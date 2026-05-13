Ukončí LeBron kariéru? Šance je 50 na 50. Čeká ho nižší smlouva, může opustit Lakers
Vládnoucí šampioni z Oklahomy ukončili ve 2. kole play off NBA sezonu LA Lakers a tím možná i epickou kariéru LeBrona Jamese. Jednačtyřicetiletá legenda váhá, zda se příští rok pod koše vrátí pro sezonu číslo 24. A pokud ano, zda to bude vůbec v uniformě Lakers, u nichž mu vypršela smlouva a na trhu se stává volným hráčem.
Třiadvacet sezon odehrál LeBron James v NBA, víc než kdokoliv v dějinách. A třiadvacetkrát si udržel střelecký průměr nad 20 bodů na zápas! V posledním ročníku se zmocnil i rekordů v počtu odehraných ligových zápasů a počtu trefených střel. Prakticky všechna myslitelná maxima v NBA mají teď na prvním místě muže známého pod zkratkou LBJ. A to často s obrovským náskokem.
„Pro mě je jeho kariéra nejlepší, jakou kdy kdo v NBA měl,“ vyznal se kouč Lakers JJ Reddick, jenž je stejně starý jako James a v lize hráčsky skončil již před pěti lety. Nyní stejně jako LeBron sledoval, jak po slavném postupu v 1. kole přes Houston oslabeným Lakers dochází dech a Oklahoma City Thunder je ničí 4:0 na zápasy. V tom posledním kladl tým z LA největší odpor, i tak prohrál 110:115.
Celé play off chyběl Lakers zraněný Luka Dončič a Austin Reaves se teprve rozehrával po pauze. LeBron byl nucený se opět změnit v alfa samce a rozhodně nezklamal. V posledním mači strávil na palubovce 40 minut a nastřádal 24 bodů a 12 doskoků. Podpořit ho přišla rodina, jeho manažerský tým i vysoce postavení muži ze sponzorské firmy Nike. Věděli, že tohle může být poslední tanec velikána.
Podle zákulisních zdrojů existuje stejně vysoká možnost, že James ukončí kariéru, jako že v ní bude dál pokračovat. LeBron věrný vlastní tradici nepřišel po sezoně s žádným zásadním vyjádřením. „Upřímně vůbec netuším, jaká bude má budoucnost. Na rozhodnutí mám dost času,“ krčil rameny muž, jenž opakuje, že žije přítomností a nedělá velké plány.
Nejvíc odehraných sezon v NBA
Pořadí
Hráč
Sezony
1.
LeBron James
23
2.
Vince Carter
22
3.
Robert Parish
21
3.
Kevin Willis
21
3.
Dirk Nowitzki
21
3.
Kevin Garnett
21
3.
Chris Paul
21
Nejde o klišé ale skutečný stav věcí. Ani jeho nejbližší netuší, jak se rozhodne. Doma má manželku a tři děti. Nejstarší Bronny s ním hraje za Lakers, prostřední Bryce (18 let) načal univerzitní basketbalovou kariéru v Arizoně Wildcats a jedenáctiletá dcerka Zhuri se věnuje volejbalu. Sám James za poslední dobu fanaticky propadl golfu, skoro každý den údajně obejde osmnáctijamkové hřiště. Běžný život ho vábí stejnou silou jako pokračování s oranžovým míčem v ruce.
Každý rok vydělával víc než ten předchozí
Pokud by hrál dál, může si coby volný hráč vybírat, kam zamíří. Byť se setrvání v Lakers jeví jako nejpravděpodobnější možnost, hovoří se o možném odchodu do Golden State či Clevelandu, kde pro rodáka z nedalekého Akronu vše začalo.
Jedním z mnoha úchvatných faktů Jamesovy kariéry je to, že každý rok vydělával víc než ten předchozí. Za současnou sezonu pobíral 52,6 milionu dolarů, s čímž je konec. Pokud bude pokračovat, bude muset přijmout i dramatický platový škrt. Ale pro borce, který si za kariéru přišel na zhruba 1,5 miliardy dolarů, jde spíš o formalitu. Klíčové je, že má stále schopnosti, aby rozhodoval zápasy na nejvyšší úrovni.
Není to však zadarmo a James si to uvědomuje nejvíc ze všech. „Pro mě je rozhodující proces. Pokud budu schopný být stále oddaný přípravě, kterou miluji, která však také znamená přijít do haly pět hodin před zápasem a začít se rozcvičovat, v zápase se vrhat po míčích a ždímat se ze všeho. Když máme trénink od jedenácti, jsem v šatně již v osm ráno a začínám s přípravou svého těla i mysli, abych mohl dobře pracovat. Tenhle proces jsem vždycky miloval a užíval si ho. Byl pro mě vždy důležitější než to, jestli jsme vyhráli zápas nebo celý titul,“ líčil v pondělí čtyřnásobný šampion NBA i čtyřnásobný nejužitečnější hráč soutěže.
Upřímně netušil, jestli v sobě najde odhodlání dávat i v další sezoně sportu tohle vše. „Nejde o to, že bych přestal basket milovat, to se nikdy nestane. Ale pokud přestanu milovat všechno, co vede k tomu, abych mohl nastupovat, mám problém. Protože pak bych podváděl hru, kterou miluji a neprokazoval jí dostatečný respekt. Pokud přijdu na zápas jen dvě hodiny předem či na trénink jen hodinu před jeho začátkem, už v mé mysli podvádím basketbal. A to nechci dopustit.“
Nejvíc nastřílených bodů v NBA
Pořadí
Hráč
Body
1.
LeBron James
43 440
2.
Kareem Abdul Jabbar
38 387
3.
Karl Malone
36 928
4.
Kobe Bryant
33 643
5.
Kevin Durant
32 597