Hvězdné jméno pro Ostravu: přijede milionový showman Karalis, očekává se vyprodáno
Řecký tyčkař Emmanouil Karalis potvrdil účast na únorovém halovém mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě.
Druhý nejlepší tyčkař historie a vicemistr světa se na tento ostravský závod vrací téměř po deseti letech.
Na mítinku 2. února se představí i česká atletická elita a vstupenky jsou už ze dvou třetin vyprodané.
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Jedna z nejosobitějších hvězd globální atletiky přijede na únorový mítink Czech Indoor Gala do Ostravy. Fanoušky potěší řecký extrovert Emmanouil Karalis, s výkonem 620 centimetrů druhý nejlepší tyčkař historie.
Tahle láska už trvá dlouho. Emmanouil Karalis byl teprve nadějným teenagerem, když poprvé dorazil do Česka. Na halovém závodě v Jablonci nad Nisou v roce 2016 hned překonal dorostenecký světový rekord 554 centimetrů.
„Pamatuju se. Skočil jsem rekord a poprvé jsem závodil s Renaudem Lavilleniem. V roce 2018 jsem závodil na Czech Indoor Gala v Ostravě. A skoro po deseti letech jsem zase zpátky. Snad skočím víc než tehdy. Vracím se na jedno z nejoblíbenějších míst,“ usmíval se Karalis ve svém video pozdravu.
Stala se z něj globální hvězda
Z věčně dobře naladěného Řeka, který je známým domáckým jménem Manolo, se mezi tím stala globální superstar, jejíž popularita jde daleko mimo svět atletiky. Svědčí o tom milion sledujících na Instagramu.
„V Diamantové lize byly tři z deseti nejsledovanějších videí jeho. To demonstruje jeho sílu,“ upozorňuje Libor Varhaník, předseda atletického svazu. „Je globální osobnost, zajímavý je jeho lifestyle i životní příběh. Má aktivity v módním průmyslu. Jeho matka je Řekyně, otec je z Ugandy. Oslovuje spoustu lidí. Pro nás je hvězda první velikosti.“
Karalis má olympijský bronz z Paříže, je vicemistrem světa z loňského Tokia a z posledních dvou halových šampionátů. Do Ostravy jezdí pravidelně v létě na Zlatou tretru, kterou letos poprvé vyhrál.
Účast polských ikon i české elity
Dalšími ohlášenými hvězdami pro mítink, který se koná 2. února, jsou slovinská tyčkařka Tina Šutejová a polský překážkář Jakub Szymanski, letošní halový mistr světa.
Z českých závodníků byla potvrzena účast čtvrtkařek Lurdes Glorie Manuel a Lindy Botkové, juniorské mistryně světa v tyči Nicole Krutilové a překážkáře Štěpána Štefka.
„Disciplíny jsou vypsány tak, aby na nich naše elita mohla startovat se světovou konkurencí. Těší mě, že je mítink ze dvou třetin vyprodán. Myslím, že se lístky doprodají velmi rychle,“ věří Varhaník.