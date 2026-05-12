Zemřel basketbalista z NBA (†29). Hrál za Memphis, byl zadržen a propuštěn na kauci
V 29 letech zemřel basketbalista Memphisu Brandon Clarke. Bez bližších podrobností to uvedly NBA i hráčova zastupující agentura. V posledních letech kanadského rodáka, který měl i americké občanství, pronásledovala zranění. V dubnu byl zadržen a následně propuštěn na kauci kvůli překročení rychlosti a držení zakázané látky.
Clarkea v roce 2019 draftovala Oklahoma, která jej vzápětí vyměnila do Memphisu. Tam strávil celou kariéru v NBA, během sedmi sezon za Grizzlies odehrál 309 utkání v základní části a dalších 14 v play off. V této sezoně nastoupil pouze dvakrát.