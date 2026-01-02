Problém jménem Young. Krejčího Atlantu dusí největší hvězda, blíží se velký třesk?
Největší hvězda jako koule u nohy? Tak čím dál výrazněji vyznívá současné působení Trae Younga u basketbalistů Atlanty Hawks. Rozehrávač, který v této sezoně pobírá astronomickou gáži 45,9 milionů dolarů, týmu nepomáhá vítězit. Spíš naopak. A až 5. února skončí uzávěrka přestupů, může být už vyměněný do jiného města.
Druhá polovina prosince byla pro Hawks i malým referendem o budoucnosti sedmadvacetiletého Younga. Věkově je v prime timu kariéry, reputačně ale v roli nechtěného. „Až se Trae vrátí, extrémně nám pomůže. Těším se, až budeme zase v plné síle, budeme moct pokračovat a snad vyhrávat více zápasů,“ líčil český basketbalista Vít Krejčí těsně před Youngovým návratem poté, co vynechal 22 zápasů se zraněným pravým kolenem.
Stal se naprostý opak. Hawks prohráli sedm zápasů po sobě, pět z toho doma. Černou sérii přeťali až na Silvestra v utkání s Minnesotou, které Young vynechal.
Je extrémně čitelné, že tohle spojení nefunguje a musí to vidět i generální manažer Hawks Onsi Saleh. Atlanta disponuje kádrem atletických dlouhánů, jak je dnes moderní. Chtějí bránit a běhat rychle dopředu. Jalen Johnson v tomhle systému rozkvetl v elitního lídra. S Youngem v sestavě však tento plán kolabuje zvlášť na obranné půlce.
Byť je trojkař z extrémně dlouhých vzdáleností prospěšný v postupném útoku, jde jeho přínos pro tým do minusu. „Nebrání, nedoskakuje. Spoluhráči s ním neradi hrají,“ prohlásil nejmenovaný funkcionář z NBA. Také Youngova povaha platí za diskutabilní, není zrovna největším oblíbencem v šatně.
Hawks jsou zatím jediným klubem, za které Young v NBA hrál. V osmé sezoně však vše spěje k rozlučce, byť byl léta oblíbencem majitelů týmu a ještě v posledním ročníku se stal nejlepším nahrávačem soutěže. Posílená Atlanta před sezonou platila za jednoho z elitních členů Východní konference, realita je však skličující. S bilancí šestnácti výher a devatenácti porážek je momentálně na hraně předkola play off.
Čeká se velký třesk a Youngovo jméno figuruje vysoko na seznamech nepravděpodobnějších ligových trejdů. Hawks mají měsíc k tomu, aby ho dotáhli. Mnohé již naznačili tím, že hráči ani nenabídli prodloužení kontraktu, který mu v létě vyprší. U superstar takového kalibru věc velmi nevšední.
Young má na příští sezonu s týmem hráčskou opci na téměř 50 milionů dolarů na sezonu, může ji uplatnit či jít na volný trh. Aby za něj Atlanta získala nějaký kapitál, musí tedy jednat hned. Problém je, že zájem o trápící se hvězdu i vzhledem k její extrémní gáži není velký a subtilní rozehrávači malého vzrůstu jako on (188 cm, 74 kg) nejsou v poslední době extra žádaným zbožím. „Je těžké najít tým, který jde po titulu a Trae by mu pomohl,“ míní nejmenovaný funkcionář.
V Atlantě se však něco stát musí…