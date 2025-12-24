Krejčí se v NBA vyplatí. Podle ESPN patří mezi nejnižší kontrakty s nejvyššími výkony
V sezoně NBA patří s úspěšností střelby trojek 47,7 procenta na třetí místo z celé ligy. Ještě v jedné kategorii se ale pětadvacetiletý český basketbalista Vít Krejčí vymyká. Jeho křiklavě dobré výkony upozorňují také na to, že v tomto ročníku elitní basketbalové soutěže činí jeho gáže pouhých 2 349 578 dolarů. Server ESPN ho proto zařadil mezi patnáctku borců, jejichž výkony dramaticky překračují cenu, kterou za jejich služby platí kluby.
V této sezoně nastupuje v NBA 58 basketbalistů, kteří berou 30 milionů dolarů či víc. Vévodí jim nejlepší trojkař historie ligy Steph Curry, jemuž Golden State vyplatí přes 59 milionů.
Na opačném pólu figuruje český rozehrávač. Se svým platem se Krejčí řadí až na 372. místo ze zhruba 525 borců pod smlouvou. Jeho bodový průměr 10,3 na utkání je však 132. nejlepší v celé lize. Jen pro srovnání – 132. nejlépe placený hráč bere šestkrát tolik co rodák ze Strakonic.
Rovněž v hierarchii jeho Atlanty, co se týče ceny a výkonu, Krejčí vyniká. Jeho plat 2,3 milionů je až desátý nejvyšší u Hawks, přitom mu často patří role prvního střídajícího muže.
Český basketbalista podepsal loni v létě, kdy hledal záruku působení v NBA, pro Atlantu velmi výhodný kontrakt na čtyři roky a 10 milionů dolarů. I pro další sezonu je plně pod smlouvou, oproti současnosti si polepší jen lehce na 2 667 944 USD. A v sezoně 2027/28 na něj mají Hawks týmovou opci s platem tři miliony dolarů.
Až v ročníku 2028/29, kdy mu bude 28 let, se český basketbalista stane nechráněným volným hráčem. A pokud si udrží výkonnost, dočká se také první opravdu velké smlouvy.