Portland sklízí pochvaly expertů za trejd Krejčího. Po takovém střelci jsme žíznili, říká kouč
Skvělý obchod s českým zbožím. Portland Trail Blazers dostávají od expertů za výměnu Víta Krejčího z Atlanty palce nahoru. Pětadvacetiletý borec se stal u Hawks postradatelným, v severozápadním koutě USA ho vítají jako váženého člena herní rotace. „Žíznili jsme po takovém střelci jako on. Ohromně nám pomůže,“ těší brazilského kouče Blazers Tiaga Splittera.
V neděli se dozvěděl o výměně z Atlanty, v pondělí se už o 3500 kilometrů dál zdravil s novými zaměstnavateli. S širokým úsměvem na tváři. Vít Krejčí nebyl pouhým přívěškem jakéhosi trejdu, nýbrž jeho hlavní postavou. O jeho služby byl zájem a Blazers za něj vyplatili solidní kapitál na draftu - dvě volby ve 2. kole.
V tréninkovém centru na portlandském předměstí Tualatin se český basketbalista vřele přivítal s generálním manažerem Joem Croninem a především jeho asistentem Mikem Schmitzem. Jeden z nejrespektovanějších skautů v NBA na Krejčího upozorňoval už dávno, když na ME divize B osmnáctiletých nastřílel Izraeli 23 bodů a přehrál ve vítězném mači Deniho Avdiju. Toho Avdiju, jenž ve druhé sezoně po přesunu z Washingtonu do Portlandu zaznamenal tak dramatický vzestup, že byl zvolený do letošního zápasu All Star a téměř jistě dostane cenu pro hráče s největším zlepšením.
„Fanoušci Blazers budou mít Krejčího rádi. A je pravděpodobné, že Krejčímu se bude líbit střelecká volnost a celková nesobeckost ofenzivy Portlandu. Výměna tým nejspíš zásadně nezmění, ale tenhle hráč s dobrou smlouvou se do sestavy hodí,“ píše Dave Deckard, hlavní osobnost obvykle kritického fanouškovského webu blazersedge.com.
Od ESPN dostal Portland za trejd téměř maximální známku A-. „Blazers jsou třetí v lize v počtu vystřelených trojek na zápas a úplně poslední v úspěšnosti jejich proměňování. Krejčí by s tím měl pomoci a zapadne i do agresivní obrany, kterou tým předvádí,“ ohodnotil Kevin Pelton. Krejčí si v sezoně bere 6,7 střely na zápas, z toho 5,2 pokusů jsou trojky. A ty proměňuje s elitní úspěšností 42,3 procenta, což je vysoko na portlandským průměrem 33,6 procenta.
Podobně vidí situaci i John Hollinger z The Athletic. „Jsem velkým fanouškem kroku, který Portland udělal. A i přesto, že jsem prezidentem atlantské pobočky Fan Clubu Víta Krejčího, dává mi to smysl i z pohledu Atlanty,“ rezonuje názor experta.
U Hawks už nebyly po příchodu typologicky podobného Coreyho Kisperta a v konkurenci dalšího střelce Luka Kennarda pro Krejčího minuty na hříšti. U Blazers bude jediný svého druhu, v pětadvaceti věkově ideálně zapadá do skladby týmu na vzestupu. Navíc jde o hráče s pro tým extrémně výhodným kontraktem (letos 2,35 milionu USD za sezonu), jenž je pod smlouvou na další dvě sezony.
U Blazers Krejčímu zůstane jeho tradiční číslo dresu 27, které v klubu před ním nosil bosenský dlouhán Jusuf Nurkič. A už v noci na dnešek mělo začít jeho portlandské dobrodružství domácím zápasem proti Phoenixu. Mimo palubovku se může ve státe Oregon těšit na krásnou přírodu, z města je to hodinu a půl cesty k ikonickému Mt. Hoodu či stejně daleko na druhou stranu k překrásnému pobřeží Pacifiku.
Trail Blazers jsou jediným profesionálním týmem v Portlandu ze čtyř velkých amerických lig a pyšní se silnou základnou vášnivých fanoušků. Město, jež je známo coby sídlo společnosti Nike či rodiště tvůrce Simpsonových Matta Groeninga, slavilo titul v NBA pouze jedinkrát v roce 1977. Barvy Blazers oblékali v minulosti evropské legendy jako Arvydas Sabonis či Dražen Petrovič, klub však také nechvalně proslul tím, že v roce 1984 nedraftoval Michaela Jordana, ačkoliv mohl. Či že při volbě talentů s prvním pickem v kapse ukázal v roce 2007 místo Kevina Duranta na Grega Odena, jehož kariéru zruinovalo zranění kolena.
Nyní se však po několika hubených letech dokončuje přestavba týmu, jenž má hierarchií ligy stoupat vzhůru. Momentálně je v Západní konferenci na 10. místě s bilancí 23:27, která zaručuje účast v předkole play off. Na jaře klub definitivně převezme skupina majitelů kolem Toma Dundona, vlastníka Caroliny Hurricanes z hokejové NHL.
Město má díky basketbalu i přezdívku Rip City. Stvořil ji klubový komentátor Bill Schonelly v sedmdesátých letech. Tehdy hráč Jim Barnett trefil v utkání s LA Lakers trojku a síťka na koši se při ní úplně roztrhla. „Rip City“ vykřikl tehdy Schonelly a nový název se ujal.
Co nejvíc trefených trojek přejít teď portlandští fanoušci i Krejčímu. A hned pro něj našli novou přezdívku: Vít City.
Objevitelé z Portlandu
Název portlandského klubu Trail Blazers je originální, našincům však hůř srozumitelný. Odkazuje totiž k historii amerického severozápadu, lépe řečeno k expedici amerických vojáků Meriwethera Lewise a Williama Clarka z let 1804 až 1806. Ti dostali od vlády rozkaz prozkoumat západní pobřeží a možnosti expanze na něj. Když portlandský klub roku 1970 vstupoval do NBA, nechal hlasovat fanoušky, jaké jméno by měl mít.
Nejpopulárnější volbou byli „Pionýři“, tento název už však používala portlandská univerzita. Proto přišlo na řadu synonymum Trail Blazers, které ve volném překladu znamená Objevitelé. Bez zajímavosti není ani poměrně zvláštní logo klubu takzvaný pinwheel (větrník), které má symbolizovat pět basketbalistů na každé straně, kteří svádějí souboj na palubovce.