Nečekaná smrt basketbalisty z NBA (†29). Už se ví, co se našlo v jeho domě
V 29 letech zemřel basketbalista Memphisu Brandon Clarke. V posledních letech kanadského rodáka, který měl i americké občanství, pronásledovala zranění. V dubnu byl zadržen a následně propuštěn na kauci kvůli překročení rychlosti a držení zakázané látky. Policie pracuje s verzí o předávkování drogami. V Clarkově domě nalezli vyšetřovatelé pomůcky používané k jejich přípravě.
V případu nenadálého úmrtí se nenašly žádné důkazy o možném vloupání či násilném činu. Uvedla to zámořská média s odvoláním na informace losangeleské policie. Byla nařízena soudní pitva.
O Clarkeově smrti informovaly v úterý bez bližších podrobností NBA a hráčova zastupující agentura.
Clarkea v roce 2019 draftovala Oklahoma, která jej vzápětí vyměnila do Memphisu. Tam strávil celou kariéru v NBA, během sedmi sezon za Grizzlies odehrál 309 utkání v základní části a dalších 14 v play off. Za výkony v prvním ročníku byl zařazen do nováčkovského All Star týmu. V této sezoně kvůli zdravotním problémům nastoupil pouze dvakrát.