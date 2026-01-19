Pokřik o Grónsku byl při hymně slyšet. Napětí Trump vs. Evropa se promítlo i do NBA
Protesty nejen v Kodani, ostrá slova politiků. Napětí mezi Evropou a USA se v neděli přelilo také do sportovní oblasti. Před zápasem basketbalové NBA v londýnské O2 areně totiž jeden z diváků hlasitě vykřikl „Nechte Grónsko na pokoji“ ve chvíli, kdy zaznívala americká hymna. Reakce dalších lidí v publiku byla výmluvná...
Hymnu před utkáním Memphis vs. Orlando zpívala herečka Vanessa Williamsová. Pokřik diváka byl slyšet hodně zřetelně a vysloužil si potlesk a nadšené reakce části hlediště.
Incident přichází v době, kdy se vztahy mezi Spojenými státy a Evropou dál vyostřují. Prezident Donald Trump tento týden pohrozil zavedením desetiprocentních cel na řadu evropských zemí včetně Velké Británie, pokud Spojené státy nedostanou možnost koupit Grónsko od Dánska.
Trump dokázal už před rokem popudit kanadské fanoušky v hokejové NHL i NBA, když oznámil zavedení vysokých cel. I tehdy se při americké hymně při některých zápasech bučelo.
Grónská biatlonistka Ukaleq Slettemarková to dříve tento měsíc řekla bez obalu. „Hodně o tom doma mluvíme a jsem z toho upřímně naštvaná. Donald Trump je obrovský idiot,“ prohlásila s tím, že je smířená s tím, že ji příště nepustí závodit do Spojených států.