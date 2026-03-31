Za kritku LGBTQ+ konec v NBA. Ivey z Chicaga dostal kvůli svým výrokům výpověď
Rozehrávač Jaden Ivey dostal v NBA výpověď od vedení Chicaga za kontroverzní výroky na sociálních sítích směřované proti komunitě LGBTQ+. Americký basketbalista a pátý hráč draftu z roku 2022 v živě vysílaných videích na sociálních sítích zejména kritizoval NBA za kampaň k Měsíci hrdosti (Pride Month). Bulls v krátkém prohlášení na webu vysvětlili propuštění hráče tím, že jeho chování poškozuje tým.
Ivey v několika komentářích na náboženské téma otevřeně kritizoval NBA za podporu Měsíce hrdosti, většinou na červen připadající každoroční akce LGBTQ+ komunity, která připomíná boj za práva sexuálních a genderových menšin.
„Vyhlašují Měsíc hrdosti v NBA. Ukazují to světu. Říkají, ať se připojíme a oslavujeme nepravost," řekl mimo jiné Ivey. V jiném videu zpochybnil legitimitu těhotenství mezi lesbickými páry, také například prohlásil, že katolická církev je falešné náboženství a ne pravé učení Ježíše Krista.
Proti rozhodnutí klubu vzdát se jeho služeb se poté ostře ohradil. „Proč jen neřekli: ‚Nesouhlasíme s jeho postojem k LGBTQ+'. Jak tohle chování poškozuje tým? Co jsem týmu udělal?" ptal se v reakci.
Čtyřiadvacetiletý Ivey se stal hráčem Chicaga teprve v únoru po příchodu z Detroitu. V novém týmu stihl odehrát kvůli potížím s kolenem jen čtyři zápasy a Bulls v minulém týdnu oznámili, že pro něj skončila sezona. Naposledy nastoupil 11. února.