vnitřní orgány.
Smrt v souvislosti s ním velice neobvyklá
„Ze svalu se vyleje kreatinin, který ucpe ledviny nebo drobné cévy nebo tepny. Dochází k rozvratu minerálového hospodářství, má to vliv na tlak,“ vysvětlil Větvička, vedoucí lékař Centra zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace.
„Není to neběžný stav, ale smrt je v souvislosti s ním velice neobvyklá. K drobné rabdomyolýze, narušení svalové membrány, dochází běžně v posilovně. Může se to stát netrénovanému rekreačnímu běžci.“
Apaová však byla v dobré formě. Na Bucknellské univerzitě hrála pozemní hokej a na záběru z trati byla usměvavá a plná sil.
Hobby sportovci nemají zkoušet maraton bez přípravy
„Špičkoví profesionální sportovci mají práh posunutý někam jinam než standardní populace, díky tomu můžou dosahovat výkonů. I když hlava dokáže všelicos, tak je tam stejně nějaký blok těla, které má v sobě automatismy, kdy vypne. Ale mělo by vypnout předtím, než dojde k fatálnímu selhání,“ míní bývalý maratonec Pavel Faschingbauer. „Vzhledem k tomu, že to byla sportovkyně, bych předpokládal, že dokáže svoje tělo vnímat. Za mě to muselo být něco, co přišlo náhle.“
Maraton představuje extrémní zátěž i pro trénované běžce. Větvička doporučuje amatérským sportovcům, aby náročnou zkoušku nepodstupovali bez dlouhodobé přípravy.
„Lidi se nemůžou rozhodnout, že poběží maraton teď hned a jdou na to. Záleží, co dělali předtím, okolnosti jsou důležité. Hydratace taky, ale hlavně trénovanost. Pokud něco přežene, může dojít do tohohle stavu,“ říká Větvička.