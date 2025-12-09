Říkejte mi Heat Czech. Krejčí o proměně v trojkaře, jemuž pomohla facka na Eurobasketu
Neklesej na mysli, zůstaň připravený, nikdy nevíš, kdy přijde tvá šance. Ve čtyřech z prvních šesti zápasů sezony NBA nedostal Vít Krejčí (25) v dresu Atlanty ani minutu na palubovce. Zostřená konkurence u týmu Hawks ho měla odsunout až na konec lavičky. Nestalo se! Naopak poslední měsíc a půl hraje rodák ze Strakonic nejlepší basketbal kariéry a změnil se ve stěžejního hráče týmu. Dostává důvěru v koncovkách, z trojkového oblouku střílí s úspěšností 45,8 procenta, devátou nejvyšší v celé lize. A už se mu pro žhavou ruku přezdívá Heat Czech!
Je snajprem za hubičku. Průměrný plat v NBA dělá necelých 12 milionů dolarů, on bere jen pětinu téhle částky (2,350 mil. USD). To však nemůže kalit radost Víta Krejčího z extrémně vydařeného období, které pod severoamerickými koši prožívá. Během něj vylepšil bodový (28) i trojkový (8) český rekord během zápasu NBA. A především si buduje silnou pozici, o níž vždycky snil. O tom všem se rozhovořil pro česká média.
Současná sezona je mikrokosmem vaší kariéry. Těžký začátek, pak průlom. Cítíte satisfakci?
„Určitě. Už to několikrát vypadalo, že v NBA nebudu mít místo, ale vydržel jsem, věřil jsem a vždy to chytilo správný směr. V NBA je důležité nikdy nebýt moc nahoře ani moc dole, tím se řídím.“
Pravda, ale upřímně… Jak moc dole jste byl, když jste od kouče Quina Snydera nedostával v prvních zápasech minuty a ocitl jste se mimo rotaci?
„Hodně těžce. Ale trenér za mnou zašel a promluvili jsme si. Už na mě viděl, že jsem naštvaný a ztrácím trochu soustředění“
Co vám pověděl?
„Že chápe, že je to těžké, když nehraju, ale nikdy nesmím ztratit fokus. Viděl na mě, že jsem i při trénincích skleslejší a řekl mi to na rovinu. Je na něm skvělé, že dokáže vycítit, jak se hráč cítí a lidsky si s ním promluví, aby mu dal sebedůvěru. Vždyť sám hrál, odkoučoval toho spoustu. Jsem rád, že máme s Quinem takový vztah. Mluví se mnou a já beru to, co mi říká. Když si věci dobře přeberete, dostanete se zpět. Takže když přišla šance, byl jsem připravený.“
Ta se objevila především díky brzkému zranění kolene největší hvězdy Trae Younga. A mnozí experti soudí, že bez tohohle rozehrávače, jenž dominuje na míči a nepříliš dobře brání, je Atlanta modernější a lepší tým. Jak to vnímáte vy?
„Hrajeme teď jinak, ale až se Trae vrátí, extrémně nám pomůže. Hlavně Jalenovi (Johnsonovi), který hraje neuvěřitelně a z Traeova návratu bude nejvíc profitovat. Těším se, až budeme zase v plné síle, budeme moct pokračovat a snad vyhrávat více zápasů. Ta doba už se blíží.“
Mezitím jste si však v týmu vybudoval silnou pozici. Hrajete skoro 24 minut na zápas, skórujete 10,1 bodu s extrémně vysokou úspěšností trojek 45,8. Jak se herně cítíte?
„Skvěle. To, že mi padají trojky, mi otevřelo možnosti najíždět do koše a být agresivnější, jelikož je u mě obránce pořád hodně blízko. Jsem rád za to, že to padá a dostávám důvěru od trenéra i v těsných koncovkách, na které hodně chodím. Vážně si teď hodně věřím.“
A tým taky extrémně věří vám…
„Po timeoutu se hraje většinou pro mě, abych vystřelil trojku. Hlásí se akce, na jejichž konci mám být já, což jsem v kariéře nikdy nezažil. To vám dodává velkou sebedůvěru, když vám trenér věří a chce, aby vy jste střílel. Pak se jde do pozice mnohem líp a je větší šance, že dáte koš. Při střelbě je sebevědomí extrémně důležité.“
Nejen to, přes léto jste střelbu za tři body hodně dřel. Čím si vysvětlujete, že přišlo takové zlepšení?
„Když jsem byl mladší, moje mentalita byla jít do haly, být tam pět hodin a odstřílet tisíce a tisíce střel. To mi v kariéře určitě pomohlo, hlavně v disciplíně. Ale čím jsem starší, tím je pro mě důležitější neodstřílet střel tisíc, ale třeba jen tři sta, ale ať jsou fakt zápasové. Že jsem po té třístovce víc unavený než po tisícovce, kdy jenom střílím a moc nad tím nepřemýšlím. To mi extrémně pomohlo v tom, abych se jako trojkový střelec zlepšil. Mám k sobě i trenéry, kteří mě brání a snaží se střelu blokovat. Prostě simulujeme zápasové střely, ne tréninkové.“
Vít Krejčí v NBA – sezony a statistiky
Sezona
Klub
Zápasy
Body (prům.)
21/22
Oklahoma
30
6,2
22/23
Atlanta
29
5,7
23/24
Atlanta
22
24,6
24/25
Atlanta
57
20,2
25/26
Atlanta
21
23,6
Vaše trojková exploze přišla 11. listopadu na palubovce LA Clippers, kde jste trefil 8 z 10 trojek a 28 body v zápase o jeden vylepšil český rekord NBA Tomáše Satoranského. Připadala vám ten večer obroučka dvakrát tak velká jak jindy?
„Když dáte první dvě trojky, hned se hraje líp. Velký pokrok na sobě vidím ale hlavně v tom, že když nedám první tři čtyři trojky, pořád si věřím úplně stejně i na tu další. To je pro mě velké plus. V minulosti jsem si přestal věřit a taky střílet, což se mi teď neděje. Sebedůvěra mi hrozně pomáhá se i po špatném střídání nebo zápase restartovat a začít další zase sebevědomě od nuly.“
Jaký je nejsilnější zážitek z rekordního večera v Los Angeles?
„Ten, že jsme vyhráli. Zápas byl napínavý až do poslední vteřiny. Až po něm jsem se dozvěděl, že to je nový český rekord, takže to bylo překvapení. Jsem rád, že se to povedlo. Víc ale bylo, že jsem byl na hřišti přes třicet minut a cítil, že jsem týmu pomohl.“
Pogratuloval vám k překonání českého rekordu jeho dřívější majitel Tomáš Satoranský?
„Nepsal a ani se nedivím. Sám má taky hodně náročnou sezonu.“
Na sociálních sítích kolovalo video ze šatny Atlanty, v němž vám všichni spoluhráči k velkému večeru spontánně gratulovali.
„To je součást identity našeho týmu, protože jsme fakt dobrá parta a jeden druhému přejeme. Chceme hrát rychlý kolektivní basket a díky tomu, že máme opravdu dobrou partu a rozumíme si, se to i daří. Všichni se bavíme navzájem a to je pro nás hrozně důležité i kvůli tomu, že tak pak hrajeme i na hřišti. Chodíme spolu na večeře a tak dále. Člověk, který tomu tady hodně pomáhá, je Kristaps Porzingis.“
Třicetiletá lotyšská hvězda je vaším největším parťákem, že?
„Hrozně si spolu rozumíme a taky mám konečně někoho, s kým si můžu osvěžit španělštinu. On taky vyrůstal ve Španělsku, můžeme se bavit o Satym a Balvínovi, se kterými vyrůstal a hrál.“
Takže je pomlouváte?
„Nééé. Právě že o nich mluvíme jenom hezky.“
Pistole Vít? Mám radši Heat Czech
Největší postavou týmu je momentálně třiadvacetiletý forvard Jalen Johnson, jenž průměruje skoro triple double na zápas. Zaslouží podle vás letos účast v All Star?
„Na sto procent. Dokazuje to od chvíle, co je Trae mimo hru. Převzal roli lídra a zvládá ji naprosto skvěle. Je pro nás extrémně důležitý a na zápase All Star by stoprocentně měl být.“
A co Vítek Krejčí, troufnul by si na trojkařskou soutěž během All Star?
(smích) „Nejsem si jistý, jestli je vůbec reálné, že nabídka může přijít. Kdyby jo, musel bych o ní popřemýšlet. Byla by to samozřejmě velká čest a hodně zajímavý zážitek při té akci být.“
Díky pověsti snajpra za tři body už dostáváte i řadu přezdívek. Třeba Pistole Vít s odkazem na legendu Pistol Peta Maraviche. Jaká se vám zamlouvá nejvíc?
„Nejvíc se chytla asi Heat Czech (prafaráze termínu heat check, kdy si basketbalista vezme i velmi těžkou střelu, jelikož se mu daří) a mám ji i nejradši. Už mi tak pár trenérů a hráčů říká.“
Směr reprezentace je správný
Na konci léta jste prožil těžký Eurobasket, kde se vám jako lídrovi nedařilo a Česko prohrálo všech pět zápasů. Co říkáte na nedávný úspěšný nástup nového kouče Luboše Bartoně do reprezentace?
„S Lubošem se znám hrozně let. Když jsem hrál ve Španělsku, mluvili jsme spolu po každém zápase. Trénoval mě i v osmnáctkách v repre. Těším se na naši spolupráci a na to, kam se repre posune dál. Jsem rád, že se mu začátek tak povedl.“
Sledoval jste poslední kvalifikační okno o MS a výhry nad Švédskem a v Estonsku?
„Viděl jsem půlku prvního zápasu živě, zbytek jsem dokoukal ze záznamu, jelikož jsme měli trénink. Směr, kterým to v repre jde, je správný. A těším se do dalších zápasů za národní tým.“
Nezatrpkl jste po Eurobasketu?
„I když poslední léto bylo takové, jaké bylo, jsem i za tuhle zkušenost rád. Bylo to pro mě mentálně hrozně těžký, ale právě z takových věcí se poučíte nejvíc. Věřím, že i to je důvod, proč se mi teď tak daří v NBA. Ta zkušenost mi pomohla se sebevědomím, protože vím, že jsem lepší než nějakých pět zápasů na Eurobasketu. Posunulo mě to dál. Fakt se těším na spolupráci s Lubošem a další zápasy v repre.“
Závěrečné kvalifikační okno je příští rok na začátku července, Česko se představí ve Švédsku a doma s Lotyšskem. Počítáte s účastí?
„Určitě. Vždycky s repre počítám, i když je to ještě za dlouho dobu. Uvidíme, jak dopadne sezona v NBA. S Lubošem jsem v kontaktu, bavili jsme se i po posledních kvalifikačních zápasech. Uvidíme, co léto přinese, ale minimálně s ním se určitě uvidím.“