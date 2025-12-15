Předplatné

Krejčí zazářil v NBA, nasázel 19 bodů a pomohl k výhře nad Philadelphií

Český basketbalista Vít Krejčí v akci
Český basketbalista Vít Krejčí v akciZdroj: ČTK / AP / Erik Rank
Český basketbalista Vít Krejčí v akci
Český basketbalista Vít Krejčí
Vít Krejčí proměnil na palubovce New Orleans sedm z deseti trojek a 21 body přispěl k vítězství Atlanty
Vít Krejčí proměnil na palubovce New Orleans sedm z deseti trojek a 21 body přispěl k vítězství Atlanty
Vít Krejčí proměnil na palubovce New Orleans sedm z deseti trojek a 21 body přispěl k vítězství Atlanty
Vít Krejčí proměnil na palubovce New Orleans sedm z deseti trojek a 21 body přispěl k vítězství Atlanty
7
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NBA
Začít diskusi (0)

Český basketbalista Vít Krejčí v NBA nastřílel 19 bodů a pomohl Atlantě k nedělnímu vítězství 120:117 nad Philadelphií. Rodák ze Strakonic byl vidět hlavně v první půli, kdy dal 16 bodů. Celkem za 26 minut stihl čtyři trojky, přidal čtyři doskoky a po jedné asistenci a zisku. Hawks jsou v tabulce Východní konference osmí těsně právě za Philadelphií, kterou porazili už posedmé za sebou.

Krejčí zazářil už v první čtvrtině, kdy nejprve proměnil tři trestné hody a pak za stavu 27:23 dal osm bodů v řadě během minuty a výrazně tak přispěl k vytvoření dvouciferného náskoku. Ve druhé čtvrtině přidal pět bodů a na konci třetí čtvrtiny trefil důležitou trojku na 89:83.

V poslední části už hlavně bránil a střelbu nechával ostatním. Klíčovou postavou byl Dyson Daniels, který dvěma koši v předposlední minutě odrazil nápor Sixers a v poslední minutě už se Hawks povedlo ubránit těsné vítězství. Jalen Johnson k tomu přispěl 12 body, 10 doskoky a 12 asistencemi a připsal si tak čtvrtý triple double za sebou a osmý celkově, což je rekord klubu. Philadelphii při absenci Tyrese Maxeye táhl 35 body Paul George.

Los Angeles Lakers zvítězili nad Phoenixem 116:114, přestože v poslední čtvrtině ztratili dvacetibodové vedení. Ale v závěru je podržel LeBron James, který tři sekundy před koncem proměnil oba trestné hody a následně zablokoval potenciální vítěznou střelu soupeře.

James celkem v zápase nastřílel 26 bodů. Luka Dončič přidal 29 bodů, i když trefil jen 7 z 25 střel. Deandre Ayton měl 20 bodů a 13 doskoků. Za Phoenix dal 27 bodů Devin Booker. Lakers vedli ještě osm minut před koncem 99:79 a tři minuty před koncem o 14 bodů, pak ale Suns šňůrou 17:2 skóre otočili na 113:114, než James rozhodl z trestných hodů.

Minnesota zvítězila 117:103 nad Sacramentem, přestože postrádala Anthonyho Edwardse a v průběhu zápasu přišla i o Rudyho Goberta. Julius Randle k výhře přispěl 24 body a 10 doskoky.

Ani 48 bodů Stephena Curryho nestačilo Golden State k odvrácení porážky 131:136 s Portlandem. Trail Blazers totiž táhla dvojice Jerami Grant a Shaedon Sharpe, kteří dali každý po 35 bodech. Dani Avdija přidal 26 bodů. Pro Portland to přitom byla teprve druhá výhra z posledních osmi zápasů. Curry v zápase trefil 12 trojek a jen o jednu zaostal za svým rekordem.

NBA:
Indiana - Washington 89:108, Cleveland - Charlotte 111:119 po prodl., Atlanta - Philadelphia 120:117 (domácí Krejčí 19 bodů, 1 asistence a 4 doskoky), Brooklyn - Milwaukee 127:82, Minnesota - Sacramento 117:103, Chicago - New Orleans 104:114, Portland - Golden State 136:131, LA Lakers - Phoenix 116:114.

Východní konference:

Atlantická divize:

1.New York2518772,0
2.Boston25151060,0
3.Toronto26151157,7
4.Philadelphia25141156,0
5.Brooklyn2571828,0

Centrální divize:

1.Detroit2520580,0
2.Cleveland27151255,6
3.Milwaukee27111640,7
4.Chicago25101540,0
5.Indiana2662023,1

Jihovýchodní divize:

1.Orlando26151157,7
2.Miami25141156,0
3.Atlanta27151255,6
4.Charlotte2681830,8
5.Washington2442016,7

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.Houston2216672,7
2.San Antonio2518772,0
3.Memphis25111444,0
4.Dallas26101638,5
5.New Orleans2752218,5

Pacifická divize:

1.LA Lakers2518772,0
2.Phoenix26141253,8
3.Golden State27131448,1
4.LA Clippers2561924,0
5.Sacramento2662023,1

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City2624292,3
2.Denver2418675,0
3.Minnesota2617965,4
4.Portland26101638,5
5.Utah2491537,5

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů