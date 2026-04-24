Krejčího tým v NBA převzal majitel skrblík. Šetří na hotelích, fanouškům nedá trička

Tým Víta Krejčího v NBA převzal majitel skrblík
Tým Víta Krejčího v NBA převzal majitel skrblíkZdroj: koláž iSport.cz
Tom Dundon, nový majitel Portlandu
Český hráč Portlandu Vít Krejčí
Portland hraje nejlepší sezonu za posledních pět let
Tom Dundon, nový majitel Portlandu
Portland hraje nejlepší sezonu za posledních pět let
Tom Dundon, nový majitel Portlandu
Český hráč Portlandu Vít Krejčí
Jan Jaroch
NBA
Portland Trail Blazers hrají nejlepší sezonu za posledních pět let a coby outsideři zatím zdatně čelí v play off mocnému San Antoniu (1:1). Tým jediného českého basketbalisty v NBA Víta Krejčího ale také prochází šokovou terapií. Vlády nad oregonským pokladem se nedávno ujal nový majitel Tom Dundon a celá liga zírá, jak agresivně začal šetřit. El Cheapo, takovou přezdívku podnikatel z Texasu dostal.

Již od předkola play off ve Phoenixu se začaly dít nestandardní věci. Vyjma hráčů a trenérů museli všichni zbylý zaměstnanci Blazers před večerním zápasem opustit hotelové pokoje v poledne, aby se ušetřilo za poplatky za pozdní check out. Maséři tak neměli kde pečovat o hráče, desítky zřízenců kempovali v hotelové lobby a zabíjeli čas. Tým nevzal na současnou sérii play off fotografa, škrtl i další členy stafáže. Stejně jako hráče na dvoucestných smlouvách, kteří Portlandu během sezony významně pomohli k velmi solidní bilanci 42:40 a patří k ligové etiketě, že si zaslouží být i u nejdůležitějších okamžiků. Nemluvě o tom, že na první domácí play off zápas po pěti letech nenajdou diváci v Portlandu památeční trička na sedačkách, jak je v kruzích NBA tradicí i slušností.

„Takový nástup nových majitelů vypadá na pěkně divokou jízdu,“ sdělil The Athletic nejmenovaný funkcionář NBA. Zdvižená obočí budí i fakt, že ačkoliv jsou Blazers stále ve hře a jejich brazilský kouč Tiago Splitter odvedl skvělou práci, už se za jeho zády jedná o nástupci. Jak jinak než velmi levném.

Proč máme plýtvat penězi?

Dundon, jenž zbohatl na půjčkách na koupě vozů a jeho praktiky jsou někdy popisovány jako predátorské, se drží nízkonákladového přístupu, který mu již jednou fungoval. Když v roce 2017 koupil v hokejové NHL Carolinu Hurricanes, tehdy jeden z nejhorších týmů, použil stejný nízkonákladový přístup. A dnes platí Hurricanes za elitní a jednu z nejúspěšnějších organizací v hokeji.

„Nařízení jsou jasná. Proč máme plýtvat penězi? Ať s týmem jezdí jen lidé, kteří jsou skutečně zapotřebí,“ prozradil zdroj s tím, že úspora na hotelích a cestovních nákladech prý může být až milion dolarů za sezonu.

Blazers byli poslední dekády v rukách Paula Allena (a po jeho smrti jeho sestry Judy), spoluzakladatele Microsoftu a jednoho z nejbohatších lidí planety. Tomu také odpovídal veškerý servis. Nynější změny jsou však kulturním šokem, které staví tým v očích celé soutěže do nelichotivého světla. V NHL však novému majiteli fungoval přístup, že se prošetří až k úspěchu.

Co to může znamenat pro Víta Krejčího, jenž na nové adrese dlouho pauzíroval se zraněním lýtka a nerozehraný vypadl z rotace, která se v play off tradičně zužuje? Třeba i dobrou zprávu, protože jeho kontrakt (2,67 milionů USD) na příští sezonu je velmi sympaticky levný.

Doporučujeme

Články z jiných titulů