Krejčí v NBA mění dres. Z Atlanty míří do Portlandu, který usiluje o play off
Basketbalista Vít Krejčí odchází v NBA z Atlanty do Portlandu. Za Hawks nastupoval pětadvacetiletý český rozehrávač od roku 2022. Podle ESPN za něj Atlanta získá pivota Duopa Reatha a dvě volby v druhém kole draftu.
Strakonický rodák Krejčí se do NBA prosadil jako pátý český basketbalista. První sezonu strávil v Oklahoma City, poté se stal hráčem Atlanty. S tou v červenci 2024 uzavřel čtyřletou smlouvu na deset milionů dolarů.
Portlandu patří v Západní konferenci deváté místo, usiluje o postup do play off.
Krejčí dosud v NBA odehrál 184 zápasů. V této sezoně má na kontě 46 utkání, z toho osm v základní sestavě, a průměry devět bodů, 2,1 doskoku a 1,5 asistence na zápas. S úspěšností střelby tříbodových košů 42,3 procenta se řadí do nejlepší dvacítky v lize.
Reatha už přitom v tomto ročníku Atlanta nevyužije, devětadvacetiletý pivot se ve čtvrtek podrobil operaci nohy.