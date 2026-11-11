Prodavač bot šokoval legendy: hvězda z běhátka! Radili mu fanoušci, může na olympiádu
- Americký amatér Vinny Mauri debutoval v maratonu časem 2:05:54 a v Chicagu vybojoval desáté místo.
Na závody trénoval sám převážně na běžeckém pásu v běžném fitku a objemy konzultoval s fanoušky.
Výkony mu vynesly sponzorskou smlouvu, prémii 10 tisíc dolarů i účast v olympijské kvalifikaci.
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Živí se jako prodavač bot, trénuje sám a převážně na běhátku ve fitku, přesto se 25letý americký vytrvalec Vinny Mauri letos stal senzací maratonského světa. Na jaře debutoval špičkovým časem 2:05:54 a v říjnu obsadil desáté místo v Chicagu, na jednom z nejkvalitnějších závodů světa.
Poslední dubnovou neděli byla pozornost atletického světa upřena k Londýnskému maratonu, kde se Sabastian Sawe z Keni chystal překonat světový rekord. Povedlo se. Grandiózním způsobem. Jako první v historii pokořil v oficiálním závodě magickou dvouhodinovou hranici – 1:59:30.
Pochopitelně kolem toho byla spousta publicity, jakou jenom podobný výkon dokáže v roce 2026 přitáhnout.
O pár hodin později se v zámořském Toledu konal Glass City Marathon. Obyčejný lokální závod, kde cílem hlavní disciplíny proběhlo 1223 účastníků. Nejrychlejší z nich byl Vinny Mauri. Časem 2:05:54 se postaral o nejlepší americký debut všech dob.
Dobrá, to běžnému sportovnímu fanouškovi nemusí znít až tak senzačně. Raději tedy několik statistik pro lepší kontext:
- Český rekord Karla Davida má hodnotu 2:11:57, nejlepším domácím výkonem sezony je zatím 2:13:17 v podání Martina Zajíce.
- Mo Farah, čtyřnásobný olympijský vítěz a jeden z nejlepších vytrvalců historie, debutoval v maratonu časem 2:08:19. Nakonec osobní rekord vytáhl na 2:05:11.
- Joshua Cheptegei, aktuální světový rekordman na 5000 a 10 000 m, si první maraton střihl před třemi roky za 2:08:59. Loni osobák posunul na 2:04:52.
- V době uzávěrky textu je Mauriho čas letos pátý nejlepší mezi maratonci, kteří nemají africký původ.
Není divu, že nejen u běžeckých nerdů vzbudil výkon amerického amatéra velký poprask.
A ne pouze kvůli výslednému času. Fascinující byl i způsob, jakým výkonu dosáhl. Zatímco šampion Sawe měl na trati v Londýně veškerou myslitelnou a povolenou podporu, Maurimu chyběli vodiči i doprovodný vůz s časomírou.
Při závodě pomýšlel na velmi ambiciózní čas někde kolem 2:09. Když mu ale hodinky s GPS ukazovaly podstatně vyšší tempo, odmítal tomu uvěřit. Myslel, že je problém se satelitním signálem, což se občas stává.
O to větší šok zažil, když jako vítěz proběhl cílem a uviděl oficiální výsledek. Traťový rekord překonal téměř o 14 minut!
On, 25letý amatér, který vystudoval biomedicínské inženýrství, ale pracuje jako prodejce bot v běžeckém obchodě ve městě Youngstown v Ohiu.
Sám požádal o antidopingovou kontrolu
Jeho výkon kromě vlny nadšení pochopitelně vzbudil i nejedno podezření. V internetových diskusích a na sociálních sítích se ozvali skeptici tvrdící, že si musel trať zkrátit. Přeci jenom na závodech, jako je ten v Toledu, nefunguje pořadatelská služba úplně dokonale. Chybí také oficiální certifikace trati.
„Podívejte se na Stravu,“ odkazoval je Mauri na oblíbenou aplikaci vytrvalostních sportovců, kam si nahrávají data z tréninků i závodů a můžou ji nechat viditelnou pro všechny návštěvníky.
Další klasickou připomínkou bylo, že kdo ví, třeba si pomohl nedovolenými prostředky.
Mauri tedy vyzval národní antidopingovou agenturu USADA, ať mu provede testy. Neuspěl. Nepřekonal žádný rekord ani není vrcholovým sportovcem, který musí být do kontrolního programu zařazený, proto mu komisaři nevyhověli.
Poprvé u jeho dveří zazvonili až o půl roku později, kdy byl přihlášený na maraton v Chicagu. Tam doběhl desátý, skončil třetí mezi Američany a domů si vezl šek na 10 tisíc dolarů. Konečně se mohl považovat za elitního závodníka se vším všudy.
Trochu Zátopek, trochu Rocky
Na příběhu Vinnyho Mauriho ovšem nejsou zajímavé pouze výsledné časy a umístění ve výsledkových listinách. Největší údiv způsobuje cesta, po níž se vydal. Kdo chce, může v ní vidět trochu Emila Zátopka a možná trochu Rockyho Balbou.
Samozřejmě, na jaře 2026 nespadl odnikud. Není to žádný zázračný hobby běžec, který se jednoho dne rozhodne začít pravidelně hýbat a za pár měsíců se poměřuje s Keňany.
Pro maraton téměř dokonale stavěný Mauri (cca 160 cm, 54 kg) byl solidním atletem na univerzitě, kde se specializoval na kros a dráhové disciplíny do 5000 m. Jenže v závodech se mu příliš nedařilo. Jeho nejlepším výsledkem za sedm let bylo 18. místo na šampionátu NCAA.
To nevypadalo na kdovíjak zářnou kariéru.
Ne že by snad na to neměl sportovně, s krutou pravidelností ho ale zastavovaly zdravotní problémy. Opakovaně si přivodil únavové zlomeniny, na dlouhý čas ho zastavil nezhoubný nádor v krčku stehenní kosti a jednou při krosovém závodě dostal od soupeře takovou ránu loktem, že se domů vracel s otřesem mozku.
Po skončení vysoké školy nemohl najít práci, jakou by si přál, proto začal prodávat v obchodě Second Sole. Radí běžcům, jak si správně vybrat boty. Získal tím základní finanční jistotu a hlavně mu tenhle úvazek dává dost času na vlastní atletickou přípravu.
Trénink mu vybírají fanoušci
Tentokrát se na to Mauri rozhodl jít jinak. Bez trenéra a s myšlenkou, že hlavní porci kilometrů absolvuje na pásu. Přihlásil se tedy do Planet Fitness, začal si platit obyčejné měsíční členství v ceně 25,99 USD – a až do dubnového maratonu v Toledu tím nebudil žádnou pozornost. „Teď už mám fitko zadarmo, dokonce jsem dostal mikinu se zipem a láhev na pití,“ vtipkoval během přípravy na Chicago.
Právě trenažér mu má pomáhat v tom, co je pro běžce nejdůležitější. Tedy dostat se ve zdraví na start. Otřesy na gumovém pásu jsou k nohám shovívavější než asfalt, máte pod kontrolou tempo, takže trénink nepřepálíte, a kdykoli je po ruce pití. Nepřibrzdí vás déšť, vítr ani vedro.
Akorát při monotónním pohybu potřebujete hodně pevnou vůli. Mauri například ve svých nejtvrdších týdnech zvládl na běžeckém pásu až 160 kilometrů.
„Nastavím si rychlost, přes displej trenažéru hodím tričko a běžím. Mám ve fitku absolutní klid. Každý má svoje sluchátka, hledí si svého a nikoho nezajímá, že vedle něj běhá chlápek takovým a takovým tempem,“ tvrdí Mauri.
Přípravu si snaží zpestřovat, jak to jenom jde. Třeba si nachystá na další den čtyři druhy tréninku a pak vyzve fanoušky na sociálních sítích, ať zvolí číslo od jedné do čtyř. A podle toho jeden z nich vybere.
Podobným způsobem vznikla i jeho nejslavnější tréninková jednotka. Fanoušci mu v září vybrali intervaly 2x 50 minut a 4x 20 minut maratonským tempem. Když pak vyklusával, všiml si, že už má za sebou 43 mil (69 kilometrů), a řekl si, že to zaokrouhlí na 45.
Ve dvou tréninkových blocích tedy za jeden den odběhl svižně 73 kilometrů. Elitní vytrvalci se spíše výjimečně dostanou přes hranici maratonu.
Celkem za týden odkroutil 222 kilometrů. V průměru 32 kilometrů za den. Jasně, tolik zvládne na vrcholu sezony i africká elita, navíc ve vysoké nadmořské výšce. On však kolem sebe nemá tým fyzioterapeutů, masérů, sparringpartnerů. A další den musí znovu do obchodu, starat se o zákazníky.
Pokud by Mauri měl i teď trenéra, zřejmě žádný by mu podobnou přípravu neschválil. Porušuje při ní totiž řadu trendů posledních let. Běžně je zvykem 80 procent tréninku absolvovat při relativně nízké zátěži a 20 procent ve velké intenzitě. On do toho skoro naplno jde vlastně pokaždé. Nedopřává si volné dny a ještě stíhá posilovat.
„Vím, že to není trvale udržitelné,“ přiznává. „Běhání na pásu byl pro mě experiment a způsob, jak tu obrovskou kilometráž zvládnout. Hlavní lekcí pro mě bylo zjištění, kolik objemu a intenzity dokáže moje tělo reálně snést.“
Příliš blízko slunci
Tenhle způsob tréninku ho přivedl až na start maratonu v Chicagu, jednoho z nejrychlejších a nejprestižnějších na světě. Hodně si věřil. „Tahle forma by měla být zakázaná. Nohy mi zítra utečou z vězení, jako by tu zase byl Shawshank,“ napsal na Stravu den před závodem.
Dlouho to tak i vypadalo. Ještě na 30. kilometru mu mezičas dával naději na pokoření amerického rekordu 2:04:43. Pak ho začaly trápit křeče a z dalšího zápisu do historie nic nebylo. I tak je čas 2:06:45 pozoruhodný. „Letěl jsem příliš blízko slunci,“ přidal další ze svérázných komentářů.
Jestli někdo stále zpochybňoval dubnový výkon, musel teď všechnu nedůvěru odhodit stranou.
Mauri už každopádně od jara má jistou účast v olympijské kvalifikaci. Ta v USA funguje trochu jinak než v Evropě: nestačí splnit limit, je nutné se ve speciálním závodě umístit mezi trojicí nejlepších. Druhou, náročnější cestou je umístit se v TOP 5 na některém ze dvanácti světových maratonů tzv. platinové kategorie.
Pro americké atlety jsou olympijské hry v roce 2028 o to lákavější, že se konají v Los Angeles.
A lákavější budou tím pádem i pro sponzory. Mauri krátce před Chicagem podepsal smlouvu s firmou Asics, která mu dodává boty, a je pravděpodobné, že se začnou hlásit další partneři.
Běžecká komunita je totiž obrovská a on je pro fanoušky viditelný svým příběhem i přístupem ke sportu. Jako „lidový šampion“ se stal hvězdou nejen na Stravě. Denně mu přibývají sledující na Instagramu, chodí do podcastů, těší se slušné publicitě. Velký profil mu věnovala i oficiální stránka MOV.
To není špatné na chlapíka, jehož jméno ještě v březnu nikdo neznal.
|Běžec
|Rok
|Čas
|Kenenisa Bekele
|2014
|2:05:03
|Eliud Kipchoge
|2013
|2:05:30
|Haile Gebrselassie
|2002
|2:06:53
|Mo Farah
|2014
|2:08:19
|Joshua Cheptegei
|2023
|2:08:59
|Vinny Mauri* NeoficiálníNení v oficiálních statistikách WA (chyběl certifikát délky trati v Toledu a dopingová kontrola).
|2026
|2:05:54