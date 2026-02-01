Krejčí si v NBA polepšil, českého trojkaře získal v trejdu Portland a dostane prostor
V Atlantě se znovu ocitl až na konci lavičky. Od chvíle, co Hawks získali při výměně své hvězdy Trae Younga do Washingtonu střelce Coreyho Kisperta, šlo vytížení jediného českého basketbalisty v NBA Víta Krejčího strmě dolů. A nyní přišel trejd. Pětadvacetiletý rodák ze Strakonic se stěhuje na druhý konec Spojených států do Portlandu. Trail Blazers za něj Atlantě vyměnili australského pivota Duopa Reatha, jenž je do konce sezony zraněný, a dvě práva výběru ve druhém kole draftu (2027, 2030).
Stěhování uprostřed sezony je pro Víta Krejčího mrzuté, otevírající se prostor v týmu budoucnosti na severozápadě USA však nikoliv. Český basketbalista letos střílí trojky s elitní úspěšností 42,3 procenta, naopak Portland je v této činnosti nejhorší z celé ligy (33,6).
A i díky minimálnímu platu 2,35 milionu dolarů pro nynější sezonu, jenž se bude v příštích dvou letech, co je ještě pod smlouvou, jen lehce navyšovat, patřil Čech mezi atraktivní zboží na trhu.
Portland je momentálně v Západní konferenci v totožné pozici co Atlanta (24:27) na Východě. S bilancí 23:26 mu patří deváté místo zaručující účast v předkole play off. V týmu je silná evropská kolonie. Největší hvězdou je Izraelec Deni Avdija, do základní pětky patří i elitní obranář z Belgie Toumani Camara.
Koučem je bývalý hráč NBA Brazilec Tiago Splitter, jenž fandí mezinárodnímu pojetí basketbalu. A od příští sezony se po rekonvalescenci po utržené Achillově šlaše vrátí na palubovky v dresu Blazers superhvězda Damian Lillard.
A je tu i hokejová stopa. Na jaře klub definitivně převezme skupina majitelů kolem Toma Dundona, vlastníka Caroliny Hurricanes z NHL.