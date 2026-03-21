NBA Europe už příští rok? Na expanzi dohlíží Čech: Tým v Praze je reálný, ale…
Blíží se zemětřesení, které zasáhne klubovou basketbalovou scénu v Evropě. Ruka obra jménem NBA se z druhé strany Atlantiku natahuje na starý kontinent, kde vyrostly její megastar jako Giannis Antetokounmpo či Nikola Jokič. Prestižní značka hodlá už v říjnu 2027 spustit svou nezávislou evropskou soutěž, s čímž jí pomáhá partnerská FIBA Europe. A také její výkonný ředitel Čech Kamil Novák (58). Ten exkluzivně pro Sport a web iSport odhalil zákulisí připravované revoluce.
Povězte, jak celý příběh začal?
„Poté, co v roce 2024 Euroliga odmítla její nabídku na spolupráci, oslovila nás NBA během olympijských her. Adam Silver (komisionář ligy) nás kontaktoval, že se potkáme v Paříži s tím, že basket v Evropě je brutálně podfinancovaný a oni si myslí, že ho dokážou i tady dělat líp. Ale že do toho půjdou jen v partnerství s námi.“
Co vy na to?
„Odpověděli jsme mu: Podívej se, už dlouho vyjednáváme s Euroligou a nemůžeme najít společnou řeč. Máme pár svých principů, a pokud je splníte, není důvod, abychom se nestali partnery. Rozhovor netrval ani pět minut, protože k našemu obrovskému překvapení NBA na všechny naše body odpověděla ano.“
Jaké byly vaše požadavky?
„Aby byla silná národní mistrovství a kluby nehrály jen mezinárodní soutěže. Chceme, aby byli hráči uvolňováni do reprezentací na kvalifikační okna během sezony. A velice důležité je pro nás, aby tu soutěž nehrálo dvanáct neevropských hráčů jako v Eurolize, což pro evropský basket nemá žádný význam. Samozřejmě jsme chtěli hrát i podle evropských pravidel. A oni nám na všechno kývli.“
Bez výhrad?