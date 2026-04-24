Krejčího tým v NBA převzal majitel skrblík. Šetří na hotelích, fanouškům nedá trička
Portland Trail Blazers hrají nejlepší sezonu za posledních pět let a coby outsideři zatím zdatně čelí v play off mocnému San Antoniu (1:1). Tým jediného českého basketbalisty v NBA Víta Krejčího ale také prochází šokovou terapií. Vlády nad oregonským pokladem se nedávno ujal nový majitel Tom Dundon a celá liga zírá, jak agresivně začal šetřit. El Cheapo, takovou přezdívku podnikatel z Texasu dostal.
Již od předkola play off ve Phoenixu se začaly dít nestandardní věci. Vyjma hráčů a trenérů museli všichni zbylý zaměstnanci Blazers před večerním zápasem opustit hotelové pokoje v poledne, aby se ušetřilo za poplatky za pozdní check out. Maséři tak neměli kde pečovat o hráče, desítky zřízenců kempovali v hotelové lobby a zabíjeli čas. Tým nevzal na současnou sérii play off fotografa, škrtl i další členy stafáže. Stejně jako hráče na dvoucestných smlouvách, kteří Portlandu během sezony významně pomohli k velmi solidní bilanci 42:40 a patří k ligové etiketě, že si zaslouží být i u nejdůležitějších okamžiků. Nemluvě o tom, že na první domácí play off zápas po pěti letech nenajdou diváci v Portlandu památeční trička na sedačkách, jak je v kruzích NBA tradicí i slušností.
„Takový nástup nových majitelů vypadá na pěkně divokou jízdu,“ sdělil The Athletic nejmenovaný funkcionář NBA. Zdvižená obočí budí i fakt, že ačkoliv jsou Blazers stále ve hře a jejich brazilský kouč Tiago Splitter odvedl skvělou práci, už se za jeho zády jedná o nástupci. Jak jinak než velmi levném.
Proč máme plýtvat penězi?
Dundon, jenž zbohatl na půjčkách na koupě vozů a jeho praktiky jsou někdy popisovány jako predátorské, se drží nízkonákladového přístupu, který mu již jednou fungoval. Když v roce 2017 koupil v hokejové NHL Carolinu Hurricanes, tehdy jeden z nejhorších týmů, použil stejný nízkonákladový přístup. A dnes platí Hurricanes za elitní a jednu z nejúspěšnějších organizací v hokeji.
„Nařízení jsou jasná. Proč máme plýtvat penězi? Ať s týmem jezdí jen lidé, kteří jsou skutečně zapotřebí,“ prozradil zdroj s tím, že úspora na hotelích a cestovních nákladech prý může být až milion dolarů za sezonu.
Blazers byli poslední dekády v rukách Paula Allena (a po jeho smrti jeho sestry Judy), spoluzakladatele Microsoftu a jednoho z nejbohatších lidí planety. Tomu také odpovídal veškerý servis. Nynější změny jsou však kulturním šokem, které staví tým v očích celé soutěže do nelichotivého světla. V NHL však novému majiteli fungoval přístup, že se prošetří až k úspěchu.
Co to může znamenat pro Víta Krejčího, jenž na nové adrese dlouho pauzíroval se zraněním lýtka a nerozehraný vypadl z rotace, která se v play off tradičně zužuje? Třeba i dobrou zprávu, protože jeho kontrakt (2,67 milionů USD) na příští sezonu je velmi sympaticky levný.