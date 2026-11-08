Atletka roku Lu o hranici historické elity: Je to lákavé. Co plánuje dál?
Přelomová sezona kariéry přinesla čtvrtkařce Lurdes Glorii Manuel premiérový triumf v anketě Atlet roku. Zasloužila si ho titulem halové mistryně světa a kaskádou časů pod prestižní hranici 50 sekund. A už myslí na další mezník, který v historii překonalo jen sedm Evropanek.
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V sobotu ráno ještě v nizozemském Papendalu odběhala trénink a pospíchala na letiště. Slavnostní večer v pražském hotelu Ambassador - Zlatá Husa vytrhl Lurdes Glorii Manuel z plné přípravy. Vítěznou cenu přijala v růžových šatech s peřím.
Co pro vás znamená úspěšný comeback po loňském svalovém zranění, jež vás připravilo o celou letní sezonu?
„Samozřejmě mám radost, že se mi ten návrat povedl. O to víc, když se mi i hala překvapivě až nad rámec povedla. Celkově si myslím, že bych sezonu mohla považovat za vydařenou, protože těch vrcholů bylo několik. Přijde mi, že se mi povedlo držet výkonnost. Několikrát jsem zaběhla i pod padesát sekund, takže si myslím, že to nebyla vůbec špatná sezona. A doufám, že na ni navážeme i v dalším roce.“
Ceníte si víc titulu halové mistryně světa nebo pěti časů pod hranici padesáti sekund?
„To je složitá otázka. Asi ten titul, ale i toho, že se mi povedlo běžet pod magickou hranici padesáti sekund, si nesmírně vážím. Ukazuje to, že patřím do užší atletické špičky, to mě těší. Byla bych samozřejmě ráda za osobní rekord, ale kdybych se k tomu času přiblížila, tak si myslím, že by to bylo taky super, protože už jsme se dostali na skvělé časy.“
Uvažujete přesto o útoku na hranici 49 sekund, což je už území historické elity?
„Je to lákavé, ale tam už patří ještě menší množství atletek, které tento krásný čas zaběhly. Nechci úplně předbíhat. S trenérem jsme si řekli, že tahle sezona byla skvělá, ale byla tam ještě spousta věcí, na kterých musím pracovat.“
Které to jsou?
„Například starty, celková síla i schopnost vydržet spoustu vrcholů, které profi atleti mají. Jsem ráda, že si vždycky na začátku přípravy řekneme, na čem budeme stavět.“
Jak jste zvládla začátek přípravy na příští rok?
„Po volnu, kdy jsem toho tolik nedělala, to bylo náročnější. Příprava funguje tak, jak by měla. Zase pracujeme na tom, o čem si s trenérem myslíme, že bude pro mě přínosné. Zatím nám to vychází.“
Potěšilo vás, že do vaší tréninkové skupiny nedávno přibyl překážkář Michal Rada?
„Samozřejmě je skvělé mít někoho takového v týmu. Jsme obrovská skupina a tím, že máme spoustu lidí ze spousty států, je krásné, že tam navzájem spolu fungujeme a pomáháme si. Překážkářský trénink s ním samozřejmě nechodím, ale potkáme se, když chodíme vytrvalost nebo u nějaké rychlosti v posilovně.“
Co vás čeká dál?
„Za týden odlétáme do Jihoafrické republiky, kde se každoročně připravuje spousta atletů. Vrátíme se po čtyřech týdnech a pak se tam vrátíme zpátky na tři týdny. Teď do Vánoc to bude větší, silovější a náběhová příprava, tréninky budou celkově o dost těžší a náročnější. Po Vánocích už to půjde více do rychlosti.“
Dřív se vám v hale moc nedařilo, jak ale přistoupíte k zimní sezoně jako úřadující světová šampionka?
„Pořád se na venek těším o něco více, ale těším se i na halovou sezonu, protože ráda závodím a ráda nasávám atmosféru s fanoušky a užívám si jezdit se skupinou na závody.“
ROK LURDES GLORIE MANUEL
vítězství na halovém MS v Toruni
pětkrát překonala hranici 50 sekund
třikrát překonala osobní rekord
nejlepší čas 49,37 sek. zaběhla na Diamantové lize v Paříži
na ME v Birminghamu skončila čtvrtá
ve finále Diamantové ligy v Bruselu byla pátá
na Ultimate Championship v Budapešti doběhla sedmá
HISTORICKÉ EVROPSKÉ TABULKY NA 400 METRŮ
- Marita Kochová (NDR) 47,60
- JARMILA KRATOCHVÍLOVÁ 47,99
- Marie-José Pérecová (Fr.) 48,25
- Olga Bryzginová (SSSR) 48,27
- TAŤÁNA KOCEMBOVÁ 48,59
- Henriette Jaegerová (Nor.) 48,78
- Natalia Kaczamreková (Pol.) 48,90
- Rhasidat Adelekeová (Ir.) 49,07
- Olga Nazarovová (SSSR) 49,11
- Antonina Krvošapková (Rus.) 49,16
- LURDES GLORIA MANUEL 49,37