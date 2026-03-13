NBA v Česku?! Řeší se zahajovací zápas sezony, ve hře O2 arena i nová hala v Brně
Do Česka by v budoucnu mohla po zápasech hokejové NHL zavítat také basketbalová NBA. Hospodářské noviny uvedly, že čeští promotéři a politici začali s americkou stranou vyjednávat o konání soutěžního zápasu. Nejbližším možným termínem je podle listu rok 2028, dějištěm by byla pražská O2 arena, nebo nová brněnská hala T-Mobile Arena, s jejímž dokončením se počítá letos na podzim.
„Snažíme se o zahajovací zápas NBA sezony 2028/2029. Vyjednáváme o zápasu San Antonio Spurs s New Orleans Pelicans,“ citoval list českého velvyslance ve Spojených státech amerických Miloslava Staška. Promotér obdobné akce s oficiálními zápasy NHL, kterých se v Praze uskutečnilo už devět, Tomáš Petera listu zájem o NBA potvrdil, projekt je ale podle něj teprve na začátku.
Stašek uvedl, že má za sebou jednání s vedením NBA, které je podle něj záměru nakloněno. Snahou je také přivést už v příštím roce do Česka některý z týmů NBA na tréninkový kemp. A vedle případného oficiálního zápasu v roce 2028 uspořádat také přípravné utkání například s Nymburkem nebo českou reprezentací.
NBA po vzoru NHL pořádá zápasy mimo USA a Kanadu pravidelně v rámci projektu NBA Global Games. Letos se v Berlíně a Londýně utkaly Memphis s Orlandem, na příští rok se chystají zápasy do Manchesteru a Paříže. Francouzská metropole byla v předběžném výhledu, který vloni zveřejnilo vedení ligy, společně s Berlínem i na rok 2028.