Osudy hvězd Chicaga Bulls: Jordan rybaří, Pippen s ním nemluví kvůli dokumentu
Před třiceti lety nastoupili cestu za druhým hattrickem v NBA. Tým basketbalového Chicaga Bulls ze sezony 1995/96 je považovaný za pravděpodobně nejlepší, který kdy běhal po palubovkách. Mužstvo vedené Michaelem Jordanem zapsalo v základní části tehdy rekordní bilanci 72 vítězství a 10 porážek, na cestě za titulem pak byli Bulls neméně dominantní a vyhráli 15 z 18 duelů. Co dnes dělají jeho slavní členové jako Scottie Pippen, Toni Kukoč, Dennis Rodman či jeho veličenstvo s číslem 23?
Michael Jordan (63 let)
V roce 2023 Michael Jordan prodal většinový podíl v Charlotte Hornets, kteří se pod jeho často kritizovaným vedením léta trápili v podpalubí. V současné sezoně se však do ligy zapojil coby exkluzivní expert pro NBC Sports. Spoluvlastní také automobilový závodní tým 23XI Racing, který soutěží v šampionátu NASCAR. Stále tráví obrovské množství času na golfových hřištích, v poslední době také propadl sportovnímu rybolovu a často vyráží na výlety na své luxusní jachtě Catch 23. Je podruhé ženatý s o patnáct let mladší bývalou modelkou Yvette Prietovou, s níž má dvanáctiletá dvojčata – dcery Victorii a Ysabel. Zároveň už je také několikanásobným dědečkem díky třem svým dětem z prvního manželství.
Scottie Pippen (60 let)
Od vydání dokumentární série Last Dance mapující slavnou éru Bulls je jeho vztah s Jordanem na bodě mrazu. Pippen slavnějšímu spoluhráči vyčítá, že si jen postavil vlastní pomník pro televizní obrazovky a zcela upozadil roli ostatních. Na rozdíl od miliardáře Jordana dělá jeho současné jmění odhadem „jen“ 20 až 25 milionů dolarů, jelikož v minulosti mimo jiné špatně investoval a doplatil na podvody bývalého finančního poradce. I přesto se dnes vyjadřuje ke kryptoměnám, přijímá nabídky jako motivační řečník na různých konferencích. Jeho pětadvacetiletý syn Scotty Pippen Jr. se dokázal prosadit v NBA a patří mezi opory Memphis Grizzlies.
Toni Kukoč (57 let)
Rodák ze Splitu se po kariéře usadil v USA, žije na předměstí Chicaga a už přes deset let pracuje pro Bulls v roli poradce a ambasadora. Na rozdíl od mnoha dalších spoluhráčů, kteří jsou ukřivdění z vyznění Last Dance, si udržuje s Jordanem vynikající vztah. MJ ho v roce 2021 uváděl do Síně slávy, dodnes se často potkávají na golfových greenech, které jsou i Kukočovou posedlostí. Vypracoval se na nich natolik, že dokonce v roce 2011 vyhrál amatérské mistrovství Chorvatska. Žije stále s manželkou Renatou, svou středoškolskou láskou, s níž má již dospělé děti – syna Marina a dceru Stelu.
Dennis Rodman (64 let)
I v téměř pětašedesáti si Dennis Rodman drží divokou image s pestrobarevnými přelivy a piercingem. S takovou vizáží se nedávno prezentoval při slavnostním uvedení do Síně slávy profesionálního wrestlingu. Vydělává si zpeněžováním vlastní legendy, prodává podepsané memorabilie, za honoráře navštěvuje různé konference a fanouškovské akce po celém světě. Ze sportovních stránek jméno Rodman nezmizelo. Jeho dcera Trinity se stala absolutní superhvězdou amerického ženského fotbalu a jednou z nejlépe placených hráček na světě. Jejím přítelem je známý tenista Ben Shelton.
Steve Kerr (60 let)
Subtilní ostrostřelec udělal ze všech členů Bulls největší kariéru v NBA i po hráčské dráze. K pěti titulům, které získal coby hráč, přidal i čtyři další jako kouč Golden State Warriors. Na jejich lavičce strávil celkem 12 sezon, právě nyní mu však vypršela smlouva a po nepovedeném ročníku se rozhoduje o jeho budoucnosti. Úspěšně vedl i národní tým USA, s nímž získal zlato na olympiádě v Paříži 2024.
Luc Longley (57 let)
Z dokumentu Las Dance byl v podstatě vynechán, přestože role tohoto australského dlouhána na palubovce byla významná. Nikdy si však na světla reflektorů nepotrpěl, což se odráží i v jeho současném životě. Po kariéře se usadil doma v Austrálii na farmě, kde se stal nadšeným výrobcem ginu a také se angažuje v projektech na ochranu životního prostředí. K basketbalu ho dnes váže vlastnický podíl v předních australských klubech - Sydney Kings (v mužské NBL) a Sydney Flames (v ženské WNBL).
Ron Harper (62)
Jméno Harper dnes plní statistiky NBA ještě významněji než za jeho časů. Vždyť se do elitní zámořské soutěže prosadili hned dva jeho synové. Starší Ron Jr. (26 let) si letos vybojoval plnohodnotný kontrakt u Boston Celtics, skutečnou senzací je ale stále teprve dvacetiletý Dylan. Ten byl loni vybraný coby dvojka draftu a hned v nováčkovské sezoně se stal důležitou součástí San Antonia Spurs, jež má mistrovské ambice.
kouč Phil Jackson (80 let)
Z lavičky krotil ega u Bulls a poté ještě složitěji u Los Angeles Lakers, kde proti sobě šly často superhvězdy Kobe Bryant a Shaquille O´Neal. Odvedl skvělou práci, o čemž svědčí celkem 13 mistrovských prstenů. Dva získal jako hráč, zbylé coby trenér (6 s Chicagem a 5 s Lakers). Loni na podzim oslavil osmdesátiny a na veřejnosti se již příliš neobjevuje. Usídlil se na ranči v krásné přírodě Montany, kde se věnuje čtení a meditaci, jak se na jeho přezdívku „Zen Master“ sluší.