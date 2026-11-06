Smrt tři týdny po svatbě: irská šampionka Mageeanová (†34) si užívala každou vteřinu
Atletický svět od neděle oplakává irskou běžkyni Ciaru Mageeanovou (†34), která zemřela v pouhých čtyřiatřiceti letech na rakovinu tlustého střeva. Evropská šampionka z roku 2024 žila naplno do posledních chvil, svatbu slavila 20 dní před svou smrtí. „Vypadala, že si chce užít každou vteřinu života, o němž nevěděla, kdy bude končit,“ líčí mílařka Kristiina Sasínek Mäki.
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Vypadala jako princezna. Přijela v černém mercedesu v moderních bílých svatebních šatech. Se svým vyvoleným Thomasem Moranem svázala svatební stuhy do uzlu, bouchli šampaňské, tancovali a pařili.
Ciaru Mageeanovou potkal krutý osud, ale nepodvolila se mu a statečně snášela těžkou nemoc i nemilosrdnou prognózu, před níž bohužel nebylo úniku.
Desátá v historických evropských tabulkách na patnáctistovce
„Přišlo mi šílené, že se stalo pár týdnů potom, co měla svatbu. Ze snímků a videí bylo vidět, že byla šťastná,“ říká Sasínek Mäki. „Neznaly jsme se osobně, víc než s ostatními. Pozdravily jsme se, pogratulovaly si. Byla o dost lepší než já, věděla jsem o ní. Bylo hrozné, když minulý rok oznámila, že má rakovinu ve čtvrtém stádiu. Něco takového si neumíte představit. A najednou se to děje někomu, koho znáte.“
Mageeanová byla všeobecně populární osobností a taky nadstandardně úspěšnou atletkou. Překonala irské rekordy v závodech na 800, 1000, 1500 metrů i na míli. Na půlce jako první Irka překonala hranici dvou minut. Její hlavní disciplínou byla patnáctistovka, na níž startovala na dvou olympijských hrách, je v ní desátá v historických evropských tabulkách, a získala kompletní sadu medailí z kontinentálních šampionátů.
Největší vítězství kariéry
V roce 2016 v Amsterdamu brala bronz, v roce 2022 vybojovala stříbro za Britkou Laurou Muirovou. A před dvěma lety v Římě zaběhla svůj životní závod.
V posledním finálovém kole se dlouho nemohla dostat před Britky Georgiu Bellovou a Jemmu Reekieovou. Teprve na začátku cílové rovinky dvojblok soupeřek prorazila a zamířila k svému největšímu vítězství.
„Říkala jsem si, že jsem nehrála camogie, abych se teď nechala přeprat,“ smála se tenkrát v cíli. Camogie je dynamická a poměrně drsná irská národní hra s dřevěnými pálkami, něco mezi pozemním hokejem, lakrosem a ragby.
O olympiádu v Paříži přišla kvůli zranění
V Římě se stala první irskou evropskou šampionkou v atletice od roku 1998, kdy legendární Sonia O´Sullivanová získala zlatý double na pětce a desítce.
Mageeanová se narodila v severoirské malebné vesničce Portaferry, ale v atletice závodila v zeleném dresu Irské republiky. Během Her Commonwealthu nicméně reprezentovala Severní Irsko a v roce 2022 v Birminghamu na patnáctistovce vybojovala další stříbrnou medaili.
Startovala na olympijských hrách 2016 a 2021, ale sen o účasti ve finále se jí nesplnil. O účast na Hrách v Paříži předloni přišla kvůli zranění kotníku. Svou nejlepší sezonu tehdy rozjela vítězstvím na Zlaté tretře v Ostravě.
Rakovina tlustého střeva ve čtvrtém stádiu
Život se jí převrátil vloni na jaře, kdy jí byla diagnostikována rakovina tlustého střeva ve čtvrtém stadiu. S nemocí statečně bojovala a zúčastnila se dokonce dobrodružného závodu Uncharted s bývalým vojákem irských speciálních jednotek Rayem Gogginsem. Během natáčení zvládla třeba seskok padákem z malého letadla.
„Žertuju, že nevypadám jako někdo, kdo má rakovinu,“ líčila v show. „Když se dozvíte diagnózu, napadne vás: Můj bože, to umřu? S kamarádkami jsme se vždycky bavili o tom, jak budeme slavit čtyřicítku. A já si říkám: Budu tam, abych čtyřicáté narozeniny s přáteli oslavila?“
Věnovala se práci pro dětskou charitu
V létě se ukázala na irském národním šampionátu, věnovala se práci pro dětskou charitu pro nemocné s rakovinou. Naplno oslavila svatbu. „Uvědomíte si, že je třeba si každý den užít naplno. Nevím, kdy ta cesta skončí, ale vím naprosto jistě, že si užiju každou její část,“ plánovala Mageeanová.
Osud jí dopřál čas jen do neděle. Na úterním pohřbu ji v kostele svatého Patricka v Portaferry doprovázely stovky lidí, včetně první ministryně Severního Irska Michelle O'Neillové nebo olympijských šampionů Rhyse McClenaghana a Mary Petersové.