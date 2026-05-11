Wembanyamův loket v tváři soka a vyloučení. Kouč: Nechutné, že se musí bránit sám
Minulé léto si Victor Wembanyama oholil hlavu a nějaký čas strávil meditací v šaolinském klášteře v Číně. Jeho charakteristický klid ho však v neděli v žáru bitvy druhého kola play off NBA opustil. Francouzský fenomén byl vyloučen na začátku druhé čtvrtiny zápasu s Minnesotou, jeho San Antonio padlo 109:114 a série je srovnaná na 2:2.
Do konce úvodního poločasu zbývalo necelých devět minut, když se 224 centimetrů vysoký Wembanyama natahoval pro útočný doskok přes záda Naze Reida a byl při tom sám držený bránícím Jadenem McDanielsem. Píšťalky všech tří sudích mlčely, a tak dvaadvacetiletý Francouz stáhl míč do náručí, rozevřel kolem něj lokty a ohnal se frustrovaný kolem sebe. Pravým loktem trefil Reida přímo na bradu a minnesotský dlouhán šel okamžitě k zemi.
Výsledek? Rozhodčí Wembanyamův zákrok vyhodnotili jako flagrant faul druhého stupně, za což následuje okamžité vyloučení ze zápasu. „Vážně jsem vyloučený?“ divil se dlouhán, kterému se něco takového stalo poprvé v kariéře. Když opouštěl lavičku, plácl si se všemi spoluhráči a zamířil do šatny.
San Antonio mělo i přes jeho absenci duel skvěle rozehraný, ještě v poslední čtvrtině vedlo o 8 bodů. Nakonec však hráči Spurs neodolali stupňujícímu tlaku domácí Minnesoty a jejího lídra Anthonyho Edwardse, autora 36 bodů. To Wembanyama končil s bilancí 4 body, 4 doskoky a 3 fauly, což je jeho bodově nejhorší zápas v kariéře v NBA.
„Sám schytá spoustu ran, drží ho dokonce i tehdy, když se snaží vyběhnout do útoku. Ani jednou si nestěžoval. Ani my si nestěžujeme, protože prostě budeme hrát dál. Je nám to v podstatě u prdele, promiňte ten výraz. Ale v určitém momentu by měl být chráněný. A pokud ne, bude se muset chránit sám — a bohužel pak dochází k věcem, jako je tahle,“ zastal se Wembanyamy jeho kouč Mitch Johnson.
„Začíná být až nechutné, jak se se vším musí vypořádat sám a zůstat při tom profesionálem. Jsem rád, že vzal věci do svých rukou. Ne tím, že udeřil Naze Reida, ale tím, že se rozhodl bránit sám, když to oni nedělají. A to je nejvíc ze všeho nechutné,“ pustil se kouč Johnson do rozhodčích, kteří nejlepšího obránce soutěže a jednoho ze tří kandidátů na MVP sezony nechávají otloukat. „Kdyby na Victora pískli faul, když ho McDaniels držel, nikdy se nic takového nestane,“ bouřil se i rozehrávač Spurs De'Aaron Fox.
Wembanyama odehrál jen 12 minut a 29 sekund a jde o nejrychlejší vyloučení, kterého se kdy hráč kalibru All Star v play off dočkal. Francouz dostane pokutu minimálně 2000 dolarů a liga přezkoumá, zda zaslouží ještě dodatečný distanc na další utkání. „Kdyby dostal ještě další trest, už by to bylo naprosto absurdní,“ horlí kouč San Antonia Johnson.