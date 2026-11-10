Překážkářský talent Rada si zvyká mezi hvězdami. Žertoval s Bolovou, napodobí ji?
Nadějný překážkář Michal Rada se orientuje ve světě atletických superhvězd. Jedna z mladých tváří evropské atletiky má za sebou první týdny v elitním tréninkovém centru v nizozemském Papendalu a nedávno se potkal i s výškařským šampionem Gianmarkem Tamberim. Mezinárodní esa se jeho jméno zatím ještě učí, juniorský mistr světa Rada ale už s nimi obývá stejný prostor. S italským showmanem Tamberim se potkal galavečeru v Lausanne, kde byl před koncem října vyhlášen Vycházející hvězdou Evropské atletiky.
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„Vyhrál mezi muži, stihl jsem s ním prohodit pár slov. Myslím, že mě poznal až poté, co jsem byl vyhlášen před ním. Potom jsme si pogratulovali, řekli si něco k sezoně,“ vzpomíná Rada. „S atlety, na které jsem jako malý koukal a kterým jsem fandil, jsem najednou měl šanci se bavit, to bylo moc příjemné.“
Společenské večery patří k jeho razantnímu nástupu kariéry. Další zažil v sobotu při vyhlášení Atleta roku. V odborné anketě skončil pátý především díky zlaté medaili z mistrovství světa juniorů v Eugene, kde vyhrál v evropském rekordu své věkové kategorie. Když přijel z Lausanne, dostal se do řeči s další hvězdou Femke Bolovou, nizozemskou půlkařkou a dvojnásobnou světovou šampionkou v jeho disciplíně na 400 metrů překážek.
Lu je největší parťák
„Femke mi připomněla, že když vyhrála stejné ocenění, tak za rok získala už hlavní cenu pro nejlepší atletku Evropy. Tak bych to měl mít stejně. Ale já nejsem Femke Bolová…“ směje se Rada.
Před několika týdny poprvé dorazil do tréninkového centra v Papendalu, kde vede svou exkluzivní skupinu švýcarský kouč Laurent Meuwly. Tam už dva roky pracuje čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel.
„Jsme v kontaktu každý den, je můj největší parťák. Je příjemné tam mít po celém dni mluvení v angličtině někoho, s kým si můžu promluvit česky,“ pochvaluje si Rada. „První týden byl ze všech nejtěžší. Musel jsem zjistit, kudy kam mám dojít a kde být. Měl jsem v tom trochu zmatek, ještě jak jsem bydlel po hotelech, ale už mám to nejtěžší za sebou.“
V Papendalu zažívá trénink jedné z nejúspěšnějších partiček světové atletiky. Poznává vyšší intenzitu, větší důraz na silovou přípravu. A zvládá i sázky s kolegy.
„Před posledním úsekem se všichni hecujeme, kdo bude nahoře poslední. Naštěstí se mi povedlo vyhrát. Bylo to poprvé, asi mě k tomu zase dlouho nepustí,“ usmívá se.