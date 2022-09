Palyzova zpověď před Řeckem: Vyvolá v nás pozitivní vzpomínky. Pozor i na kouče

Přetěte si komentář Lukáše Palyzy, dlouholetého reprezentanta a člena týmu Basketball Nymburk, který bude hostem Studia iSport.cz k zítřejšímu osmifinále Eurobasketu proti Řecku. Věnuje se v něm i výkonům ve skupině. „Kdyby se nepostoupilo, hraničilo by to s velkou ostudou české reprezentace. Všichni byli v úvodu trochu nespokojení s výkony, očekávali od sebe víc. Solidnější umístění ve skupině nás stály prohry s Polskem a Finskem. My starší hráči jsme viděli, že spousta kluků je dole, očekávali od sebe lepší výkony, větší minutáž a nebylo to takové, jak si představovali."

Bylo těžké všechny udržet v pozitivním naladění, ale je to turnaj, kdy jeden povedený zápas dokáže změnit nastavení týmu. Musí se ustoupit od sebemrskačství: nejde to a ani to už nepůjde, v novinách do nás šijí… Od toho je potřeba se oprostit.

Absence Tomáše Satoranského byla enormně citelná. Říká se, že každý je nahraditelný, ale i tohle pravidlo má výjimku. S nekompletně vyléčeným kotníkem atakoval v zápase s Izraelem triple-double a potvrdil, že pro český nároďák je absolutně nenahraditelný. Bez něj naše cíle nemůžou být stejné jako s ním.

Bylo důležité, že se vyhrál poslední zápas, protože si to diváci hodně užili a oslavili postup. Pro tým je to vzpruha do dalších bojů, i když tam bude těžký soupeř.

Řecko je velmi silný tým, ale vyvolává v nás pozitivní vzpomínky. Nejen v olympijské kvalifikaci, ale i na mistrovství světa měli velmi kvalitní výběr. V Číně jsme s nimi mohli tehdy prohrát rozdílem několika bodů, což se povedlo a postoupili jsme z druhé skupiny dál do čtvrtfinále právě na úkor Řeků.

Zápas minulé léto v Kanadě byl pro samostatnou českou reprezentaci jeden z historicky nejpovedenějších. Byla to dominance od první do polední minuty.

V čem bude nedělní zápas jiný? Každého napadne jako první Giannis Antetokounmpo, který je nezastavitelný hráč. Ale na soupisce Řecka je jedno euroligové jméno vedle druhého. Dalším důležitým faktorem je trenér Dimitrios Itoudis – to je škola Željka Obradoviče.

Dnes je to top kouč v Evropě a má za sebou obrovské výsledky. Když jdou tihle trenéři k nároďáku, timing si vybírají, aby měli všechny hvězdy a na šampionátu uspěli. Já osobně vidím Řecko jako jednoho z největších adeptů na vítězství v celém turnaji.

Giannis nastoupil proti českému týmu na světovém šampionátu v Číně a tehdy odvedli skvělou práci jmenovitě Martin Kříž s Pavlem Pumprlou, kteří jej měli na starosti. Byl to týmový úspěch, protože toho hráče nejde zastavit jeden na jednoho a musíte si vypomáhat – zacpávat prostory, do kterých se neustále snaží najíždět a skórovat smečí.

I když byla tehdy řecká soupiska kvalitní, neměl jsem z jejich hry takový pocit konzistence a efektivity, jako nyní. Itoudis tomu dal úplně nový rozměr.

Strašně bych si přál, aby se našel recept, jak Giannise zastavit, ale hra Řecka je pokročilejší. Možná bude varianta nechat jej, ať si dá pětatřicet bodů jako vždycky a spíš si pohlídat další hráče, aby nikdo nevystřelil do dvaceti třicetibodového výkonu.

Dokud je zápas, který se dá vyhrát, je vždycky šance se ukázat, pozitivně se naladit. Odkopnout se od špatného a myslet pozitivně dopředu. To je momentální nastavení českého týmu. Vyhrálo se před 13 tisíci diváky, hráči si zaskandovali s fanoušky, bylo to krásné loučení s arénou, hráli jsme opticky lépe než Izrael.

Zažil jsem spoustu zápasů, kdy jsme šli na někoho, kdo je mnohem silnější a nemyslíte si, že by nějak šlo vyhrát. Ale pak najednou třeba nehraje jeden z klíčových hráčů, někdo onemocněl, pohádali se a tak dále. Je tam spousta proměnných, které mohou směřovat k neideálnímu nastavení týmu, a potom je vždycky šance.

Nemáme co ztratit, Řekové jsou favorité, ale z posledních dvou velkých zápasů s nimi máme dobrý pocit a můžeme na to navázat. Jsou soupeři, kteří vám sednou víc, a věřím, že když hráči budou v plné síle a Tomáš na tom s kotníkem ještě lépe, šance vždycky je.

