Koncovka jako na horské dráze i úchvatný rekord NBA. Jokič naděloval: Bláznivý zápas
Lahůdkový zápas servírovala NBA na Štěpána. Denver Nuggets hostili Minnesotu Timberwolves. Domácí trápí zdravotní trable několika důležitých hráčů, jenže ten nejdůležitější Nikola Jokič je fit. Nejenže si připsal triple double a díky jeho práci Nuggets otočili zápas a slavili výhru po prodloužení 142:138, ale hvězdný Srb překonal další rekord NBA.
Hlavně koncovka zápasu byla jako na horské dráze. Zhruba v polovině čtvrté čtvrtiny Nuggets vedli dokonce o patnáct bodů, hosté dokázali dorovnat a šlo se do prodloužení. Tam pro změnu Timberwolves vedli už o devět, ale ani to jim nestačilo, protože zaúřadoval Jokič.
Na rodákovi z města Sombor v autonomní oblasti Vojvodina to stojí v Denveru neustále. Při absencích Aarona Gordona, Christiana Brauna a Camerona Johnsona to ale platí ještě víc.
Denver nakonec celý zápas opanoval 142:138 po prodloužení a Jokič se zastavil na úctyhodných číslech. Zaznamenal 56 bodů, 16 doskoků a 15 asistencí. Takto vysoká čísla Srb zaznamenal při triple double poprvé v kariéře. Aby ne, dle dostupných zdrojů je Jokič vůbec prvním hráčem v dějinách NBA, který zaznamenal během jediného utkání více než 55 bodů, 15 doskoků a 15 asistencí. „Byl to bláznivý zápas, který se trochu protáhl. Je pozdě, takže je dobře, že jsme ho zakončili vítězstvím,“ prohodil Jokič.
Byl to pro něj patnáctý triple double v sezoně. Celkem jich má na kontě v NBA už 179 v základní části. Dalších 21 přihodil v play off.
Zároveň Jokič překonal jeden celkový rekord NBA. A to v počtu bodů nastřílených v prodloužení. Dosud se tohoto primátu držela ikona Golden State Warriors Stephen Curry, který v roce 2016 nasázel 17 bodů Portlandu v play off. Jokič ho nyní překonal o jediný bod. Minnesota si s ním nevěděla příliš rady pod košem, často faulovala a Jokič tak nasbíral 10 bodů jen z čáry trestných hodů.