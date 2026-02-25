Dobře, kámo! Krejčí slyší v Portlandu češtinu: Je to tu jak na Šumavě. Jsem rád, že...
Přes tři roky strávil Vít Krejčí (25) v organizaci Atlanty Hawks, která mu dala šanci, a on se v jejím dresu vypracoval v plnohodnotného hráče NBA. Pak o všechna vybudovaná přátelství a vazby během okamžiku přišel. Stěhuješ se do Portlandu, uslyšel jednoho rána při výjezdu do Miami. Ani se pořádně nerozloučil se spoluhráči a už musel letět napříč celou Amerikou. Ve státě Oregon, respektive v jeho největším městě Portlandu, našel nový domov. Místní Trail Blazers, tým budoucnosti, vidí v českém střelci součást vítězné skládačky. Ten našel v severozápadním koutě USA novou šanci i nečekané spojení s Českem. O tom všem vyprávěl exkluzivně pro deník Sport a web iSport.
Vítku, jak probíhá zabydlování v Portlandu?
„První dny byly hodně namáhavé, letěl jsem sem rovnou z Miami, ani jsem nebyl doma v Atlantě. Bylo to divoké. Přítelkyně mi jen poslala dva kufry, abych měl vůbec co na sebe. Ale teď už se tu postupně zabydluju, našel jsem si už i barák, za chvíli se tam budeme stěhovat. Ještě čekám, až mi přijedou věci, všechen nábytek a další. Ale jinak už máme nový dům připravený, těším se na velkou zahradu, což je velká výhoda Portlandu oproti Atlantě.“
Pojďme po stopách vašeho trejdu z Hawks do Trail Blazers. Jak moc vás zaskočil? Když z Washingtonu v rámci výměny Trae Younga přišel typově vám podobný střelec Corey Kispert, bylo zřejmé, že se vaše pozice změní.
„Věděl jsem, že moje minuty budou asi jiné, ale určitě jsem nečekal, že přijde rovnou trejd. Bylo to velké překvapení. Ale to je prostě byznys. Zase mi to ukázalo, v čem je NBA tak náročná a že taková věc může přijít kdykoliv. Byli jsme na výjezdu na dvou zápasech v Indianě a Miami, ráno v Miami mi o trejdu dali vědět a už jsem se domů nevrátil. Musíte všechno nechat za sebou a začínat znovu. V Atlantě jsem byl poměrně dlouho, vybudoval jsem si vztah s hráči, trenéry, vlastně s celou organizací. To samé teď musím budovat úplně od začátku v Portlandu. Je to další obrovská organizace, musím si zapamatovat dalších padesát jmen… Je to náročné, ale prostě tohle k byznysu NBA patří.“
Stihnul jste se vůbec rozloučit se spoluhráči z Atlanty?
„Jen s těmi, co jsem potkal na cestě k Uberu na letiště. Hned jak mi řekli, musel jsem letět do Portlandu. Tak to prostě je. Naštěstí v Atlantě za chvíli hrajeme a zůstaneme ve městě dva nebo tři dny, takže budu mít čas se ještě rozloučit a pokecat.“
Stěhovat se během sezony je mrzuté, na druhou stranu musí být fajn být centrem výměny a mířit do klubu, který o vás opravdu stál.
„Rozhodně. S asistentem generálního manažera Blazers Mikem Schmitzem jsem dělal rozhovor už v roce 2016 na reprezentaci, protože dřív dělal analytika nováčků na draft pro Yahoo Sports a ESPN. Co mi bylo řečeno, Blazers o mě stáli už delší dobu, a když přišla šance, šli po ní. Jsem rád, že