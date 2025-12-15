Krejčí zazářil v NBA, nasázel 19 bodů a pomohl k výhře nad Philadelphií
Český basketbalista Vít Krejčí v NBA nastřílel 19 bodů a pomohl Atlantě k nedělnímu vítězství 120:117 nad Philadelphií. Rodák ze Strakonic byl vidět hlavně v první půli, kdy dal 16 bodů. Celkem za 26 minut stihl čtyři trojky, přidal čtyři doskoky a po jedné asistenci a zisku. Hawks jsou v tabulce Východní konference osmí těsně právě za Philadelphií, kterou porazili už posedmé za sebou.
Krejčí zazářil už v první čtvrtině, kdy nejprve proměnil tři trestné hody a pak za stavu 27:23 dal osm bodů v řadě během minuty a výrazně tak přispěl k vytvoření dvouciferného náskoku. Ve druhé čtvrtině přidal pět bodů a na konci třetí čtvrtiny trefil důležitou trojku na 89:83.
V poslední části už hlavně bránil a střelbu nechával ostatním. Klíčovou postavou byl Dyson Daniels, který dvěma koši v předposlední minutě odrazil nápor Sixers a v poslední minutě už se Hawks povedlo ubránit těsné vítězství. Jalen Johnson k tomu přispěl 12 body, 10 doskoky a 12 asistencemi a připsal si tak čtvrtý triple double za sebou a osmý celkově, což je rekord klubu. Philadelphii při absenci Tyrese Maxeye táhl 35 body Paul George.
Los Angeles Lakers zvítězili nad Phoenixem 116:114, přestože v poslední čtvrtině ztratili dvacetibodové vedení. Ale v závěru je podržel LeBron James, který tři sekundy před koncem proměnil oba trestné hody a následně zablokoval potenciální vítěznou střelu soupeře.
James celkem v zápase nastřílel 26 bodů. Luka Dončič přidal 29 bodů, i když trefil jen 7 z 25 střel. Deandre Ayton měl 20 bodů a 13 doskoků. Za Phoenix dal 27 bodů Devin Booker. Lakers vedli ještě osm minut před koncem 99:79 a tři minuty před koncem o 14 bodů, pak ale Suns šňůrou 17:2 skóre otočili na 113:114, než James rozhodl z trestných hodů.
Minnesota zvítězila 117:103 nad Sacramentem, přestože postrádala Anthonyho Edwardse a v průběhu zápasu přišla i o Rudyho Goberta. Julius Randle k výhře přispěl 24 body a 10 doskoky.
Ani 48 bodů Stephena Curryho nestačilo Golden State k odvrácení porážky 131:136 s Portlandem. Trail Blazers totiž táhla dvojice Jerami Grant a Shaedon Sharpe, kteří dali každý po 35 bodech. Dani Avdija přidal 26 bodů. Pro Portland to přitom byla teprve druhá výhra z posledních osmi zápasů. Curry v zápase trefil 12 trojek a jen o jednu zaostal za svým rekordem.
NBA:
Indiana - Washington 89:108, Cleveland - Charlotte 111:119 po prodl., Atlanta - Philadelphia 120:117 (domácí Krejčí 19 bodů, 1 asistence a 4 doskoky), Brooklyn - Milwaukee 127:82, Minnesota - Sacramento 117:103, Chicago - New Orleans 104:114, Portland - Golden State 136:131, LA Lakers - Phoenix 116:114.
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|New York
|25
|18
|7
|72,0
|2.
|Boston
|25
|15
|10
|60,0
|3.
|Toronto
|26
|15
|11
|57,7
|4.
|Philadelphia
|25
|14
|11
|56,0
|5.
|Brooklyn
|25
|7
|18
|28,0
Centrální divize:
|1.
|Detroit
|25
|20
|5
|80,0
|2.
|Cleveland
|27
|15
|12
|55,6
|3.
|Milwaukee
|27
|11
|16
|40,7
|4.
|Chicago
|25
|10
|15
|40,0
|5.
|Indiana
|26
|6
|20
|23,1
Jihovýchodní divize:
|1.
|Orlando
|26
|15
|11
|57,7
|2.
|Miami
|25
|14
|11
|56,0
|3.
|Atlanta
|27
|15
|12
|55,6
|4.
|Charlotte
|26
|8
|18
|30,8
|5.
|Washington
|24
|4
|20
|16,7
Západní konference:
Jihozápadní divize:
|1.
|Houston
|22
|16
|6
|72,7
|2.
|San Antonio
|25
|18
|7
|72,0
|3.
|Memphis
|25
|11
|14
|44,0
|4.
|Dallas
|26
|10
|16
|38,5
|5.
|New Orleans
|27
|5
|22
|18,5
Pacifická divize:
|1.
|LA Lakers
|25
|18
|7
|72,0
|2.
|Phoenix
|26
|14
|12
|53,8
|3.
|Golden State
|27
|13
|14
|48,1
|4.
|LA Clippers
|25
|6
|19
|24,0
|5.
|Sacramento
|26
|6
|20
|23,1
Severozápadní divize:
|1.
|Oklahoma City
|26
|24
|2
|92,3
|2.
|Denver
|24
|18
|6
|75,0
|3.
|Minnesota
|26
|17
|9
|65,4
|4.
|Portland
|26
|10
|16
|38,5
|5.
|Utah
|24
|9
|15
|37,5