Zběsilý hon v NBA na 83 bodů se změnil ve frašku. Hráči schválně faulovali a nedávali šestky
Různé odstíny má druhý nejlepší střelecký výkon v zápase basketbalové NBA. Téměř všichni napříč ligou ho přejí sympaťákovi z Miami Bamu Adebayovi, skvělému obránci a nesobeckému hráči, do něhož byste takovou střeleckou explozi nikdy neřekli. Na metu 83 bodů se ale také dostal za hodně bizarních okolností, které už nepřipomínaly basketbalový zápas.
Už po první čtvrtině měl na kontě 31 bodů, v poločase 43. „O přestávce byli kluci v šatně ohromně nadšení. Já se pokoušel zůstat soustředěný a uvědomoval si, že můžu dokázat něco speciálního,“ líčil osmadvacetiletý Bam Adebayo, 206 centimetrů vysoký podkošový borec.
Je to dříč, jeden z nejlepších obránců v lize, který raději přihrává, než střílí. Tuhle noc se ale postupně rozhodl proti všem svým instinktům vytěžit do posledního míče. Výsledek nicneřešícího zápasu se slaboučkým Washingtonem (150:129) byl podružný, střelecké extempore hrdiny v rudém dresu, jenž zaostal pouze za Wiltem Chamberlainem a jeho 100 body, zůstane vytesáno do historie.
NEJVÍC BODŮ V ZÁPASE NBA
Rok
Hráč (tým)
Body
1962
Wilt Chamberlain (Philadelphia)
100
2026
Bam Adebayo (Miami)
83
2006
Kobe Bryant (LA Lakers)
81
1961
Wilt Chamberlain (Philadelphia)
78
1962
Wilt Chamberlain (Philadelphia)
73
Před poslední čtvrtinou svítila u Adebayova jména cifra 62, zbývalo dvanáct minut hry. Miami vysoko vedlo, zápas byl prakticky rozhodnutý. Celou arénu ale elektrizoval nabobtnalý střelecký účet nepravděpodobného hrdiny, na který začal makat celý tým. „V poslední čtvrtině se už nehrál skutečný basketbal,“ kritizoval washingtonský trenér Brian Keefe.
Wizards se snažili oddělit Adebaya od míče, v obraně ho zdvojovali a chvílemi i ztrojovali. Přesto v závěrečném dějství střílel 16 trestných hodů. „Pískli na něj i fauly dvanáct metrů od koše. Nedokážu ty výroky vysvětlit,“ lamentoval Keefe nad tím, že i rozhodčí vcelku ochotně spolupracovali při tvorbě rekordu.
Čtyřicet šestek? To vám řekne celý příběh...
Poslední minuty zápasu se již změnily ve frašku. Adebayovi spoluhráči úmyslně faulovali soupeře, aby stříleli šestky a Miami získalo rychle míč. Keshad Johnson vědomě nahodil svůj trestný hod na obroučku, jen aby měl Adebayo šanci ho doskočit. Miamský kouč Erik Spolestra si při vedení o 25 bodů méně než tři minuty do konce komicky vyžádal trenérskou výzvu, aby rozhodčí přehodnotili zákrok na Adebaya a ten šel opět na čáru trestného hodu.
A napříč NBA se šířila nevěřícnost. „První, co mě napadlo, bylo, jak to dokázal? Vždyť hraje úplně jinak. A pak jsem viděl, že střílel čtyřicet šestek. To vám řekne celý příběh. A taky to, že hrál proti Washingtonu…,“ rýpnul si trenér Houstonu Ime Udoka.
Adebayo vytvořil v zápase absolutní rekordy NBA v počtu střílených i proměněných trestných hodů. Provedl jich 43, proměnil 36. Pro srovnání, Wilt Chamberlain při svém stobodovém mači házel 32 šestek, Kobe Bryant při svých 81 bodech pouze 20. Střelbu z pole měl Adebayo v zápase pod padesát procent (20/43), z toho trojky 7/22… Nebylo divu, ke konci si již bral takové střely zpoza oblouku, které by si i Steph Curry rozmyslel.
Dosáhnout tak absurdního počtu bodů ale nelze v zápase organicky. Je potřeba ohnout zavedené zvyklosti, jak se má basketbal hrát. Úplně stejně tomu bylo, když Chamberlain skóroval před 64 lety svou slavnou stovku. Nadšení, s jakým pracovali parťáci i kouč Spolestra na Adebaya a dohnali ho k magické noci, také však vypovídá o obřím respektu, kterému se tenhle dříč v šatně těší. „Nejkrásnější zápas v kariéře,“ jásal pak hrdina okamžiku, kterého spoluhráči při televizním interview na palubovce zlili vodou. V ochozech slzela jeho maminka a dojímala se také přítelkyně A’ja Wilsonová, hvězda ženské WNBA.
Jen v jedné z devíti sezon v NBA se Adebayo dostal s bodovým průměrem přes 20, jeho střeleckým maximem bylo do úterý 41 bodů. A teď své jméno bude slýchat mezi největšími skórery, které kdy basketbal poznal. „Wilt, já a pak Kobe. To je šílené,“ přeříkal nevěřícně hrdina tabulku nejvyšších bodových zápasů všech dob.