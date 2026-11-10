Senzace z Ukrajiny: V oddílu ho nikdo nechtěl. Český dres? Jsem hrdý, hlásí kladivář
Do Česka přišel jako zedník, své zamilované atletické disciplíny se ale nevzdal. Dnes je z ukrajinského rodáka Volodymyra Myslyvčuka opora české reprezentace. Kladiváře po životní sezoně v anketě Atlet roku překonala jen vítězná Lurdes Gloria Manuel. „Naším největším cílem je, aby to cinklo v Pekingu,“ říká jeho trenér Dušan Král s výhledem na MS v příštím roce.
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Evropský šampionát v Birminghamu byl pro českou atletiku marnou akcí bez jediné medaile, Volodymyr Myslyvčuk ale patřil k premiantům. K bronzu mu ze čtvrté příčky scházelo pouhých sedm centimetrů.
„Je to sport. Mrzí mě to, ale musím s tím žít,“ líčil na víkendovém vyhlášení ankety Atlet roku. „Medaili nemám, takže sám sebe neoceňuju jako dobrého sportovce. Možná je to blbě, ale pro mě jde o motivaci pro příští rok a další léta. Medaili se blížím.“
Jeho manželka se trošku naštvala
Vysoké nároky, ochota dřít a disciplína Myslyvčuka vystihují. Atletické reprezentaci spadla z nebe osobnost, která si svou cestu musela vybojovat navzdory nepříznivému osudu. Pochází z ukrajinského městečka Deljatyn, slavné kladivářské bašty. Před lety ale přijel za novým životem do Česka.
„Nikdo ho pomalu nechtěl do oddílu. Jeho manželka se trošku naštvala a napsala na Duklu. Já jsem po něm všemi deseti hrábnul,“ usmívá se jeho trenér Dušan Král. „Když ještě neměl občanství, nemohl dostat podporu ze svazu a musel chodit pracovat. Na stavbě makal deset jedenáct hodin denně. Přišel z práce, pětkrát týdně v jednu hodinu ráno vstal a šel trénovat. Neuvěřitelné…“
Kvůli pracovnímu vytížení nezbývalo Myslyvčukovi než trénovat po nocích. Kariéru mu znovu nastartovala jeho česká manželka, když mu poslala atletické kladivo v balíčku zásilkovou službou. Ve tmě ho při trénincích za domem hledal díky osvětlenému provázku.
Už si nemusí přivydělávat mimo atletiku
Česko začal reprezentovat po získání občanství v roce 2024. Dostal se na ME v Římě i na olympijské hry do Paříže. Výkonnost stále posouval a letos zažil přelomový rok. Hned v jeho úvodu na Evropském vrhačském poháru v Nikósii poprvé v kariéře přehodil osmdesát metrů. A v sezoně se jako jeden z mála reprezentantů držel v elitě.
Významně mu pomohla podpora z armádní Dukly. Konečně si už nemusí přivydělávat mimo atletiku a soustředí se jen na svou disciplínu.
„Už nepracuju. Svaz i Dukla mi poskytují podmínky, takže uživím rodinu a můžu se věnovat jen atletice,“ pochvaluje si Myslyvčuk. „Je to hodně znát. Čím lepší podmínky člověk má, tím víc se může disciplíně věnovat. Jsem celkově vděčný. Nenarodil jsem se v Česku, ale dostal jsem občanství, jsem na to hrdý. Mám obrovské štěstí, že můžu pokračovat v atletice.“
Kladivo je u nás opovrhovaná disciplína
Kromě těsného čtvrtého místa v Birminghamu letos vybojoval i pátou příčku na elitním víkendu Ultimate Championship v Budapešti. A výkonem z Nikósie 80,69 metru končí rok jako desátý nejlepší kladivář světa.
„I dál chodí trénovat v noci, protože má klid a je soustředěný na to, co dělá. Ale že ráno nemusí vstávat a jít do práce, je pro něj neskutečná úleva,“ říká Král. „Kladivo je u nás opovrhovaná disciplína, ale je neskutečně technická. Člověk musí vnímat cit tahu, v každém okamžiku vnímat, kde kladivo má. Je to o síle, ale hlavně o citu.“
Král má v Myslyvčukovi znovu v rukách kladiváře světového formátu. V minulosti vedl svého synovce Lukáše Melicha a v roce 2013 spolu oslavili historickou bronzovou medaili z mistrovství světa v Moskvě.
Technika odpovídá světové špičce
Pracovitou dvojku chce podpořit i legendární koulařka Helena Fibingerová. Manažerka marketingové firmy Česká atletika má pro vrhače slabost.
„Pro ni byli jedničky koulaři. Teď řekla, že se pokusí sehnat podporu kladivářovi. Musíme jí pořádně poděkovat. Volodymyr není člověk, který by si sednul na zadek, kdyby získal sponzora. Má neuvěřitelnou disciplínu a chce. To je nejdůležitější,“ říká Král.
Myslyvčuk má před sebou dlouhou zimní přípravu. S koučem upravují technické detaily a budou se snažit posunout průměrnou výkonnost ještě blíž globální špičce.
„Letos se dokázal dostat přes osmdesát metrů i v tréninku. Potřebovali jsme tyhle výkony, aby se i v hlavách ostatních dostal do povědomí. Když vydrží zdraví, příští rok musíme dostat průměr hodů na osmdesát jedna metrů, jiná cesta nevede,“ líčí Král. „Volodymyrova technika odpovídá světové špičce. Teď tam musíme vmísit sílu, aby technice odpovídala. Naším největším cílem je, aby to cinklo v Pekingu. Bude to těžké, ale chceme.“
Nejlepší kladiváři sezony
|Poř.
|Závodník (Stát)
|Výkon
|1.
|Bence Halász (Maď.)
|84,25 m
|2.
|Ethan Katzberg (Kan.)
|83,64 m
|3.
|Yann Chaussinand (Fr.)
|82,44 m
|4.
|Mychajlo Kochan (Ukr.)
|82,38 m
|5.
|Paweł Fajdek (Pol.)
|82,09 m
|6.
|Merlin Hummel (Něm.)
|81,74 m
|7.
|Rudy Winkler (USA)
|81,12 m
|8.
|Ármin Szabados (Maď.)
|80,95 m
|9.
|Valerij Pronkin (Rus.)
|80,95 m
|10.
|Volodymyr Myslyvčuk (ČR)
|80,69 m