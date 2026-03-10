NBA zatrhla kontroverzní nápad. V Atlantě nesmí oslavit striptýzový klub
Svérázný nápad basketbalového klubu Atlanta Hawks, bývalého zaměstnavatele Víta Krejčího, se neuskuteční. NBA klubu zakázala uspořádat příští týden během domácího zápasu proti Orlandu akci propagující striptýzový klub.
„I když si vážíme pohledu týmu a jeho snahy posunout se dál, zaznamenali jsme významné obavy od široké škály zainteresovaných stran ligy včetně fanoušků, partnerů i zaměstnanců. Domníváme se, že zrušení této propagace je správným rozhodnutím pro širší komunitu NBA,“ uvedl v prohlášení komisionář NBA Adam Silver.
V Atlantě vymysleli akci Magic City Monday, kdy se měl při zápase proti Orlandu Magic připomenout význam striptýzového klubu Magic City pro město. Neměly během ní vystupovat tanečnice a Hawks ani nezmínili, že jde o pánský klub. Podnik nazvali „ikonickou kulturní institucí, která má výrazný vliv na město“. Během zápasu se měly servírovat pokrmy, jimiž je klub vyhlášený a prodávat suvenýry s jeho logem.
Na rozporuplný charakter akce upozornil v otevřeném dopise pivot San Antonia Luke Kornet. „NBA by měla usilovat o ochranu a úctu k ženám, z nichž mnohé každý den usilovně pracují na tom, aby tato liga byla nejlepší basketbalovou ligou na světě. Měli bychom podporovat prostředí, které je ochranné a respektující vůči dcerám, manželkám, sestrám, matkám a partnerkám, které známe a milujeme. Umožnit, aby se tento večer konal bez protestu, by nás jako komunitu NBA vrhlo do špatného světla, zejména tím, že bychom byli spoluzodpovědní za možné zneobjektivňování a špatné zacházení se ženami v naší společnosti. Bez ohledu na to, jak se žena dostane do odvětví zábavy pro dospělé, mnoho žen v tomto prostředí zažívá zneužívání, obtěžování a násilí, kterým by nikdy neměly být vystaveny,“ napsal hluboce věřící basketbalista.
A nemalým dílem se zasloužil o to, že vedení NBA zasáhlo. „I když jsme velmi zklamaní rozhodnutím NBA zrušit naši promo akci Magic City Night, toto rozhodnutí plně respektujeme,“ uvedli Hawks. „Jako klub zůstáváme odhodláni oslavovat to nejlepší z Atlanty autenticky a způsoby, které nás všechny dál spojují a stmelují.“
Není to poprvé, co se Magic City zapsalo do historie NBA. Během covidové pandemie v roce 2020 ho navštívil rozehrávač Atlanty Lou Williams a při návratu do bubliny, v níž tehdy liga probíhala, musel podstoupit desetidenní karanténu.