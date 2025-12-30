Krejčí se znovu činil, šampionům nasázel 18 bodů. Hawks ale prohráli posedmé v řadě
Nešťastná sedmička je tady. Atlanta padla v sedmém zápase této sezony NBA v řadě. Hawks se tentokráte představili na palubovce úřadujících šampionů z Oklahomy. Vít Krejčí se objevil v základní sestavě a činil se. Ani jeho 18 bodů však porážku 129:140 neodvrátilo.
V současné mizérii se rozhodně nedá říct, že by Hawks měli být favoritem zrovna na půdě OKC Thunder. Navíc se kouč Quin Snyder musel obejít bez řady důležitých hráčů. Dlouhodobě mimo hru je lotyšský pivot Kristaps Porzingis, ale jeho návrat po vleklé nemoci by se mohl odhadovat na několik dnů. Bylo by na čase. Oklahoma úřadovala hlavně pod košem. Atlantu v pivotmanském obýváku předčila v poměru 70:36. Kvůli viróze navíc zůstal proti Oklahomě mimo hru i Jalen Johnson a zranění svalového charakteru hlásil Trae Young.
Bez Younga se vlastně letos Hawks prezentují poměrně líbivým a týmovým basketbalem, ale ta rovnice, že zrovna bez hráče jeho kvalit to najednou půjde, nefungovala. Minimálně první poločas však nasvědčoval, že Atlanta nedá svou kůži lacino, a i když prohrála předchozích šest klání v řadě, mnohdy to bylo o rozdílu dvou, tří bodů.
V poločase Krejčí a spol. vedli 74:70, ale třetí perioda rozhodla. Oklahoma v ní nasázela 43 bodů a dostala se do klíčového vedení v utkání. I tak to byl od Hawks slušný výkon plný potenciálu bez tří velkých jmen. I proto se Vít Krejčí objevil v základu teprve podruhé v sezoně.
Poprvé se tak stalo v listopadovém měření sil s Detroitem. Pistons tehdy v Atlantě vyhráli 120:112 a Krejčí se zastavil na 9 bodech. V Oklahoma City se rodákovi ze Strakonic dařilo o poznání víc, ale výsledek je stejný. Tedy porážka. Moc se s tím ale nemazal. Celkem vypálil desetkrát za tři body, čtyřikrát míč propadl obroučkou. K tomu si připsal doskok a dvě asistence. Celkem Hawks proměnili 25 trojek z 54 pokusů (46, 3 %). Je to jejich sezonní maximum. Ani to ale nestačilo.
Pikantní souboj bratranců
„Chtěli jsme střílet padesát a více trojek. Cítili jsme, že jsou dobří v obraně pod košem. Snažili jsme se zpochybnit přínos Holmgrena, což je jednodušší při střelbě za tři,“ vysvětloval po zápase kouč Atlanty Snyder.
Pikantní to byl duel pro nejužitečnějšího hráče posledního ročníku NBA Shaie Gilgeouse-Alexandre (SGA). Potkal se totiž se svým bratrancem Nickeilem Alexandrem-Walkerem. Že si zahrají proti sobě? To už nikoho příliš nedojme, je to na poli NBA běžný jev. Jenže snad vůbec poprvé se stalo, že oba byli ve vzájemném duelu nejlepší střelci a hráči svých týmů. U SGA se s tím tak nějak počítá, ale Nickeil převzal taktovku místo Younga či Johnsona na sebe. Ani jeho třicet bodů ale na překvapení nestačilo. Loňský MVP se zastavil na 39 bodech.
Zatímco Oklahoma se dál vyhřívá na prvním místě celé NBA s bilancí 28 výher a 5 proher, Atlanta si pohoršila na 15 výher a 19 proher. Ve východní konferenci sice stále drží 10. místo, ale jedenácté Milwaukee má zápas k dobru.
Výsledky NBA
Charlotte - Milwaukee 113:123, Washington - Phoenix 101:115, Brooklyn - Golden State 107:120, Miami - Denver 147:123, Toronto - Orlando 107:106, Chicago - Minnesota 101:136, Houston - Indiana 126:119, New Orleans - New York 125:130, Oklahoma City - Atlanta 140:129 (za hosty Krejčí 18 bodů,1 doskok, 2 asistence), San Antonio - Cleveland 101:113, Portland - Dallas 125:122.
Tabulka
Atlantická divize
|Pořadí
|Tým
|Zápasy
|Výhry
|Prohry
|Úspěšnost (%)
|1
|New York
|32
|23
|9
|71,9
|2
|Boston
|31
|19
|12
|61,3
|3
|Toronto
|34
|20
|14
|58,8
|4
|Philadelphia
|30
|16
|14
|53,3
|5
|Brooklyn
|30
|10
|20
|33,3
Centrální divize
|Pořadí
|Tým
|Zápasy
|Výhry
|Prohry
|Úspěšnost (%)
|1
|Detroit
|32
|24
|8
|75,0
|2
|Cleveland
|34
|18
|16
|52,9
|3
|Chicago
|32
|15
|17
|46,9
|4
|Milwaukee
|33
|14
|19
|42,4
|5
|Indiana
|33
|6
|27
|18,2
Jihovýchodní divize
|Pořadí
|Tým
|Zápasy
|Výhry
|Prohry
|Úspěšnost (%)
|1
|Orlando
|33
|18
|15
|54,5
|2
|Miami
|33
|18
|15
|54,5
|3
|Atlanta
|34
|15
|19
|44,1
|4
|Charlotte
|32
|11
|21
|34,4
|5
|Washington
|31
|7
|24
|22,6
Jihozápadní divize
|Pořadí
|Tým
|Zápasy
|Výhry
|Prohry
|Úspěšnost (%)
|1
|San Antonio
|32
|23
|9
|71,9
|2
|Houston
|30
|20
|10
|66,7
|3
|Memphis
|32
|15
|17
|46,9
|4
|Dallas
|34
|12
|22
|35,3
|5
|New Orleans
|34
|8
|26
|23,5
Pacifická divize
|Pořadí
|Tým
|Zápasy
|Výhry
|Prohry
|Úspěšnost (%)
|1
|LA Lakers
|30
|20
|10
|66,7
|2
|Phoenix
|32
|19
|13
|59,4
|3
|Golden State
|33
|17
|16
|51,5
|4
|LA Clippers
|31
|10
|21
|32,3
|5
|Sacramento
|32
|8
|24
|25,0
Severozápadní divize
|Pořadí
|Tým
|Zápasy
|Výhry
|Prohry
|Úspěšnost (%)
|1
|Oklahoma City
|33
|28
|5
|84,8
|2
|Denver
|32
|22
|10
|68,8
|3
|Minnesota
|33
|21
|12
|63,6
|4
|Portland
|33
|14
|19
|42,4
|5
|Utah
|31
|12
|19
|38,7