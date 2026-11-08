Zářivá Lu Atletkou roku. Pozdravy zraněné Fibingerové, zpívali David a Vondráčková
Sezona ozdobená senzačním titulem halové mistryně světa přinesla čtvrtkařce Lurdes Glorii Manuel vítězství v anketě Atlet roku. Na vyhlášení v pražském hotelu Ambassador – Zlatá husa scházela jeho zraněná hlavní organizátorka Helena Fibingerová. Na pódium vystoupili její oblíbení interpreti v čele s Helenou Vondráčkovou a Michalem Davidem.
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Její raketovou kariéru přibrzdilo loňské svalové zranění, letos se ale Lurdes Gloria Manuel vrátila ve špičkové formě. V zimě se stala halovou světovou šampionkou, v letní sezoně pětkrát pokořila hranici padesáti sekund. Zářila na Diamantových ligách a z ME v Birminghamu přivezla čtvrté místo.
„Samozřejmě mám radost, že se mi ten návrat povedl. Hala mi překvapivě vyšla až nad rámec. Celkově si myslím, že bych tu sezonu mohla považovat za vydařenou, protože těch vrcholů bylo několik,“ pochvalovala si Manuel. „Nebyla to špatná sezona a doufám, že na to budeme moci navázat i v dalším roce.“
Fibingerová scházela
Manuel se na slavnostní večer oblékla do růžové večerní róby od Fashion Island s peřím a šperky od Swarovski. „Měli jsme na výběr z více šatů, tyhle vyhrály. Líbilo se mi peří a diamanty. Miluju všechno zářivé, ke mně to sedělo,“ usmívala se Manuel.
Na místě scházela hlavní organizátorka večera. Helena Fibingerová, manažerka marketingové společnosti Česká atletika, se doma zotavuje z vážné nehody při běhání, při níž si nadvakrát zlomila ruku v ramenním kloubu. „Chybí tady důležitý člověk, paní Helena Fibingerová. Děkujeme za to, co děláte. Budeme se těšit příští rok!“ pozdravil ji z pódia moderátor Aleš Háma.
Na pódiu vystoupili symbolicky Fibingerové oblíbení interpreti. Helena Vondráčková zazpívala svůj hit Dlouhá noc a na závěr vystoupila spolu s Michalem Davidem, který si zazpíval duet s desetibojařskou legendou Romanem Šebrlem.
V tradici vystoupení atletických hvězd pokračoval Myslyvčuk
V tradici vystoupení atletických hvězd pokračoval i kladivář Volodymyr Myslyvčuk. Čtvrtý z mistrovství Evropy a pátý z Ultimate Championship zanotoval na dávný hit Waldemara Matušky s příznačným názvem Kladivo: „Celý život házím a tohle je moje přání. Jsem do kladiva blázen a o to bych stál. Chci medailemi zvonit!“
Rodilý Ukrajinec skončil v anketě druhý, přitom ještě v nedávné minulosti trénoval až po práci na stavbě. Letošní úspěchy mu zajistily výrazné zlepšení podpory. A pomoct mu chce i Fibingerová, která svým oblíbeným vrhačům dlouhodobě pomáhá.
Botková objevem roku
„Mysleli jsme, že to tady doladíme. Bohužel se jí stalo, co se jí stalo. Věříme, že nám v tom pomůže a zkusí pro Vovu sehnat sponzora, který ho bude schopný zaštítit,“ věří Myslyvčukův trenér Dušan Král.
Juniorem roku byl vyhlášen Michal Rada, juniorský mistr světa na 400 metrů překážek. Linda Botková, dorostenecká evropská šampionka ve stejné disciplíně, se stala objevem roku. Trenérem roku byl vyhlášen Král.