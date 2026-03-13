Předplatné

NBA v Česku?! Řeší se zahajovací zápas sezony, ve hře O2 arena i nová hala v Brně

Uvidíme zápas NBA v Česku?
Uvidíme zápas NBA v Česku?Zdroj: ČTK
Český basketbalista Vít Krejčí v NBA v dresu Portlandu
Bam Adebayo nastřílel při výhře Miami 83 bodů, předvedl druhý nejlepší výkon NBA
Český basketbalista Vít Krejčí v NBA v dresu Portlandu
Bam Adebayo nastřílel při výhře Miami 83 bodů, předvedl druhý nejlepší výkon NBA
Bam Adebayo nastřílel při výhře Miami 83 bodů, předvedl druhý nejlepší výkon NBA
Český basketbalista Vít Krejčí v NBA v dresu Portlandu
Bam Adebayo nastřílel při výhře Miami 83 bodů, předvedl druhý nejlepší výkon NBA
10
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NBA
Začít diskusi (0)

Do Česka by v budoucnu mohla po zápasech hokejové NHL zavítat také basketbalová NBA. Hospodářské noviny uvedly, že čeští promotéři a politici začali s americkou stranou vyjednávat o konání soutěžního zápasu. Nejbližším možným termínem je podle listu rok 2028, dějištěm by byla pražská O2 arena, nebo nová brněnská hala T-Mobile Arena, s jejímž dokončením se počítá letos na podzim.

„Snažíme se o zahajovací zápas NBA sezony 2028/2029. Vyjednáváme o zápasu San Antonio Spurs s New Orleans Pelicans,“ citoval list českého velvyslance ve Spojených státech amerických Miloslava Staška. Promotér obdobné akce s oficiálními zápasy NHL, kterých se v Praze uskutečnilo už devět, Tomáš Petera listu zájem o NBA potvrdil, projekt je ale podle něj teprve na začátku.

Stašek uvedl, že má za sebou jednání s vedením NBA, které je podle něj záměru nakloněno. Snahou je také přivést už v příštím roce do Česka některý z týmů NBA na tréninkový kemp. A vedle případného oficiálního zápasu v roce 2028 uspořádat také přípravné utkání například s Nymburkem nebo českou reprezentací.

NBA po vzoru NHL pořádá zápasy mimo USA a Kanadu pravidelně v rámci projektu NBA Global Games. Letos se v Berlíně a Londýně utkaly Memphis s Orlandem, na příští rok se chystají zápasy do Manchesteru a Paříže. Francouzská metropole byla v předběžném výhledu, který vloni zveřejnilo vedení ligy, společně s Berlínem i na rok 2028.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů