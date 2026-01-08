Atlanta se zbavila největší hvězdy, Krejčímu ale vzrostla konkurence. Hrozí mu trade?
Jednoho z nejlepších basketbalistů, kteří kdy nosili její dres, vyměnila Atlanta levně jen za veterána a střelce na křídlo. Žádný kapitál na draftu do metropole státu Georgia nepřiplul. Trae Young tak patří Washingtonu, opačným směrem míří CJ McCollum a Corey Kipster. Co to znamená pro Víta Krejčího, jenž hraje v dresu Hawks životní sezonu, byť v noci přispěl pouze 5 body k triumfu 117:100 nad New Orleans?
Především jasný signál, že klub se zcela oddává modernímu stylu, který rodákovi ze Strakonic sedí. Elitní obrana, rychlý přechod do útoku a atletický basketbal postavený na vysokých dynamických hráčích, kteří se ochotně dělí o míč.
Atlanta je aktuálně s bilancí 18:21 na devátém místě Východní konference, což je však také obrázek toho, jak moc se v průběhu sezony rozevřely nůžky mezi preferovaným systémem a tím, jak se hrálo s Youngem na palubovce. Malý (188 cm) rozehrávač dominuje míči a zaostává v obraně, s nejlépe placeným borcem týmu na palubovce mají v sezoně Hawks bilanci 2:8.
Po sedmi letech tak došlo k rozluce s hvězdou, která v klubové historii zaznamenala nejvíc asistencí a trojek. A ač by měl sedmadvacetiletý Young teprve přicházet do prime timu kariéry, Atlanta se ho zbavila prakticky za nic, jen aby ušetřila na jeho gáži (46 milionů dolarů v této sezoně). Čtyřiatřicetiletý CJ McCollum bere letos 30 milionů, po sezoně mu však kontrakt končí.
Krejčí se ocitá na radaru
Nejcennějším kusem trejdu je pro Hawks šestadvacetiletý Corey Kipster, jenž pro Krejčího představuje konkurenci. Jde taktéž o výborného trojkaře (úspěšnost v sezoně 39,5 procenta), který v tomto ročníku NBA zasáhl za Washington do 19 zápasů a průměrně skóroval 9,2 bodu. Spolu s Lukem Kennardem tak mají Hawks ve svých řadách už tři bílé střelce, jež si jsou typologicky podobní. A je velmi dobře možné, že všichni tři do uzávěrky přestupů 5. února na její soupisce nevydrží.
Krejčí (2,4 milionu) je z nich o míle nejlevnější (Kipster 14 a Kennard 11 milionů) i momentálně nejpřínosnější. Průměruje 10,6 bodu na zápas, s úspěšností trojek 46,5 procenta je v sezoně už čtvrtý nejlepší z celé NBA a s 92 trefami zpoza oblouku už si před půlkou ročníku vytvořil osobní rekord.
Díky tomu se již pětadvacetiletý Čech ocitá na radaru některých týmů, které potřebují palebnou sílu z dálky. Například i fanoušci mistrovské Oklahomy, která ho draftovala, by ho rádi viděli zpátky. Příští čtyři týdny do trade deadline tak mohou být v Atlantě ještě hektické. Není tajemstvím, že Hawks si myslí na hvězdu Anthonyho Davise z Dallasu a pokud se rozjede tohle přestupové domino, nemůže si být nikdo na soupisce Atlanty ničím jistý.