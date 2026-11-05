Atletka versus tramvaj! Sasínek Mäki nalepila telefon a běžela: Jako Skopal v Dlouhé míli
Běžkyně Kristiina Sasínek Mäki si střihla neobvyklou tréninkovou jednotku uprostřed pražské dopravy. Mezi Národním divadlem a Karlovými lázněmi stíhala tramvaj a navázala tak na slavnou scénu z populárního seriálu Dlouhá míle, kde se v podobné situaci ocitl Svatopluk Skopal.
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Bylo to rozpustilé číslo na sociální sítě. Sasínek Mäki u Národního divadla přilepila svůj mobil na zadní stranu tramvaje číslo 17 a její úkol zněl jasně: být na další zastávce u Karlových lázní dřív, než vůz vyrazí dál.
„Běžela jsem to třikrát, jednou mi tramvaj ujela hodně. Jak tramvaj vyjede od Národního divadla přes kostky v křižovatce, hodně zpomalí, na dlouhé rovince zrychlí. Napodruhé už to vyšlo a zvládla jsem to ještě jednou,“ usmívá se mílařka.
„V tramvaji jsme měli holku, kdyby to náhodou ujelo, šla telefon sundat. Ale dvakrát jsem to stihla. Před druhou zastávkou najíždí auta, takže tramvaj musí trošku čekat. Spekulace na sítích, že jsem to nemohla absolutně stihnout, jsou nepravdivé,“ popisovala
Pětisetmetrový úsek v dopravě nemohla běžet naplno, čas 1:48 minuty z chytrých hodinek o mnohém nevypovídá.
„Jak jsme zpomalili, údaje z Garminu jsou legrační. Pětisetmetrový úsek by se dal běžet jinak. Mělo to být vtipné, ne exaktně dokázat, jak rychle to člověk uběhne,“ vysvětlila Sasínek Mäki.
Jako z filmu
Její kousek připomněl známou scénu ze seriálu Dlouhá míle, který se v televizi poprvé vysílal v roce 1991. Povadlý reprezentační běžec Ondřej Vesecký, kterého hraje Svatopluk Skopal, se v hospodě po pár pivech vsadí, že předběhne tramvaj. V působivé sekvenci se pak naostro přetahuje s linkou číslo 18, aby nakonec v Nuslích padl vysílením.
Skopal kvůli roli tvrdě trénoval a zhubnul deset kilo. Další významnou roli ztvárnil Jan Čenský, který v mládí závodně běhal za Bohemians. Seriál měl dobré ohlasy nejen mezi laickou veřejností, ale i v atletickém prostředí, kde má dodnes kultovní pověst. Když v roce 2012 přivezla překážkářka Zuzana Hejnová olympijskou medaili z Londýna, atletický svaz zprostředkoval osobní gratulaci přímo od Čenského.
„Viděla jsem nějaké díly, ale neznám ho celý nazpaměť,“ řekla k seriálu Mäki.
Příprava na sezonu
Olympijská finalistka z Tokia má za sebou vydařenou sezonu, v níž se po návratu k trenérovi Pavlu Tunkovi blýskla sedmým místem ve finále mistrovství Evropy na 1500 metrů v Birminghamu. Teď je v plné přípravě.
„Nabíháme objemy, mám víc posilovny. Všechno bolí…“ líčí Sasínek Mäki.
Stále má v plánu postupně přejít na delší tratě na silnici, ale zatím se drží patnáctistovky. „Po téhle sezoně jsme si řekli, že to na patnáctistovce není zas tak zlé, ale asi mě přechod k delším tratím čeká. Ale není to na obzoru, ne do halové sezony,“ ujistila běžkyně.