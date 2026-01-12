Atlanta bez Younga zase jede. Krejčí v základu podruhé za sebou, kouč chválil posilu
Basketbalisté Atlanty v NBA po slabším období potvrzují zlepšený kurz. Třetí výhru v řadě, tentokrát na palubovce Golden State Warriors 124:111, řídil ze základní sestavy i Vít Krejčí. Poprvé po velkém trejdu se v dresu Hawks představili CJ McCollum a Corey Kispert.
Nebude to mač, který se zapíše výrazným českým písmem do dějin NBA. I když je fakt, že Krejčí nastoupil podruhé v řadě v základní pětce. Celkově je to v této sezoně počtvrté, co Hawks utkání započali s jediným Čechem na palubovce.
Strakonický rodák zapsal za 21 minut na hřišti pět bodů a stejný počet doskoků. Vyšla mu jediná ze čtyř střel za tři body. Zápas se však točil kolem jiných. Individuálně řádily hvězdy domácích Stephen Curry a Jimmy Butler. Dva veteráni nasázeli dohromady 61 bodů. Ani to ale Warriors nestačilo.
Jednak Curry spotřeboval na svých 31 bodů 21 střel, ale hlavně Atlanta předvedla znovu o poznání týmovější výkon. To je ostatně docela signifikantní záležitost pro hosty v této sezoně. Teď už to navíc bylo bez Trae Younga nadobro. Potížista se statusem hvězdy mnohdy laboroval se zraněním, ale před nedávnem byl vytrejdován do Washingtonu za duo McCollum a Kispert. Shodou okolností tou dobou byli všichni tři mimo kvůli zdravotním problémům.
Zatímco Younga jeho premiéra v dresu Wizards teprve čeká, McCollum a Kispert už se dali dohromady a byli k dispozici kouči Quinu Snyderovi proti Warriors. Čtyřiatřicetiletý rozehrávač McCollum přicházel z Washingtonu jako hráč, který umí dosáhnout i průměru dvaceti bodů na zápas v sezoně, minimálně se k těmto číslům poslední léta blížil. U Wizards v průběhu ročníku zaznamenal dosud 18,8 bodu na zápas. Svou štaci u Hawks pak odšpuntoval dvanácti body za 24 minut. Kisper hrál necelých čtrnáct minut a přispěl dvěma body, dvěma doskoky a třemi asistencemi.
„CJ nás uklidnil. Má určitou vyrovnanost. Člověk má důvěru v to, co udělá, když ho vidíte s míčem. Má skvělý cit pro hru. Hráči s ním nemusejí být dlouho, aby ho na hřišti jako rozehrávače pochopili,“ opěvoval trenér Snyder novou posilu McColluma.
Cenné vítězství je to hlavně v tom smyslu, že Golden State byli doma jasným favoritem dle kurzové hladiny. Navíc Hawks měli opětovně mimo lotyšského pivota Kristapse Porzingise kvůli poranění achillovky. Nehrála ani někdejší jednička draftu Zaccharie Risacher. Sice byl na lavičce, ale do utkání nezasáhl. Možná preventivně kvůli problémům s kolenem, které ho trápily v posledních dnech.
Hawks si připsali třetí výhru v řadě a celkově pátou z posledních sedmi zápasů, což Krejčího a spol. znovu vyhouplo na místenky pro play off.