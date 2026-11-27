Holek teď sportuje víc než kluků. Baďurová Janků s dcerou Ellen o StarDance nebo hecování
Maminka má stříbro z mistrovství světa a vítězství ve StarDance, dcera zlato z Olympiády dětí a mládeže. Bývalá úspěšná tyčkařka Kateřina Baďurová Janků (43) s Ellen (15) mluví v podcastu Branky, děti, rodiče o sportovních ambicích, nervozitě i hledání vlastní cesty. Nebo i o hecování s tátou Tomášem, někdejším skvělým výškařem. „Říkal, že mě neporazí. Nedávno jsme si dali závod asi na třicet metrů, tak jsem ho předběhla,“ usmívá se talentovaná atletka. Proč ji víc baví překážky? Jak vnímá Instagram? A proč si maminka nemyslí, že by rodiče měli trénovat svoje děti?
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Janda: Jaké bylo sledovat dceru, když vyhrála mládežnickou olympiádu?
Máma: „Pochopila jsem pohled trenérů, jak to mají opravdu těžké, když nemůžou do dění nijak zasáhnout. Jen jsou na tribuně, koukají a fandí. Přejí si, aby se tomu, koho vedou, dařilo. Je to daleko horší než být na závodní ploše, kde máte možnost něco ovlivnit.“
Janda: Pamatujete si ty bezprostřední emoce? Běžela jste dceru obejmout?
Máma: „Znala jsem to už od sebe ze skoku o tyči. Tím, že máte tři pokusy, tak to, že skočíte nebo neskočíte, ještě neznamená, že jste vyhráli. U Elí to bylo podobné. Několik závodnic zůstalo na stejné výšce a rozhodovaly pokusy. Elí skočila napoprvé bez oprav, tak vyhrála, ale po ní skákaly ještě další holky. Bylo to tedy čekání na chyby někoho jiného, a z toho se pak moc neradujete.“
Strachová: Bylo od začátku jasné, že budou obě vaše dcery sportovat a že z nich budou zrovna atletky?
Máma: „Obě sportují. Jestli bylo jasné, že to tak dopadne, ale nevím. Atletka je jen jedna. Snažila jsem se je ke sportu vést, protože byly přirozeně šikovné a bavilo je to, takže dělaly úplně všechno. Plavaly, hrály tenis, začínaly sportovní gymnastikou a dodneška jezdí na koních. Atletiku si Elí našla nějak sama poté, co se rozhodla skončit s volejbalem, který hrála tři roky. Rovnou se v ní našla a začalo se jí dařit. Teď už věřím, že u toho zůstane, že to je její výběr. Chtěla jsem, aby sportovaly a měly pohyb rády, ale ani já, ani tatínek Tomáš jsme necílili na to, že z nich musí být vrcholoví sportovci a že musí dělat přesně to, co my. Byla to jejich vlastní cesta.“
Janda: Je tedy náhoda, že Ellen vyhrála v disciplíně, které tatínek vládl a byl v ní v jednu chvíli skoro nejlepší na světě?
Máma: „Jsou to asi geny, ale našlo si ji to samo. Atletiku dělá teprve rok.“
Janda: Teprve rok a už vyhrála Olympiádu dětí a mládeže?
Máma: „Ano. Když přišla na stadion, zkusila pár disciplín, všechno jí tak nějak šlo, ale výška nejvíc.“
Strachová: Platí u atletiky ještě víc než v jiných sportech, že není kam spěchat? Spousta disciplín je hodně technických, o tyči ani nemluvě. Pomáhá dětem všeobecná průprava, jako je třeba gymnastika, když se specializací začnou až v pozdějším věku?
Máma: „Jsem o tom rozhodně přesvědčená. Věřím, že kdyby se všechny děti připravovaly všeobecně – plavaly, jezdily na kole, hrály míčové hry a dělaly gymnastiku – a specializovat se začaly až kolem dvanácti let, pomůže jim to vydržet u sportu déle. Víc je to baví, vyhýbají se jim zranění a jsou lépe připravené na pořádnou zátěž, pokud se rozhodnou dělat sport profesionálně.“
Janda: Jsme rádi, že to tady zaznívá od bývalé úspěšné sportovkyně. Je vidět, že nemá cenu bláznit. Nepokukovala Ellen po tyčce, že by si ji zkusila jako maminka?
Máma: „Ještě když dělala gymnastiku, měla období, kdy se chtěla věnovat atletice přesně jako maminka. To je věk, kdy děti k rodičům ještě vzhlíží. V pubertě už je to trošku jiné. Tehdy jsem jí to opravdu rozmlouvala, že není kam spěchat, ať se raději věnuje jiným sportům a připraví si tělo. Aby věděla, kde má ruce a nohy, a nezbláznila se z toho, když bude hlavou dolů. Dnes si v rámci tréninku zkouší všechny disciplíny. Elí je zatím nevyhraněná a připravuje se ve vícebojařské skupině, takže zkouší i tu tyčku, ale netváří se, že by ji to nějak extra chytlo.“
Strachová: Pojďme se na chvíli zaměřit na vás. Jak jste se ke skoku o tyči dostala?
Máma: „Trochu delší cestou. Prý jsem byla hyperaktivní dítě, které ve dvou letech skákalo ze skříní, a rodiče už nevěděli, co se mnou.“
Na základ z gymnastiky nedám dopustit
Strachová: Opravdu? Vypadáte hrozně klidně. Při závodech i v rozhovorech jste na mě vždycky působila velmi introvertně a vyrovnaně.
Máma: „Uvnitř asi něco takového bylo, ale tehdy jsem to ještě neuměla kontrolovat. Prý jsem byla nezvladatelné dítě, tak se mě rodiče snažili někam udat, aby mě unavili. První volbou byla v Ostravě gymnastika. Na tenhle základ nedám dopustit. Kolem třináctého roku mě už začaly bolet kotníky a kolena a začala jsem se bát dělat těžší věci. Gymnastika tehdy byla vedená jinak než v dnešní době. Okolí na mě tlačilo, že v šestnácti půjdu do důchodu se zničeným zdravím. Rozhlížela jsem se, co dál. Byla jsem na sportovním gymplu a chtěla závodně tančit. Tam mi řekli, že to není sport, ať si vyberu něco pořádného, nebo jdu na normální gymnázium.“
Janda: Co tedy bylo dál?
Máma: „Nechtělo se mi měnit zajetou partu, tak jsem šla zkusit atletiku. Byla jsem rychlá, měla odraz, ale taky malý vzrůst gymnastky. Podívali se na mě a řekli: Malá, hubená, co s tebou? Začíná tu nová disciplína, skok o tyči, pojď to zkusit. To bylo takové odkladiště, zůstala jsem u tyče.“
Janda: Z odkladiště jste to dotáhla na několikanásobnou mistryni republiky a stříbrnou medailistku z mistrovství světa.
Strachová: Jaká je základna dětí v Česku? Je o tyčku zájem?
Máma: „Teď se k ní po delší době začínám víc dostávat díky Elí. Chodím na závody a vidím, že už v kategorii mladších a starších žáků skáčou holky i kluci. Přijde mi to brzo, ale za nás to bylo asi stejný. Pamatuji si, že víc specializovat jsem se začala až v dorosteneckém věku. Jsou na to dva úhly pohledu. Někdo říká, že čím dřív začnete, tím větší máte šanci vypilovat techniku. Mondo Duplantis skákal od pěti let, což je ukázka toho, když začnete brzy.“
Janda: Zrovna jsem to chtěl zmínit. Hitem jsou virální videa, kdy skákal skoro ještě s plenkou.
Máma: „Měl na zahradě doskočiště i rozběžiště a prostě trénoval. Tam to evidentně zafungovalo, ačkoliv to jde proti tomu, co jsme říkali na začátku o rané specializaci. Vzhledem k tomu, že tatínek byl vícebojař, tak věřím, že ho po fyzické stránce rozvíjeli komplexně. Skok o tyči je takový desetiboj, je to gymnastika a velká show celého těla dohromady.“
Janda: Co s vámi, odbornicí, dělá, když vidíte Duplantise, jak skočí 630 centimetrů?
Máma: „Nádhera. Když někdo ve sportu něco opravdu umí a na první pohled to vypadá tak snadně, že byste to zvládli taky, je to znak dobře provedené techniky. Jakmile vidíte, že se s tím někdo lopotí a dře, hned víte, že tam budou technické problémy.“
Školka se speciálním zaměřením na pohyb
Strachová: Založila jste už druhou vlastní školku, která je zaměřená na sport a pohyb. Co vás k tomu vedlo?
Máma: „Úplně přesně si začátek nevybavuju. Všichni se mě na první impuls ptají, ale vážně nevím. Odmalička jsem pracovala s dětmi, a to i s postiženými, protože mám postiženého bratra. Bylo mi to blízké. Chtěla jsem dokonce studovat speciální pedagogiku, nakonec jsem šla na ekonomku, ale později jsem se k ní vrátila a dodělala si ji. Moje babička měla tři sestry a všechny byly učitelky nebo ředitelky, takže asi nějaký genetický základ ve mně bude. Táhlo mě to k tomu, ale paralelně jsem zůstala i ve sportu na manažerské úrovni. Nevypadla jsem z atletiky, pohybovala jsem se mezi dospělými profesionály, což mi krásně kompenzovalo práci s dětmi ve školce. Tam to není o závodech nebo o sportu. Učíte je, kde mají ruce a nohy, a doufáte, že když připravíte opičí dráhu, tak vám ji hned nerozeberou. Je to o hře a o tom naučit je mít pohyb rády. A je jedno, jak je kdo šikovný nebo jaké vize mají rodiče. Sport by měl patřit všem.“
Strachová: Rodiče si často zakládají vlastní školku proto, že mají malé děti a zjistí, že jim stávající zařízení nevyhovují. Chtěla jste vybudovat takovou, která se bude odlišovat? Speciálním zaměřením na pohyb?
Máma: „Určitě. Viděla jsem, že přesně tohle tady chybí. Teď začínáme šestnáctý rok a můžu zhodnotit, že je to dobrá cesta. Máme skvělou zpětnou vazbu od pediatrů, speciálních pedagogů i psychologů. Pracujeme i s dětmi, které mají poruchy učení nebo chování, a sport jim ohromně pomáhá v tom, aby se naučily pracovat se svým tělem a lépe zvládaly emoce a fungování.“
Janda: Jste zakladatelka, majitelka, učitelka i trenérka v jednom?
Máma: „Když máte něco svého, někdy musíte dělat úplně všechno. Jsou chvíle, kdy zaskakuji za uklízečku, kuchařku i učitelku. Ale moje hlavní funkce je ředitelka a majitelka a snažím se udávat směr. Baví mě hledat nové trendy, ale práci s dětmi jsem si nechala. Pořád je trénuju. Děti se mění, generace se posouvá, takže nemůžeme zakrnět, ale musíme se od nich učit. To mě na té práci baví. Je to podobné jako ve sportu: nesmíte ustrnout.“
Janda: Obě dcery chodily do vaší školky?
Máma: „Ano. Myslím si, že na ni vzpomínají hezky. Dodnes se rády vracejí a chodí mi pomáhat. Ale snažila jsem se nedávat si je do své třídy a neučit je. Chtěla jsem, aby měly prostor najít si své místo, vybudovat si vztah s paní učitelkou i s ostatními dětmi a neměly mámu neustále za zadkem.“
Strachová: Čemu se věnuje druhá dcera Nikolet?
Máma: „Dělá volejbal. Zůstala u klasického šestkového a moc ji baví. Je jí dvanáct, teď čerstvě spadá do kategorie U14. Elí je na Dukle, Niky hraje za Olymp. Tam k mládeži přistupují velmi rozumně. Mají výsledky, ale zároveň děti připravují všeobecně. Dělají kondici, chodí běhat.“
Sportovní rodina
Janda: Věděla jste hned od jejich narození, že dcery mají sportovní geny a budou šikovné?
Máma: „Když vám dítě ve tři čtvrtě roce přejde obývák, víte, že z něj asi nebude gaučový povaleč. (smích) Bylo to tak u obou. Pořídila jsem si dokonce kočárek na brusle, s vidinou, jak budu jezdit, ale byla jsem na nich jednou. Protože ona říkala sama, sama… Bylo to zkrátka úplně jinak, než jsem si plánovala, ale jsem za to hrozně ráda.“
Janda: Byli jste sportovní rodina ve stylu, že jste neustále něco podnikali?
Máma: „Myslím, že jsme jim to zatím spíš znechutili. Věřím, že se to časem zase zlomí, ale teď, když navrhnu výlet nebo hory, odpoví mi: Ježíš, vy jste trapní, celý týden sedíte na zadku a myslíte si, že to za víkend doženete. My si chceme odpočinout! (smích) Takže jsme ve fázi, že jsme výlety možná trošku přetáhli, ale snad se k tomu časem vrátí.“
Strachová: Jak je sport důležitý pro život? Podle toho, co vidíte u dětí, které absolvovaly vaši školku?
Máma: „Strašně důležitý. Cílem školky je ukázat dětem, že pohyb je každodenní a podstatná součást života. Pomůže jim nejen fungovat ve vlastním těle, ale zklidnit si mysl, regulovat emoce a lépe zvládat stres. Je jedno, jestli dělají sport, chodí do školy, tvoří umění, nebo – jako jeden z našich absolventů – létají v letadle. Tam je přece obrovská koncentrace také naprosto nezbytná. Pokud se ve sportu naučíte překonávat překážky a zvládat sami sebe, zvládnete cokoliv.“
Janda: Lákalo by vás se k atletice vrátit v trenérské roli?
Máma: „Myslím si, že rodiče by své děti trénovat neměli. Pokud to jde, měli by zůstat rodiči. Když se mě zeptají na názor, ráda jim ho řeknu. Když vidím něco, co se mi vyloženě nelíbí, zkusím nabídnout jiný pohled, ale nemyslím si, že by rodiče měli dělat trenéry.“
Strachová: A ptají se někdy dcery?
Máma: „Ano. Občas si pro radu přijdou i holky z tréninkové skupiny. Jednou se stalo, že trenér potřeboval být na více místech, tak mě poprosil, jestli bych na jednu partu nedohlédla. Baví mě to, ale nemyslím si, že bych se měla k trénování nějak naplno vracet. Časem uvidíme, nikdy neříkej nikdy, ale zatím chci být pro holky spíš oporou. Nechtěla bych jezdit po soustředěních a trávit měsíce pryč, na to je u nich ještě brzo.“
Strachová: A manžel Tomáš do tréninků zasahuje?
Máma: „Ten se zbláznil do motorek, našel si úplně jiný sport. Teď se realizuje tam a holkám dělá spíš podporu z hlediště. Chodí se dívat a fandí.“
StarDance? Únik z reality
Janda: Ellen, víš, že maminka vyhrála StarDance? A viděla jsi ji někdy tančit?
Dcera: „Pamatuju si to. Když jsem byla menší, chodila jsem se dívat i na tréninky.“
Máma: „Byl to rok 2012, připravovat jsme se začali o prázdninách, na přelomu července a srpna, když bylo Ellen asi tři čtvrtě roku a teprve se učila chodit. V televizi je pár záběrů, jak se nám na parketu proplétá mezi nohama a padá. Holky se na to dodneška rády dívají a smějí se.“
Dcera: „Myslím si, že to mamince jde skvěle.“
Strachová: Bylo vám hned jasné, že nabídku přijmete?
Máma: „Váhala jsem. Oslovili mě už v roce 2007, tuším po mistrovství světa.“
Janda: Kde jste získala stříbro.
Máma: „Ano. Konzultovala jsem to s Tomášem Dvořákem, který se zúčastnil první řady, a ten mi jasně řekl: Jestli chceš sportovat a stihnout halovou sezonu, vůbec to nedělej. Nejde to skloubit. Tak jsem odmítla. Když jsem skončila s atletikou, přišla nabídka znovu. Říkala jsem si, že to se dvakrát nestává, ale i tehdy jsem zvažovala, jestli to vůbec zvládnu a neudělám ostudu svému tanečnímu partnerovi (Jan Onder) a všem, kdo mě znají. Nakonec jsem kývla a jsem moc ráda. Byla to skvělá zkušenost. Znovu jsem v tanci našla pohyb, který mi už na střední škole byl přirozený.“
Janda: Změnilo vám to život? Dostala jste se do povědomí lidí, kteří předtím atletiku nesledovali?
Máma: „Bylo zajímavé sledovat, jak lidé reagují. Jedna skupina sport vůbec nezná, druhá je naopak ráda, že v tanci vidí sportovce. Máme velké štěstí, protože i po šestnácti letech od vítězství pořád vystupujeme a tančíme na různých plesech. Vždycky to beru jako takový únik z reality. Vyjedeme na výlet, vezmu si krásné šaty... Těch choreografií už sice neumíme tolik, ale pořád nás to udržuje v úplně jiném, sportovnějším naladění. Tam se také hodně pracuje s dechem a postavením těla. Je to krásný sport. Kdyby někdo pochyboval, tak ano, je to opravdu sport.“
Kateřina Baďurová a Jan Onder • Archiv Kateřiny Baďurové
Strachová: Příprava na StarDance musí být velmi intenzivní a náročná?
Máma: „Záleží, kolik času tomu věnujete. Nikdo vás nenutí dělat maximum tréninků, ale pokud se chcete za dva měsíce naučit základní kroky k deseti tancům a zapamatovat si minutu a půl dlouhou choreografii, dá to spoustu práce.“
Strachová: Myslím, že vrcholoví sportovci v tomhle mají velkou výhodu, protože jsou zvyklí na dril a umí do toho jít naplno.
Máma: „Vědí, co znamená makat, a umějí si dobře rozvrhnout čas. Ale začnou vás bolet svaly, o kterých jste ani nevěděli, že je máte. Odtrénovat to celé na podpatcích je úplně něco jiného. A navíc se u toho musíte tvářit naprosto přirozeně, i když děláte něco, co vůbec neumíte. To mi dělalo největší problém.“
Janda: Stihla jste chodit do tanečních?
Máma: „My jsme je měli až ve třeťáku na gymnáziu a bylo to super stmelení party. Chodili jsme jako celá třída společně. Měli jsme zvláštní ročník, byli jsme třída s patnácti kluky a jen čtyřmi holkami, takže o tanečníky rozhodně nebyla nouze.“
Janda: Ellen, tebe by bavilo tancovat?
Dcera: „Když jsem končila s volejbalem, uvažovala jsem, že začnu. Spíš by mě ale lákal street dance. Nakonec jsem se ale rozhodla, že zkusím atletiku.“
Janda: Sportují ve škole spolužáci, nebo jsi spíš výjimka?
Dcera: „Myslím, že většina dětí tolik nesportuje. A když, tak spíš holky. Kluci skoro vůbec ne.“
Janda: Opravdu? A je to i ve školce?
Máma: „Zrovna jsem to chtěla doplnit. Poslední dva roky se nám do školky hlásí skoro jen samé holčičky. U nás máme téměř čistě holčičí třídy, což je ohromný paradox vzhledem k tomu, že jsme pohybově zaměřená školka. A i když jdu na atletické závody mladších nebo starších žáků, nebo se podívám na volejbal, holek je tam nesrovnatelně víc.“
Janda: Kde jsme, kluci? Nerodíme se?
Máma: „Viděla bych to na ty kouzelné krabičky.“
Janda: Telefony… A víc asi sedíme u PlayStationu? To vy, holky, hry na počítači tolik nehrajete?
Dcera: „Jak která, ale myslím, že holky spíš sportují.“
Tři tréninky týdně v 15 letech nejsou extra nálož
Janda: To je skvělé. Tělocvik máte ve škole asi rozdělený zvlášť pro holky a kluky. Nevíš, co kluci vlastně na tom svém tělocviku dělají?
Dcera: „Mají to o dost jiné. Tím, že mají učitele chlapa, mají víc volnosti a dělají si, co chtějí. Mnohem víc hrají jenom hry a baví se.“
Janda: A vidíš na svých spolužačkách, že je pohyb baví?
Dcera: „To jo. Mám dvě kamarádky, co spolu hrají volejbal, takže si občas jdeme ven zapinkat a zasportovat.“
Strachová: Jak kloubíš tréninky se školou?
Dcera: „Zatím tak hrozné není, končíme rozumně, takže stíhám jet i domů a až pak na trénink. Když je ale sezona a navíc do toho píšeme spoustu testů, někdy dlouho rozmýšlím, jestli jít na trénink, nebo se radši učit.“
Strachová: Jak to vnímáte, Katko, jako máma?
Máma: „Je to náročné, ale myslím, že je dobře, že je to takhle nastavené. Ellen zatím trénuje třikrát týdně, takže to ještě není tak extrémní nálož, která by vyžadovala zásadní omezování školy. Do budoucna to určitě přijde. Děti to ale učí úžasné sebedisciplíně. Pokud něco opravdu chtějí, učí se, že si za tím musí jít a musí si umět zorganizovat čas tak, aby vše zvládly.“
Inspirace po tátovi? Někdy mi radí
Janda: Jak moc tréninky bolí, Ellen? Nemáš někdy chuť s tím praštit?
Dcera: „Během sezony to není tak hrozné, ale po ní, když hodně běháme a posilujeme, je to těžší a bolí to. Ale dá se to zvládnout.“
Janda: A to, že sis vybrala výšku, byla inspirace po tátovi?
Dcera: „Nevybrala jsem si ji cíleně. Mě víc baví překážky, ale výška mi zkrátka šla. Mám dobrý odraz, tak jsem rovnou skočila 170 centimetrů. Dělám to rok a lidé jsou vždycky v šoku, když jim řeknu, jak krátce jsem u atletiky. Někdy si i říkám, že mě výška vlastně ani tolik nebaví, ale protože mi jde, tak u ní zůstávám.“
Janda: Chodí táta někdy na tréninky názorně ukazovat, jak správně skákat?
Dcera: „Už neskáče, ale koukám na videa, jak skočil 234 centimetrů, abych techniku okoukala. Někdy mi radí, chodil se mnou na tréninky těsně před olympiádou.“
Tomáš Janků a manželka Kateřina • Sport Archiv
Strachová: V lyžování se technika neskutečně rychle vyvíjí i vlivem materiálu. Jízda, se kterou jsem v roce 2007 vyhrála mistrovství světa, by dnes asi nestačila ani na postup do druhého kola. Jak je to v atletice?
Máma: „Nejsem sice úplný expert na výšku, ale myslím si, že technika se až tak zásadně nemění. Mění se spíš tréninkové metody a přístupy. Ženská výška je navíc teď po dlouhé době velmi nahoře, holky jsou schopné překonávat laťku přes dva metry docela běžně.“
Janda: A chlapi se Javieru Sotomayorovi a jeho 245 cm momentálně nepřibližují.
Máma: „Ano. Mohou se u něj inspirovat. Když vidíte jeho staré skoky, zdá se to tak prosté. Doběhne, nastaví nohu, vyletí nahoru a laťka se ani nezachvěje. Věřím, že tam je stále z čeho čerpat.“
Skok o tyči mě baví víc, říká Ellen
Strachová: Mění se v atletice materiál tyčí?
Máma: „Ty jsou pořád stejné, převážně sklolaminátové nebo karbonové. Tam se nic nového nevynalezlo. Ve skoku o tyči jde primárně o techniku, rychlost, odraz a schopnost přenést energii závodníka přímo do tyče.“
Janda: Lákalo by tě, Ellen, zkusit si někdy, až budeš starší, skok o tyči?
Dcera: „Občas si to na tréninku zkusím, ale moc mě to nebaví a ani mi to extra nejde.“
Janda: Chtěla bys být jednou profesionální atletka jako mamka s taťkou, jezdit po světě a sbírat medaile?
Dcera: „Jo, to by mě hrozně bavilo.“
Janda: Víš, že tě ale čeká dlouhá a náročná cesta plná dřiny?
Dcera: „Jo, to vím moc dobře.“
Strachová: Jak důležité je pro vás jako rodiče dbát u dětí na vzdělání, i když by nastoupily na dráhu vrcholového sportu?
Máma: „Důležité to je, ale rozhodně je nenutím striktně na gymnázium nebo vysokou školu. Pohybuji se ve školství dost dlouho na to, abych viděla, že to není ani tak o konkrétní škole, jako spíš o vnitřním nastavení dítěte. O tom, jestli samo chce hledat cesty, jak propojit sport se vzděláním. Já měla od druháku individuální plán a učila se věci řešit sama. Chci, aby holky měly nějaký základ a zázemí pro případ, že by sportovní dráha nevyšla. Aby se jim nehroutil svět a uměly dělat něco jiného. Ale jestli to bude gymnázium, nebo se mladší dcera stane třeba cukrářkou, protože teď ve dvanácti peče úžasné třípatrové dorty, to nechávám na nich. Důležité je, aby si našly něco, co je baví.“
Janda: Přitom na vás není vůbec vidět, že byste doma jedly tolik dortů.
Máma: „My jí to právě často musíme zakazovat, aby nepekla tak často.“ (smích)
Chci to zkusit jako profesionální sportovkyně naplno
Janda: Co kromě sportu baví tebe, Ellen? Ségra peče, co děláš ty?
Dcera: „Ráda trávím čas s našimi psy. Máme doma dva, takže s nimi často chodím na procházky nebo je trénuju.“
Janda: Už tušíš, čím bys jednou chtěla být, kdyby náhodou nevyšel sport? Nebo je na to ještě brzo?
Dcera: „Chtěla jsem být veterinářkou, ale protože je u nás jen jedna vysoká škola, v Brně, a my jsme z Prahy, tak nevím… Přišlo mi to dost z ruky.“
Máma: „To není nic proti Brnu, jo? (smích) Ale prostě je to daleko.“
Dcera: „Zatím to chci zkusit naplno jako profesionální sportovkyně, a kdyby to nevyšlo, uvidím.“
Janda: Co pro tebe znamenají sítě a internet? Jak tvoje generace vnímá současný fenomén?
Dcera: „Sítí mám docela dost. Vidím ale, že to, co je v mobilu, mnohdy strašně mate hlavy. S umělou inteligencí je teď pro spoustu lidí těžké rozeznat, co je vlastně skutečné a co ne. To je docela hloupé a vzniká tak spousta zpráv, které se nezakládají na pravdě. Je čím dál tím těžší to rozlišit.“
Janda: Na Instagramu jsou navíc všichni tak krásní, dokonalí, spokojení. Život ale většinou takový nebývá.
Dcera: „Já už si naštěstí uvědomuji, že plno z toho dělají filtry. Když někdo ukazuje, jak má dokonalou pleť nebo jak je hubený… Vím, že jsou v tom často obličejové efekty a úpravy fotek. Něco si lidi vystřihnou. Tím se prostě neřídím.“
Janda: Katko, jak tohle coby rodiče řešíte? Je to věk, kdy sítě jedou naplno.
Máma: „Zjistila jsem, že striktní zákazy a omezování nikam nevedou, protože přes kamarády by si k tomu cestu stejně našly. Takže se snažím regulovat. Někdy zavelím: Teď odkládáme telefony a jdeme společně večeřet! Pak rozdám úkoly v domácnosti: uklidit myčku, vysát, vyžehlit. Jakmile je hotovo, mohou si vyřídit zprávy s kamarády. Večer ale mobily před spaním znovu odkládáme. Často si připadám jako policajt, ale pořád je to podle mě dobře. Protože děti se samy zatím omezovat neumějí. Ostatně ani spousta dospělých to nedokáže. Vidím v tom obrovské nebezpečí, takže role rodiče jako pomyslného vnějšího oka je hrozně důležitá.“
O sítích se tolik nebavíme
Strachová: Je tedy podle vás důležitější než samotné zakazování s dětmi o tom spíš mluvit a edukovat je? Učit je kritickému myšlení?
Máma: „To je naprosto klíčové a myslím, že tady hraje velkou roli i škola, která odvádí skvělou práci. Vidím, že holky často přijdou se zdravým názorem už z vyučování a uvědomují si, že nemají věřit všemu, co na sítích vidí. Informace si ověřují z více zdrojů.“
Janda: Učí vás tohle opravdu přímo ve škole, Ellen?
Dcera: „Výslovně o sítích se asi tolik nebavíme, ale když zpracováváme nějakou práci, učitelé trvají na tom, abychom vycházeli z více zdrojů a nespoléhali se hned na první odkaz z vyhledávače. Vědí, že ten nemusí být vůbec pravdivý.“
Strachová: Sílí tlak, aby regulace nevycházela jen od škol a rodičů, ale přímo od nadnárodních globálních firem jako Meta. Aby nešlo dávat dětem do určitého věku lajky nebo aplikaci v noci úplně vypnuly.
Máma: „To by bylo jedině dobře. Rodič pak aspoň nebude za toho nejhoršího, navíc dětem připravili těžkou zkoušku v podobě covidu. Zavřeli je doma s elektronikou a i po návratu jim zůstala velká spousta úkolů a školních záležitostí online. Často se bez technologií ani neobejdou. O to je to teď těžší.“
Janda: Jsi ráda, Ellen, že sportuješ, než abys celé dny jen koukala do telefonu?
Dcera: „Někdy se u mobilu zdržím dýl, ale docela rychle mě to přestane bavit a pak radši jdu dělat něco jiného.“
Janda: Co se ti vlastně na sportu líbí úplně nejvíc?
Dcera: „Když na něčem vážně hodně dřeš, tak se výsledek nakonec ukáže. I když to třeba nevyjde hned, po čase zjistíš, že dřina nebyla zbytečná.“
Výhra na ODM
Janda: Jak jsi reagovala po vítězství na Olympiádě dětí a mládeže?
Dcera: „Byla jsem ohromně šťastná, hlavně proto, že jsem neshazovala laťku hned zezačátku. Čtyři jsme skončily na úplně stejné výšce a rozhodovalo se právě na počty shozených pokusů. A taky vím, že pan trenér měl velkou radost, že se naše společná příprava vyplatila.“
Strachová: Užila sis celkovou atmosféru sportovního svátku?
Dcera: „Byla parádní. Celý náš pražský tým byl fajn, navzájem jsme se podporovali, holky fandily a natáčely mě na mobil. Za to jim moc děkuju.“
Janda: Jak podporuješ ségru při volejbalu? Chodíš jí fandit?
Dcera: „Máme závody a zápasy často ve stejný čas, ale když se mi to zrovna nekryje a nejsem z tréninku moc unavená, snažím se na ni chodit dívat. Říkala, že teď mě zase ona dorazí podpořit na mistrovství republiky.“
Strachová: Katko, váš přístup k výchově mi přijde velmi respektující. Snažíte se holkám dávat široké mantinely a nechat je volit si vlastní cesty. Z čeho čerpáte? Byli jste s manželem v té filozofii vždycky zajedno?
Máma: „Něco jsem si sama prožila, vnímala jsem, jaký přístup trenérů mi prospíval a jaký mě naopak spíš ničil. Hledala jsem si z toho vlastní cestu. Velkou školou mi byla pochopitelně i moje školka. Každé dítě je jiné, a ačkoli máte obrovské znalosti pedagogiky, nakonec si stejně musíte najít klíč ke každému zvlášť, podle toho, jak zrovna funguje.“
Janda: Vnímáte i doma, že je každá dcera jiná?
Máma: „Jsou naprosto rozdílné. V něčem hrozně podobné, v něčem zase fungují úplně jinak. Někdy si jako rodič zoufám a říkám si, že už fakt nevím, co mám dělat. Ale to máme asi všichni.“
Janda: Zlobíš mamku někdy, Ellen?
Dcera: „Dřív možná jo, ale teď už se spíš snažím pomáhat. Mamka bývá dlouho v práci, tak chci doma aspoň uklidit nebo zkouším připravit nějakou večeři. U toho ale vždycky doufám, že nepodpálím celý dům.“
Máma: „Na kuchyň je sice větší expertka mladší, ale postarat se umějí už obě.“
Hecování máme spíš s tátou
Janda: Moje oblíbené téma je vzájemné rodinné hecování a soutěžení. Dáváte si závody, kdo koho předběhne?
Dcera: „To mám spíš s tátou. Ten vždycky tvrdil, že nás kdykoliv hravě porazí. Teď jsme si dali závod na třicet metrů a bezpečně jsem ho předběhla.“
Janda: Fakt? My, chlapi, máme občas potřebu něco takového si dokazovat.
Dcera: „On si pak hned stěžoval, že ho zrovna začalo bolet rameno nebo záda.“
Janda: Jasná výmluva, to dobře znám.
Máma: „Soutěživost je v nás. S holkama se předháníme, kdo vydrží déle ve stojce na rukou. Hrajeme to všechny tři a zatím stále držím první místo. (smích) Kolem půl minuty ještě zvládnu, občas se v ní i projdeme.“
Strachová: Katko, co byste řekla, že vám vrcholová kariéra dala do života?
Máma: „Ellen to vystihla hezky. Zjistila jsem, že výsledek tvrdé práce nepřijde okamžitě, ale zúročí se vždycky později. A nutně to nemusí být v podobě cenné medaile. Málokdo si tím vysněným vrcholem v kariéře projde. Důležitý je ale celkový posun kupředu. Zjistíte, že úspěch není jen o tréninku na stadionu, ale o komplexním přístupu – stravě, kvalitní regeneraci a poctivosti k celému svému dni.“
Dcera: „Pořád bojuji se stresem jak na atletice, tak ve škole, ale věřím, že se to postupně bude zlepšovat. Před závodem bývám hodně nervózní.“
Janda: Co ti spolehlivě zabírá na zklidnění?
Dcera: „Zapnu si písničky nebo si jdu popovídat s kamarádkami. To mě dokáže krásně přivést na jiné myšlenky a aspoň na chvíli to vytěsním z hlavy.“
Máma: „Z toho stresu si zkrátka musíte udělat rutinu. Ze začátku mě to nervovalo strašně moc, bylo běžné, že jsem před závodem i zvracela. Postupně jsem zjistila, že během čekání na skok usínám… V tu chvíli jsem věděla, že už ten stres konečně umím zpracovat. Chce to čas.“