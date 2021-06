Češky startují EuroBasket proti Rusku. Dát do toho srdce, burcuje kapitánka

Náročnou základní skupinou touží na EuroBasketu projít české reprezentantky. „Jsme plné očekávání, protože příprava byla dlouhá. Budeme se snažit ukázat naše maximum. Skupina je ale náročná,“ říká před otevíracím zápasem zkušená křídelnice Romana Hejdová. Čeká ji již šesté mistrovství Evropy. Účast z minulého šampionátu si zopakují už jen Renáta Březinová, Kateřina Elhotová, Veronika Voráčková a Tereza Vyoralová. „Našli jsme některé nové mladé basketbalistky, pro které to bude premiéra na velkém turnaji, ale zároveň příležitost se ukázat,“ věří trenér Štefan Svitek.

Poslední trénink absolvovala i pivotka Julia Reisingerová, která se potýkala s nataženým tříslem. „Je pro nás důležitou hráčkou pod košem a jedním z pilířů naší hry. Například se musí popasovat s Mášou Vadějevovou,“ upozorňuje Svitek. Další hráčky jsou v pořádku. „Stále nás provázejí menší bolístky, ale až bude hozený míč na středovém kruhu a adrenalin stoupne, tak děvčata zapomenou na drobnosti.“

Naposledy Češky nastoupily proti Rusku v červnu 2013 v přípravě. Na šampionátu se obě družstva střetla ještě o dva roky dřív. „Oba týmy jsou dost podobné. V obou je dost mladých hráček, pro které to bude první velký turnaj. Nezkušenost bude částečně na obou stranách. Potřebujeme setřást nervozitu a dostat se do zápasu, abychom nemuseli nahánět nějaké manko,“ plánuje Svitek. „Budou rozhodovat faktory jako bojovnost, doskakování i to, jak si budeme vážit míče, abychom jej neztráceli. Musíme zabránit, abychom dostali jednoduché koše, a sami je naopak musíme proměnit.“

Favoritem úvodního utkání jsou Rusky. „Na start se hodně soustředíme, klíčem k úspěchu může být dobrý a koncentrovaný vstup do zápasu,“ tvrdí Hejdová. Češky dále čeká domácí Francie, adept na titul. Ani proti Chorvatsku nebude mít národní tým, který ve skupině potřebuje skončit nehůř třetí, aby si zahrál v osmifinále, jednoduchou úlohu.

Pro poslední tým skupiny šampionát končí. V této pozici se hráčky, jež napravují 15. místo z předchozího mistrovství, nechtějí ocitnout. „Musíme do toho dát srdce, protože v téhle konkurenci to bude o bojovnosti po celých 40 minut každého zápasu. Pak se může stát cokoliv,“ věří Hejdová. „S Francií můžeme držet krok, ale ne celý zápas. Je tam dvanáct hráček, které jsou vyrovnané a to tempo nepoleví. U nás, Ruska a Chorvatska bude záležet, jak k tomu každý tým přistoupí. Kdo bude chtít víc, tak půjde dál.“

Hala Rhénus Sport ve Štrasburku pro 6200 diváků se může zaplnit z šedesáti procent, což reprezentantky kvitují. „Těším se moc. Sezona byla komplikovaná bez diváků. Já potřebuju emoce, chybělo mi to a jsem ráda, že aspoň na konci sezony na Euro pustí diváky. Může to být jen plus, i když ten kotel bude hlavně pro Francii. Ale my si to můžeme také trochu přivlastnit,“ dodává Hejdová.

ČESKÝ PROGRAM:

ČTVRTEK, 12.00: Rusko – ČESKO (ČT sport)

PÁTEK, 20.45: ČESKO – Francie (ČT3)

NEDĚLE, 18.00: ČESKO – CHORVATSKO (ČT2)

Pozn.: Vítěz základní skupiny postoupí přímo do čtvrtfinále a celky ze druhého a třetího místa budou hrát kvalifikaci play off. Pro poslední tým turnaj skončí.

ČESKÁ NOMINACE:

Rozehrávačky: Tereza Vyoralová (USK Praha), Eliška Hamzová (Žabiny Brno), Gabriela Andělová (Saarlouis/Něm.), křídla: Kateřina Elhotová, Alena Hanušová, Veronika Šípová, Veronika Voráčková (všechny USK Praha), Natálie Stoupalová (Žabiny Brno), Romana Hejdová (Nantes/Fr.), Kristýna Brabencová (South Florida/USA), pivotky: Renáta Březinová (KP Brno), Julia Reisingerová (Girona/Šp.).